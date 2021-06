Piden a CIDH protección a congresistas investigados por Procuraduría

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue presentada una solicitud de medidas cautelares en favor de la representante a la Cámara María José Pizarro y del senador Wilson Arias.



La solicitud la hizo la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que considera que los congresistas han sido víctimas de una persecución política desde la Procuraduría.

La CCJ pide que a los congresistas de oposición se les protejan sus derechos a la participación política (artículo 23) y a las garantías judiciales (artículo 8), consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.



A Pizarro y Arias el Ministerio Público les abrió investigaciones disciplinarias por haber intervenido en procedimientos policiales en medio del paro nacional.



"El propósito de estas indagaciones es impedir que María José Pizarro y Wilson Arias participen en el debate de un proyecto de Ley mediante el cual se pretende reformar a la Procuraduría y modificar algunas disposiciones del Código Disciplinario Único, proyecto frente al cual los dos congresistas han manifestado sus desacuerdos. Con la apertura de estas investigaciones, ambos congresistas deberán declararse impedidos para participar en el debate y la votación del mencionado proyecto", señala la CCJ.

La Comisión recordó que el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo en el cual condenó al Estado por el caso de Gustavo Petro, estableció que las autoridades administrativas, como la Procuraduría, no pueden destituir a funcionarios de elección popular, algo que solo puede hacer un juez competente en un proceso penal.



"Supuestamente para cumplir esa decisión, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y el Ministro del Interior, Daniel Andrés Palacios Martínez, radicaron en el Senado el 25 de marzo de 2021 y en la Cámara de Representantes el 16 de abril del mismo año, un proyecto de ley ordinaria (el número 423 de 2021) que le daría facultades jurisdiccionales a la Procuraduría para la vigilancia disciplinaria. Es decir, que las decisiones que esta entidad tome en términos de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios públicos, incluidos aquellos de representación popular, tendrán un carácter judicial, con lo cual se estaría burlando el fallo de la Corte IDH", dijo la CCJ.

“Como congresista he acompañado las movilizaciones y el ejercicio legítimo de la protesta desde el marco legal y constitucional, pero algunos sectores me juzgan y la Procuraduría me investiga por supuestamente extralimitarme en mis funciones. Por esta razón y dada la falta de imparcialidad e independencia de las instituciones del Estado, recurro a instancias internacionales para que se respeten mis derechos”, dijo María José Pizarro.



Y Wilson Arias añadió: "Asistimos a una andanada política de la extrema derecha, en la que coincide la Procuraduría, para descalificar nuestra opinión sobre la ampliación burocrática de la entidad y el papel de los organismos de control en esta hora tan delicada de la vida nacional".

Por estos hechos, la Comisión Colombiana de Juristas le pidió a la CIDH que requiera al Estado para que suspenda el proceso disciplinario que abrió el pasado 1° de junio contra Pizarro y Arias hasta que se termine la presente legislatura en el Congreso.



Asimismo, pidió que, cuando culmine el periodo legislativo y la investigación disciplinaria siga su curso, el Estado garantice el debido proceso legal de estas investigaciones adelantadas por la Procuraduría.

