Piden condenar a joven que movía en carro del Congreso $614 millones

En audiencia de alegatos finales, la Fiscalía y Procuraduría pidieron a un juez especializado de Bogotá que condene a Luis Javier Rojas Morera, hijo de la exgerente financiera del Congreso de la República, Magdalena Morera.

El joven Rojas Morera fue detenido en junio de 2016, por uniformados del Ejército Nacional mientras se desplazaba en un carro del Congreso con dos maletas que contenían 614 millones de pesos.



Por estos hechos la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho por dar u ofrecer.



En sus conclusiones de hoy, el fiscal del caso aseguró que en el momento de los hechos Luis Javier "no llevaba ningún soporte de la legitimidad del dinero" e intentó sobornar al Capitán del Ejército Hugo Germán Quintero, quién fue testigo del ente acusador, con 50 millones de pesos y luego con 100 millones para "que no informara sobre el hallazgo'".



Además, se opuso a la versión que dio la defensa sobre el dueño del dinero. Pues el pasado 5 de abril se presentó como testigo al empresario, de 67 años, Juan Martín Lozano Sánchez, quien, en su declaración aseguró que el dinero le pertenecía, y que lo dejó en manos del acusado para que se lo guardara mientras se cambiaba de casa.



"Fue un intento fallido para engañar a la administración de justicia y justificar un dinero que no lo está" aseveró el fiscal.



El representante de la Procuraduría consideró que no había evidencias para condenar a Rojas Morera por el delito de enriquecimiento ilícito, pero respaldó que se emita sentido de fallo condenatorio por los otros dos delitos.



"A este procurador judicial no le queda otro camino que solicitar condena por el delito de lavado de activos y cohecho por dar u ofrecer" dijo el funcionario.



