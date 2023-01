En una visita de un equipo de la Defensoría a la cárcel La Picota, en donde en los últimos días ha habido una huelga de hambre de internos por la calidad de la comida que están recibiendo, el organismo de derechos humanos se reunió con los 20 representantes del Comité de Derechos Humanos para conocer de primera mano sus reclamos frente a las condiciones en las que están recibiendo sus alimentos; así como retrasos en las horas de distribución de los mismos.



Los presos piden que se convoque a una mesa de trabajo con el representante legal del contratista a cargo de la alimentación, el interventor del contrato, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) -encargada de los servicios de alimentación y salud en las cárceles-, el Inpec, el Ministerio de Justicia y el Departamento Administrativo de la Presidencia, a fin de buscar una solución adecuada a sus reclamos.



De acuerdo con un comunicado del Movimiento Nacional Carcelario, la huelga en La Picota se motiva en el “pésimo servicio de alimentación que se nos suministra: productos de mala calidad, en estado de descomposición, bajo gramaje, mala preparación, no se cumplen las dietas para la población especial de enfermos, proteínas putrefactas y por fuera de horarios establecidos”.



También dicen que el expendio, o tienda oficial de la cárcel, en donde los internos pueden comprar algunas cosas a través de un dinero que depositan sus familiares a una cuenta en la prisión, “no ofrece para la venta productos de primera necesidad para el aseo y alimentos suplementarios que en algo ayudan a mitigar el hambre de la población reclusa”.



También se quejan de la “precaria e inoportuna atención médica” y el "no cumplimiento en las citas de visitas”.



Al respecto, la Defensoría informó que tras su visita, los representantes de la población privada de la libertad se comprometieron, como gesto de buena voluntad, a suspender hasta la próxima semana la jornada de desobediencia pacífica.



Por ello, el organismo hizo un llamado urgente para que se tomen las medidas necesarias para superar la crisis en materia de alimentación que se registra en esta cárcel, y extendió el llamado a los demás centros de reclusión para que garanticen el derecho a una alimentación en condiciones de dignidad humana.



Por último, el Ministerio Público instó a las entidades responsables de la atención a las personas privadas de la libertad a entablar un diálogo con esa población y mejorar las condiciones en las que se brinda el servicio de alimentación.



Es de anotar que las críticas frente a la alimentación en las cárceles no son nuevas. En 2021, un informe del Inpec reveló situaciones de alimentos en descomposición, reducción de las porciones de proteína y sitios inadecuados para la preparación de las comidas que se venían dando por parte de los operadores que suministran el servicio de alimentos a los presos del país. Incluso el ministro de justicia para entonces, Wilson Ruiz, llamó al tablero a la Uspec y dijo que no podían tolerarse las irregularidades en el suministro de alimentos a centros penitenciarios.



Pese a ello, el problema no se ha resuelto de fondo. De hecho, hay voces que piden de plano que la Uspec desaparezca, como la del senador Antonio Correa



“Los detenidos han sido violentados en aspectos tales como la salud, alimentación, entre otros a través de un órgano burocratizado como lo es la Uspec”, afirmó el senador, quien dijo que es necesario tomar medidas urgentes, propender porque las medidas sustitutivas de prisión sean más utilizadas y las penas restaurativas sean incorporadas, y que “se debe buscar la eliminación de un ente que no aporta al país, pero sí cuesta, como lo es la Uspec”.

