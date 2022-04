El director de la Unidad de Alimentos para Aprender Juan Carlos Martínez Martín habló con EL TIEMPO a propósito de las nuevas denuncias sobre irregularridades en el Plan de Alimentación Escolar, PAE, un programa pensado para darle comida a más de 5,8 millones de niños en el país y que es objeto de múltiples críticas.



(Vea: Por el PAE hay investigaciones abiertas por más de 40.000 millones de pesos)



Martínez señala que la entidad no hace seguimientos a los contratos y que espera que los organismos de control tomen las acciones correspondientes.



(Lea: Gobernadores de Arauca y Cesar, entre los procesados por líos en el PAE)

La Contraloría y la Procuraduría alertan de que, tras dos meses del inicio del calendario escolar, un millón de niños están sin PAE, ¿se están revisando los contratos que no han comenzado?

​

La información es tomada de nuestro informe semanal que reporta el estado de las entidades territoriales semana a semana, reporte de cumplimiento de obligaciones, seguimiento con Minsalud e Invima. Lo que hicieron los organismos de control es corroborar con base en esa información nuestra, y espero que en los casos que lo amerita no se queden en informar, sino que tomen acciones.



Nosotros no somos una entidad que haga seguimiento a contratos, nosotros verificamos si los niños reciben el servicio. Esa verificación la hacemos todas las semanas, en todos los casos nosotros damos el apoyo técnico y, cuando hay incumplimiento, les damos traslado a los órganos de control.



En 2018, cuando comenzó a operar la Uapa, solo 25 de las 96 entidades territoriales certificadas lograban prestar el servicio desde el inicio del año. En este ya fueron 67 y para el año entrante nadie tiene disculpa para no comenzar a tiempo. De otro lado, con la sanción en diciembre de la Ley 2167 de 2021 se garantiza la estabilidad de los recursos del PAE, antes eso no tenía garantía y de un año a otro podían bajar la cuantía, ahora ninguna de las entidades puede rebajar sus recursos.



(Lea: La versión de ONG que llevó a hermano de Petro a hablar con Iván Moreno)



También hay alertas por la calidad y cantidad de la comida, ¿están revisando este tema?

​

A cualquier queja de calidad se le hace seguimiento. Tenemos un ejercicio conjunto nacional y territorial para hacerles seguimiento a los casos, establecer qué pasó y buscar quién es el responsable. Lo importante es garantizar que si esto pasó, ni un solo niño más pase por ello.



En ese sentido, se realizan exámenes de laboratorio para ver y este año van 27 alertas. Hemos tenido unas que son de origen de los productos, también tenemos casos en los que el problema está en la manipulación de los alimentos, por eso es obligatorio que obtengan todos los implementos como guantes, gorros… en otros casos la alerta se encuentra en las condiciones de agua potable en el lugar.



En cuanto a las raciones, es obligatorio que en cada sede estén publicados los menús y raciones y los únicos que pueden certificar para el pago la satisfacción del menú son los rectores. Además, muy pronto tendremos una herramienta ciudadana donde van a estar publicados los menús, para que se reciban quejas de ciudadanos si eso no fue lo que les dieron. Es imposible tener una persona en cada una de las 44.000 instituciones, por eso, el control social es fundamental. Ojalá la gente se acostumbre a ir a visitar esto y hacer el comentario.



(Lea: Cotejo de ADN, clave para capturar a abusador y homicida de niña de 8 años)

¿Cómo garantizar que los niños no se queden sin comida mientras se resuelven esos contratos?

​

En enero de este año fue aprobada la Ley 2195 para fortalecer la transparencia y allí hay dos artículos relativos al PAE. Uno establece la máxima sanción a los contratistas que incumplen y también se estipula que quedarán inhabilitados (por 10 años) si han sido objeto de incumplimiento contractual o de dos o más multas cuando se trate de contratos del PAE. Además, antes, cuando se decretaba la caducidad del contrato, mientras eso se resolvía los niños se quedaban sin ración, pero en esta ley logramos hacer una modificación para que en el caso del PAE haya cláusulas excepcionales en la terminación del contrato para resolver eso.



¿Cómo ha sido el trabajo de la unidad estos dos años?

​

Ha habido un enorme avance normativo y en control de calidad y participación comunitaria. Logramos hacer una focalización sobre las raciones y sobre eso se ‘chulea’ si se cumplió o no en la entrega. Hoy esto está funcionando mucho mejor.

También estamos trabajando en que estén en un solo sistema público las actas de entregas, lo que permite más garantía de transparencia. Logramos dejar comprometidas en el presupuesto a las entidades, que es la garantía de que haya un recurso fijo.



(Lea: Juez ordena libertad de Roberto Prieto, condenado por el caso Odebrecht)



Dejamos una entidad muy sólida. Se trabaja en la herramienta para que los ciudadanos también puedan reportar si no les dan a los niños las raciones que están establecidas. Ya tenemos la fase uno, la vamos a ir haciendo por módulos y se calcula que esté todo terminado, y más amplio, en tres años, pero mientras tanto vamos a sacar la primera parte. En un mes ya va a estar con los menús que reportan las entidades, para que la gente pueda hacer consultas y quejas, pero eso tiene que ir más allá y estar enlazado con el resto del sistema. Se va desarrollando y a medida que va teniendo funcionalidades listas, se publican.



¿Está funcionando mejor hoy el PAE que hace unos años?

​

Uno de los problemas es que se generalice en esto, no se puede decir que en todas partes funciona mal porque si se cree que es un problema de todas las entidades, no se va a poder sancionar a nadie. La gran mayoría está funcionando bien, no se puede generalizar, sino focalizar en donde no y que allí estén la presión, las investigaciones y las sanciones que vengan al caso.



(Lea: Las irregularidades en gestión de Banco Agrario con subsidios de viviendas)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia