‘Alfonso’. Con ese nombre aparecía en la contabilidad de la Unión Temporal G-S una persona que sería el hermano del exgobernador de Arauca Ricardo Alvarado Bestene, procesado por corrupción y quien habría recibido giros de dinero injustificados del presupuesto asignado para construir la sede de la Policía en una de las zonas más complejas de orden público del país.



En diciembre de 2015, el Ministerio del Interior y la gobernación de José Facundo Castillo, quien fue reelegido y hoy está preso por corrupción y señalado de tener nexos con el Eln, firmaron un convenio para construir la sede del Gaula de la Policía en Arauca.

Desde allí se coordinaría la lucha contra el secuestro y la extorsión en esa zona del país, y en la construcción también funcionaría la dirección de inteligencia de la institución.



Al año siguiente, luego de asumir en la gobernación de Arauca Ricardo Alvarado Bestene, la licitación por 16.100 millones de pesos fue entregada a la Unión Temporal G-S, representada por el ingeniero José Luis Ruiz Barrios, quien hoy es el secretario de Planeación de Arauquita, Arauca.

Se sacó dinero para pagar almuerzos, gastos de cafetería, pagos de impuestos, combustible y gastos de hospedaje, que nada tenían que ver con el objeto del contrato y el manejo del anticipo FACEBOOK

La Fiscalía señaló que la obra terminó costando 21.600 millones de pesos, es decir, 5.500 millones más de lo presupuestado, y que además la construcción se interrumpió en 11 oportunidades y las instalaciones se entregaron dos años después de lo pactado. Además, según la investigación, una parte del anticipo en realidad no se usó para el desarrollo de la obra y terminó en otros gastos ajenos a la sede policial, que es esencial para la seguridad de la región.



Por esos hechos, la Fiscalía les imputó el delito de peculado al entonces representante legal de la unión temporal José Luis Ruiz Barrios y a los interventores Luis Carlos Montilla Melo y Roberto Carlos Valcarcel Sarmiento. Para la Fiscalía, ellos hicieron parte del desvío de 4.318 millones de pesos que fueron a parar en almuerzos, gastos personales, pagos de créditos y tarjetas de crédito que nada tenían que ver con la construcción de la obra.

La fiscal señaló que la Unión Temporal tenía doble contabilidad, en la que se registraban las mismas operaciones con diferentes conceptos. En una estaba el valor real de los gastos y en otra, el costo maquillado de los recursos que se iban apropiando. Por esa vía se cometieron irregularidades por más de la mitad de la plata del anticipo de la obra.



Esos recursos, según la investigación, se convirtieron en la caja menor de la Unión Temporal y, por ejemplo, se usaron para hacer préstamos a terceros, incluyendo a “familiares del exgobernador Ricardo Alvarado Bestene, quien firmó el contrato, funcionarios de la gobernación de Arauca y el representante de la Unión Temporal”, entre otros.



El ente acusador indicó que se llegó a sacar dinero de la obra para pagar un sobregiro de la cuenta personal del hermano del gobernador.



Además, dice la investigación de la Fiscalía, se sacó dinero para pagar almuerzos, gastos de cafetería, pagos de impuestos, combustible y gastos de hospedaje, que nada tenían que ver con el objeto del contrato y el manejo del anticipo.



En la investigación se encontraron facturas que fueron pagadas a terceros, quienes luego no reconocieron que las expidieron y menos que hubieran suministrado algún servicio al contratista.



Además, la Unión Temporal encargada de la obra y representada por Ruiz Barrios firmó seis contratos con la empresa Ingeniería Prospectiva S. A. S., que era representada por la misma persona. Una vez se hizo el traslado de los recursos fueron retirados en efectivo y una parte fue al pago de una tarjeta de crédito personal.

El negocio con ladrillos que salpicó a congresista

El contrato entregado a la Unión Temporal G-S para la construcción de la sede de la Policía en Arauca apareció también en una decisión del Consejo de Estado que dejó sin investidura al representante a la Cámara Nevardo Eneiro Rincón Vergara. El político no aparece en la investigación penal de la Fiscalía.



El excongresista Nevardo Eneiro Rincón Vergara. Foto: Cámara de Representantes

Según la denuncia, el congresista realizó gestiones para que la empresa encargada de la obra le comprara materiales a una firma local que supuestamente le debía un dinero, con lo que habría logrado el pago de la deuda.



El representante a la Cámara habría actuado como intermediario para la compra de 400.000 ladrillos para la obra de la Policía con un valor de 200 millones de pesos.



Para el desarrollo de ese contrato se giraron 80 millones de pesos, que eran parte del presupuesto del Estado para la construcción de la sede de Policía, y 48 millones fueron a parar a las cuentas del congresista y su esposa. Se hicieron dos giros entre noviembre y diciembre de 2016.



El ingeniero José Luis Ruiz Barrios, hoy imputado por las irregularidades en el manejo de los recursos de la obra, declaró que el entonces congresista sabía que los materiales comprados eran parte del contrato para la sede de la Policía y que el político era identificado como el propietario de la ladrillera, “asistiéndole un interés personal y concreto en sus resultados, pues su difunta esposa era socia de aquella empresa, y para la fecha en que se realizó la gestión no se había llevado a cabo la sucesión sobre la porción accionaria de la cual era titular”.



La defensa del excongresista señaló que él no hizo ninguna intermediación y que solo facilitó el contacto del representante de la ladrillera, que era muy conocido en Arauca. Añadió que no sabía que el material comprado era para la obra de la sede de la Policía.

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que el político violó el régimen de incompatibilidades y le quitó su investidura. Rincón Vergara había llegado al Congreso para cumplir la falta absoluta de la curul de Pedro Jesús Orjuela Gómez, quien también había perdido su investidura por presentarse y ser elegido cuando tenía en su contra una condena por porte ilegal de armas.



