Las autoridades de Honduras informaron este miércoles sobre la retención de la senadora electa Piedad Córdoba en el aeropuerto de Comayagua, por no haber declarado que llevaba 68.000 dólares en efectivo.



Córdoba había ingresado el sábado 21 de mayo a Honduras y se disponía a tomar un vuelo a Panamá, con destino final Bogotá, cuando fue sometida a control de rayos X, en el que las autoridades aeroportuarias identificaron los dólares.



Si bien portar dinero en efectivo no es en sí mismo un delito, las leyes migratorias hondureñas establecen que los viajeros deben declarar en un formato especial si transportan bienes, cheques o dinero igual o superior a 10.000 dólares estadounidenses o su equivalente en moneda nacional o extranjera, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.



Esto fue lo que no hizo Córdoba, razón por la cual fue retenida, y por lo que además la autoridad aduanera de ese país, de oficio, podría imponerle "una sanción administrativa de multa equivalente a un tercio del valor de los activos que no haya declarado", según se lee en la página web de la Administración Aduanera de Honduras.



Según se ha informado, en el caso de Córdoba, la Fiscalía de Honduras todavía está realizando las verificaciones correspondientes, por lo que aún no han tomado ninguna determinación, "la señora se encuentra en custodia en oficina de la policía preventiva y la Oficina Policial de Investigaciones Financieras tiene el caso, los teléfonos y dinero fueron embalados y están a la espera de justificación de procedencia del dinero", se conoció.



Precisamente, las normas hondureñas señalan que cuando no se declara dinero, debiéndolo hacer, puede haber una eventual responsabilidad penal que debe ser determinada por las autoridades.



El Instituto Nacional de Migración de Honduras informó el miércoles, en un comunicado, que Córdoba dijo que el dinero "pertenece a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente". Y en declaraciones que ella dio a Blu radio señaló que el dinero era por "un pago de asesorías".

A la senadora electa le encontraron 62.770 dólares, unos 200 millones de pesos. Foto: Autoridades colombianas

Según reportó el diario hondureño El Heraldo, Córdoba tiene un período de 30 días para demostrar el origen lícito del dinero, de lo contrario, sería decomisado definitivamente por el Estado.

En cualquier caso, las autoridades extranjeras están a la espera de justificación de procedencia del dinero que llevaba Córdoba y, si ella no puede justificarlo, eventualmente podría enfrentar procesos judicial incluso por lavado de activos, que tiene castigos severos en ese país.



De acuerdo con el artículo 36 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, la pena por este delito es de 6 a 15 años de reclusión para quien: "Adquiera, invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de legalidad, legalice o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las actividades de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de armas, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la administración del Estado a empresas privadas oparticulares,secuestro, extorsión,financiamientodelterrorismo terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra la Administración Pública, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia".

