Andrés Felipe Aristizábal, uno de los alcaldes salpicados dentro del escándalo de corrupción que rodea a Mario Castaño, planeó reunirse con el senador detenido con el fin de obtener recursos para su municipio.



El plan de Aristizábal, mandatario de Villamaría, Caldas, quedó en evidencia en una conversación que sostuvo vía telefónica con un contratista de cuyo nombre no se tienen mayores detalles.



Lo cierto es que la estrategia del alcalde de buscar a Castaño para que le ayude con recursos es examinada por las autoridades, las cuales tienen en su poder varios audios y documentos que salpican a otros mandatarios del país.



(Le recomendamos: Cinco alcaldes han aceptado cargos por caso Mario Castaño: ¿quiénes son?)

En la primera conversación, según el ente acusador, se escucha al funcionario público recibiendo asesoría para contratar de parte de un supuesto integrante de la red de corrupción en la que Mario Castaño tendría como principal coordinador a Juan Carlos Martínez.



En el otro es en el que aparece el alcalde charlando con un "inge". Unos de los apartes del diálogo tienen que ver con que Aristizábal pide sacar adelante el pavimento de una vía cercana a una escuela.



Con insistencia por encontrar los recursos para llevar a cabo la obra, el mandatario dice a su interlocutor que "buscamos una ayudita que yo tengo por ahí entre 200 y 300 millones de pesos en regalías, las municipales.



Ante ello, el "inge" le responde "¿por qué no habla con Mario, hermano?, que le traiga esa plata, o que hable en el DPS. ¿Por qué no hablamos con Mario?, si quiere viene aquí y hablamos con él, le hago una llamada. ¿Listo?", cierra diciendo.



La conversación termina con una cita por agendar para la llamada en conjunto al senador capturado, quien habría regado su supuesta red de corrupción no solo en Villamaría, sino también en otros municipios de Caldas como Aguadas y La Merced.

Audio de alcalde de Villamaría Se le escucha hablar con alguien a quien llama "inge", con quien buscaría ayuda de Mario Castaño. El audio embebido no es soportado

Esos tres alcaldes ya fueron detenidos por las autoridades, y en el caso de Andrés Felipe Aristizábal, él ya aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía, por lo cual hay una puerta abierta con la que se podría destapar el entramado diseñado, al parecer, para quedarse bajo cuerda con las tajadas de los contratos en varios departamentos del país.



En total, según declaraciones entregadas por el fiscal general Francisco Barbosa, van 33 capturas por este escándalo en tres fases de investigación que se han adelantado. En ellas hay alcaldes, contratistas y funcionarios públicos procesados.

A la par de las judicializaciones que se les hagan, el senador liberal Mario Castaño seguirá respondiendo ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la cual ordenó que lo mantengan detenido en la cárcel La Picota mientras avanzan las investigaciones.



En Twitter: @JusticiaET

Lea más noticias de Justicia