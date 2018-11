'Pizano era pieza importante en investigaciones del caso Odebrecht'

Este jueves, el fiscal Néstor Humberto Martínez siguió dando explicaciones sobre el audio con Jorge Enrique Pizano, el fallecido controller (auditor) de la Concesionaria Ruta del Sol, que sacudió el caso de Odebrecht en Colombia.

En entrevista con la W Radio, sobre ese caso de sobornos pagados por la constructora brasileña en el país, Martínez aseguró que en las grabaciones conocidas este lunes Pizano le decía que seguramente el empresario "Luis Carlos Sarmiento era víctima de lo que estaba sucediendo, de sus socios, los brasileños".

El fiscal reiteró que, en efecto, Pizano le pidió que le transmitiera a Sarmiento, presidente de la junta directiva del Grupo Aval, que había detectado irregularidades en contratos de Odebrecht en el desarrollo de la Ruta del Sol II, de la cual hacía parte el grupo económico a través de Corficolombiana y su filial Episol.



"Acepto la reunión (en agosto de 2015) con Pizano para que me entregue el producto de su investigación, me pedía el favor que le pasara al Grupo Aval esos resultados", insistió el funcionario y, como lo ha reiterado en distintos medios, dijo que ni él ni el entonces auditor, cuya causa de muerte se investiga, tenían certeza de que se trataran de coimas.



"Sí hubiera tenido la certeza, lo hubiera hecho conocer a las autoridades. El doctor Pizano es el que nombra a un paramilitar; los dos estábamos sentados buscando opciones (...) Estábamos reconstruyendo hipótesis. En esos audios Pizano y yo estábamos sacando conclusiones, pero no había un delito específicamente (...)

Yo como ente privado no podía ir ante la justicia a denunciar un posible hecho de corrupción", dijo Martínez.



Frente a la denuncia del senador Gustavo Petro sobre las Sociedades Torrosa y RGQ Logistics como ruta para el pago de sobornos con destino a reconocidos políticos de la costa dijo que esto se está investigando y no está en el congelador.



“Eso es falso (que esté cerrada) y demuestra que es un debate político de gente que está siendo investigada y se siente perseguida”, indicó Martínez Neira tras señalar que el senador Petro está obligado a denunciar lo que sabe del tema.



Añadió que los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana presentaron una denuncia sobre esas firmas en agosto del año pasado y que meses antes la Fiscalía ya estaba investigando esos hechos.



Indicó que incluso ya fue citado a interrogatorio Javier Torres Vergara representante legal de la empresa Torrosa y que la diligencia que estaba programada para el mes pasado se aplazó porque su abogado no podía estar en la diligencia previa a una imputación de cargos.



Sostuvo que los fiscales ya tienen los contratos de Torrosa y RGQ Logistics encontrados en los archivos de la Ruta del Sol.

“Se han hecho inspecciones judiciales, ya hay indiciado y citado a interrogatorio, entonces como se le miente al país diciendo que se hecho polvo y tierra para que no se investigara”, dijo el jefe del ente acusador.



El fiscal dijo que él había propuesto en agosto de 2016, tras su posesión como fiscal, un proyecto de ley para que la Corte Suprema de Justicia nombrara fiscal ad hoc en caso de eventuales impedimentos que terminó desechando el Congreso y que para entonces el caso Odebrecht no existía. Martínez terminó declarándose impedido en en este caso en mayo de 2018, pues había sido asesor jurídico del Grupo Aval.



“En más de dos o tres reuniones con los fiscales del caso Odebrecht, él (Pizano) venía colaborando con qué entusiasmo, era testigo de causa de la Fiscalía contra el expresidente de Corficolombiana. Pizano era pieza importante en las investigaciones del caso Odebrecht”, dijo el fiscal tras lamentar el fallecimiento del ingeniero. También dijo que Pizano llevó a la Fiscalía nuevos aportes para la investigación hace dos meses y que el ente acusador le dio todas las garantías.



"Colombia es el único país en donde los representantes legales están comprometidos: Los señores del Consorcio S.A.S tienen orden de captura En Colombia se ha investigado a 86 personas en el caso Odebrecht, mientras que en otros países no ha sido así", resaltó el fiscal.



Asimismo Martínez dijo que tras declararse impedido "por ninguna razón el fiscal ha citado a un comité para tratar temas relacionados con Odebrecht".



Frente a los temores de Pizano, que lo llevaron incluso a contactar periodistas para revelar los audios de la conversación con el fiscal Martínez –como sucedió el lunes, a través de Noticias Uno- en caso de que muriera o le pasara algo, el funcionario reiteró que es falsa la versión según la cual él persiguió a Pizano a través del caso Tunjuelo Canoas.



“Por Dios (...) yo nunca le abrí ninguna investigación a Pizano, eso fue en el 2013 y yo llegué años después”, dijo y reiteró que el ingeniero lo había contactado con ocasión a ese caso, a lo que Martínez le dijo que no tramitaba asuntos oficiales por canales privados. "Nadie puede afirmar que Jorge Enrique me tenía desconfianza, él fue el que me llamó pidiéndome ayuda, si desconfiaba nunca hubiera llegado a mi oficina", agregó.



Y frente a la declaración del senador Gustavo Petro según la cual Pizano le dio a conocer facturas y documentos que explican el entramado de corrupción de Odebrecht y sus socios en Colombia, “los Solarte y Sarmiento”, Martínez señaló:



“Me pregunto por qué los servidores públicos, los que dicen que tienen pruebas, no las han llevado a la Fiscalía para que se lleven las investigaciones pertinentes”.



Martínez concluyó haciendo énfasis en que estas investigaciones sobre este caso de corrupción deben avanzar más rápido.





REDACCIÓN JUSTICIA



justicia@eltiempo.com