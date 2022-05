En los próximos cinco años y con una inversión de 851.522 millones de pesos se crearán 9.805 cupos carcelarios que buscan reducir el hacinamiento que hoy está en el 20.77 por ciento en el país.



Así lo establece un Conpes aprobado por el Gobierno nacional que fija el plan de inversiones para el sector hasta el año 2026 y que apunta a crear nuevos cupos para las personas privadas de la libertad y modernizar los penales del país, pues algunos de ellos, como el de Villeta y Ubaté, tienen más de 400 años de antigüedad.



El documento señala que varios de los Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron) del país “ya han cumplido su ciclo de vida útil y no permiten garantizar las condiciones de habitabilidad y acceso a servicios mínimas”. Y es que 113 de los Eron de primera generación tienen una antigüedad de entre 19 y 410 años, cinco de segunda generación, de entre 15 y 18 años, y 10 de tercera generación fueron construidos hace 14 años.



Además hay una alta demanda de cupos carcelarios pues, de acuerdo con cifras de la Fiscalía, entre 2018 y 2019, se solicitaron alrededor de 136.896 medidas de aseguramiento de las cuales el 69 por ciento se ejecutaron en establecimientos de reclusión. “Lo anterio, genera una demanda constante de cupos donde la oferta actual es insuficiente para atenderla”, se lee en el informe.



“Permanece la demanda constante de cupos penitenciarios y carcelarios, el mal estado y obsolescencia de buena parte de la actual infraestructura penitenciaria y el hacinamiento, situaciones que impactan en la reducida capacidad de la infraestructura, lo que hace necesario continuar y reforzar la estrategia de ampliación de la infraestructura penitenciaria y carcelaria del país”, dice el diagnóstico realizado por el Ministerio de Justicia.



En este documento se señala que el mal estado de alguno penales llevó este año al cierre de los establecimientos ubicados en Garagoa (37 cupos), Purificación (113 cupos), Corozal (45 cupos), Sabanalarga por cierre definitivo (50 cupos) y Tierralta (69 cupos).



Para enfrentar esa situación, el Gobierno puso en marcha el proyecto en varias regiones para tener cupos nuevos y que además cumplan con las medidas adecuadas para garantizar los derechos fundamentales de los internos.



El plan de inversiones establece la construcción de Eron en Pereira (Risaralda), Riohacha (La Guajira), Sabanas de San Ángel (Magdalena), Silvia (Cauca), Mocoa (Putumayo), San Andrés, Barrancabermeja (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y San Martín (Meta).



Con la obra de Riohacha se proyecta, por ejemplo, tener 1.645 cupos así: seis pabellones de mediana seguridad para hombres, cada uno con capacidad de 214 cupos, y dentro de estos seis pabellones se incluyó uno para grupos étnicos con capacidad de 214 cupos y un pabellón para mujeres, con 147 cupos. Y en Mocoa se crearían 827 cupos distribuidos en cinco pabellones, de estos, cuatro se destinarían a población masculina con capacidad de 680 condenados, y el pabellón restante sería para reclusión de mujeres, con aproximadamente 147 cupos.



Para la financiación del proyecto, el Gobierno indicó que se requiere la aprobación de vigencias futuras por valor de 704.515 millones de pesos para ejecutar en las vigencias 2023 al 2026; y para este año ya se cuenta “con una apropiación de 147.008 millones de pesos, que servirán de apalancamiento a la solicitud”.



Finalmente, el documento insiste en que se exploren otras salidas para crear cupos carcelarios como acudir a convenios de asociación, concesiones y asociaciones público privadas, entre otros. De hecho, el Ministerio de Justicia ya logró la aprobación en el Congreso de normas para que las entidades territoriales del orden departamental, municipal y distrital puedan diseñar, construir, dotar, operar o mantener la infraestructura carcelaria o penitenciaria a través de esquemas de asociaciones con el sector privado.

'El Gobierno va a dejarle al país cerca 7.270 cupos carcelarios': Ministro de Justicia

El ministro de Justicia Wilson Ruiz. Foto: Ministerio de Justicia

Frente a la crisis carcelaria y las acciones que se han tomado para enfrentar esta situación, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, habló en esta entrevista.



¿Cuántos cupos carcelarios va a dejar el gobierno?



El Gobierno nacional, en su gestión desde el sector justicia, va a dejarle al país cerca 7.270 cupos carcelarios entre nueva infraestructura rígida y modular, así como cupos rehabilitados o habilitados de acuerdo con la recuperación de los espacios con las intervenciones estructurales generadas dentro de los establecimientos de reclusión del orden nacional.



Recientemente entregamos en infraestructura modular 510 cupos en Cartagena, 510 en Barranquilla y antes de finalizar Gobierno se entregarán otros 510 en Itagüí.



También quedan tres grandes obras en ejecución que, si bien no se culminan en este Gobierno, se ha avanzado en su construcción como son las de Sabanas de San Ángel, en Magdalena (1.974 cupos), Riohacha, en La Guajira (1.645 cupos) y Pereira, en Risaralda (1.500 cupos).



¿Se han cumplido las órdenes de la Corte Constitucional para garantizar los derechos fundamentales de los internos?



Para disminuir el hacinamiento hemos avanzado en cupos e infraestructura carcelaria en condiciones dignas, en alimentación la Uspec adjudicó la licitación pública LP-026 de 2021 mediante la cual se está garantizando la prestación del suministro del servicio de alimentación, esto es, aproximadamente 114.952 raciones diarias.



En materia de salud, la Uspec, en el marco de sus competencias, adjudicó la licitación pública 010 de 2021 a Fiduciaria Central (Fiducentral), la cual administra los recursos del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad y efectúa los pagos de los servicios de atención en salud que incluyen: atención intramural, red externa, referencia y contrarreferencia, salud pública y supervisión y evaluación.



En el marco de este modelo se busca la ampliación de contratación por modalidad de capitación, prestación integral en salud mental, sistema de información para historia clínica, ampliación y fortalecimiento de telemedicina.



Seguimos trabajando desde el sector justicia para mejorar las condiciones y los derechos de la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión del orden nacional.



¿Qué tan cerca esta la posibilidad de que los privados construyan cárceles o las manejen?



Es necesario precisar que la Ley 2197 de 2022, 'Ley de Seguridad Ciudadana', no genera la posibilidad de tener cárceles privadas, esto es un concepto erróneo pues lo que se busca es consolidar alianzas público-privadas para contribuir en la construcción y generación de nueva infraestructura penitenciaria y carcelaria del Estado.



Existe la necesidad de garantizar nuevos cupos carcelarios y así lograr erradicar el hacinamiento, por lo cual este tipo de alianzas constituyen una buena forma de financiar proyectos que requieren una alta inversión de recursos y que pueden aumentar la eficiencia en su construcción y en oportunidad para evitar el hacinamiento, tanto en el orden nacional como en el territorial.



Por otro lado, la Ley de Seguridad Ciudadana prevé que las entidades territoriales puedan celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada externa de las cárceles del orden departamental, distrital o municipal, las cuales no están a cargo del Inpec. Se debe aclarar que el Inpec continúa administrando los establecimientos de reclusión del orden nacional.



¿Cómo va el proyecto para reformar el Inpec?



Estamos haciendo un diagnóstico de los aspectos que debería tener una posible reforma que mejore la prestación del servicio de custodia y vigilancia de la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión del orden nacional, así como la transparencia, debida función administrativa y misional de dicha entidad. Incluso, hemos recibido propuestas de algunos sindicatos del Inpec que aportan en el análisis que venimos adelantando.



Lo importante es que cualquiera que sea la mejor vía jurídica, lo que se busca es erradicar la corrupción que pueda estarse presentando en el sistema penitenciario y carcelario, y que se impacte de manera positiva en el bienestar y garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

