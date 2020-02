Retos de Bogotá para reparar a más de 300.000 víctimas del conflicto

Bogotá, la capital del país, no solo enfrenta retos en materia ambiental, de infraestructura, y movilidad, sino que como la ciudad del país que hoy acoge a más víctimas -340.376 personas víctimas del conflicto viven aquí, según el Registro Único de Víctimas- también tiene grandes responsabilidades en ese aspecto.



Además de muchas otras, una de las más grandes y urgentes tiene que ver con lograr articular los esfuerzos de atención del Distrito con los retos propios de los acuerdos de paz firmados con las Farc.



Vladimir Rodríguez, el recién posesionado Alto Consejero para las Víctimas habló sobre los grandes retos de la Alcaldía, así como de los proyectos que se están conversando de la mano de entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Bogotá es la ciudad del país con más víctimas del conflicto armado, ¿cuáles cree que son los retos para atender a esta población?



Bogotá tiene un reto enorme en transformar la política de atención de víctimas a una política de reparación, que vaya más allá de la ley de víctimas. Hoy Bogotá tiene una atención que ha permitido atender a casi 500 mil víctimas durante el último cuatrenio, pero no hemos podido transitar hacia la reparación integral a las víctimas del conflicto, uno de los principales retos es llegar allí.



Otro reto es articular esa reparación a los retos del acuerdo de paz. En la actualidad Bogotá no tiene en su Plan de Desarrollo una ruta clara para implementar los acuerdos de paz. Es un tema de temporalidad, el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos se construyó antes de la firma del acuerdo, y posteriormente no se hicieron los ajustes para desarrollar políticas de memoria, reincorporación y articulación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).



El tercer reto es la construcción de una política pública de memoria, reincorporación y víctimas, enfocada al SIVJRNR en la región.

¿Cómo va a ser la reparación que plantean? ¿es económica?

Hay competencias del orden nacional en la política de atención y reparación a víctimas, y existe una corresponsabilidad del Distrito y sus entidades para temas de estabilización socioeconómica e implementación de medidas, en ese sentido, es muy importante para Bogotá fortalecer la política de reparación en temas colectivos.



Hay temas individuales pero vamos a fortalecer la reparación en procesos colectivos, que son los que pueden aportar a la superación de la condición de víctima y la consolidación de ciudadanos sobrevivientes al conflicto armado.



No podemos, como país, eternizar una política de atención humanitaria a menos que las condiciones del conflicto lo ameriten: cuando hay desplazamientos, que siguen sucediendo, hechos victimizantes, masacre y asesinatos... que causan que personas lleguen a Bogotá, en esos casos se debe prestar una atención junto al Gobierno nacional; pero el esfuerzo fiscal del Distrito debe ir enfocado a crear espacios de reconciliación y fortalecimiento de capacidades ciudadanas.



La atención inmediata es para quien la necesita pero los recursos se deben enfocar en la reparación y en la superación de la condición de víctima, para establecerse en una ciudad que garantiza los derechos y espera migrar a transformaciones estructurales.

¿Cómo van a lograr esta reparación colectiva en cuatro años? La experiencia de la Unidad de Víctimas muestras que los procesos de reparación colectiva son muy lentos…



Ya hemos realizado algunas reuniones con sujetos de reparación colectiva que tienen incidencia o presencia en Bogotá. La ciudad tiene unas competencias y vamos a avanzar en las condiciones que correspondan a Bogotá, pero para la reparación colectiva e individual a las víctimas se requiere de un esfuerzo conjunto con el Gobierno.



Como Consejería hemos establecido una ruta de trabajo con la Unidad Nacional de Reparación y con la Agencia de Reincorporación para, de manera conjunta, gobierno distrital, Nación, y sujetos de reparación encontrar formas asertivas que permitan avanzar en la implementación de los procesos de reparación colectiva.



Lo que nosotros en el Distrito imaginamos como reparación y reconciliación involucra también a otros actores, no es solo el esfuerzo del Distrito y la Nación, esperamos que se sumen a esta tarea la cooperación internacional, las empresas privadas –a través de programas de responsabilidad social- y otros mecanismos que el acuerdo de paz brinda para fortalecer los procesos de reparación.

Vladimir Rodríguez, alto consejero para las Víctimas, dice que buscarán fortalecer la reparación colectiva a víctimas del conflicto. Foto: Cortesía Consejería de Víctimas

¿Cuál va a ser el primero proyecto para involucrar a los demás actores del proceso de paz?

El esfuerzo inicial para convertir a Bogotá en un epicentro de paz y reconciliación es sentar en las bases de los ejes del Plan de Desarrollo las distintas herramientas que permitan la implementación efectiva de los acuerdos de paz.



Adicionalmente, estamos en un proceso de articulación con el gobierno nacional y con los miembros de las Farc, del Comando Estratégico de Transición de las Fuerzas Armadas, con las organizaciones de víctimas, y la Mesa Distrital de Víctimas para encontrar un camino que en lo técnico y voluntad política de los actores involucrados permita construir al menos un laboratorio de paz en Bogotá.



¿Habrá alguien de Farc o alguien militar en las decisiones que se toman en la Consejería?

​

Lo que esperamos es poder construir lineamientos que permitan sacar adelante la mesa de trabajo de reincorporación, hemos tenido acercamientos con Farc para construir una ruta que permita el desarrollo de la política de reincorporación.



También hemos hecho una acercamiento técnico con la Dirección Jurídica del Ejército para establecer rutas de cooperación y trabajo para la implementación de los acuerdos, sobre todo en los Trabajos, Obras y Acciones Reparadoras (Toar) -que están contempladas en los acuerdos de paz-.

Bogotá espera ser una administración que se ponga en la tarea de territorializar los elementos y herramientas del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición FACEBOOK

TWITTER

Aquí, con la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), la Comisión de la Verdad y los comparecientes vamos a establecer un acompañamiento técnico para que las víctimas puedan encontrar acompañamiento a la elaboración de los informes y para que la Consejería pueda aportar como Distrito en lo relacionado con las sanciones propias de la JEP y los Toar.



El SIVJRNR no ha logrado aún una articulación con los entes territoriales, en este momento en algunas regiones se está empezando a desarrollar esta articulación, y Bogotá espera ser una administración que se ponga en la tarea de territorializar los elementos y herramientas del SIVJRNR . Hay un especial interés de las víctimas de trabajar en los Toar, y ese interés coincide con el interés de los comparecientes de un acompañamiento técnico por parte del Distrito en la construcción de los mismos. Allí hay un gran reto del Distrito que se desprende de la implementación de los acuerdos de paz.

