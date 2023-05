¿Habrá en Colombia parques públicos destinados específicamente al consumo de drogas, o se crearán en estos lugares zonas de fumadores de ‘porros’, similares a las que hoy funcionan para quienes fuman cigarrillos de tabaco?



(Puede ver: Con corona fúnebre amenazan a magistrados de JEP que investigan falsos positivos).

Estas son preguntas que surgen tras un fallo de la Corte Constitucional que ratificó el aval al porte de la dosis mínima, medicada o de aprovisionamiento de estupefacientes en parques y espacios públicos, pero determinó que su eventual consumo en esos lugares dependerá de que los concejos municipales y las asambleas departamentales definan de manera expresa en qué áreas se pueden usar drogas.



La sentencia zanjó una demanda contra dos artículos del Código de Policía que establecen como comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público y que por lo tanto no deben efectuarse el consumir o portar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en parques y espacios públicos.



(Le dejamos: Dosis personal: concejos deberán definir en qué parques se puede consumir)

Lo que generaba un margen de indeterminación y un sacrificio injustificado de los principios de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la salud. FACEBOOK

TWITTER

La Corte determinó que la restricción del consumo en zonas públicas, si bien busca la protección de los derechos de los menores de edad “frente a riesgos prohibidos, como el consumo de sustancias psicoactivas”, resultaba desproporcionada porque es abierta y general y no contempla circunstancias de tiempo, modo y lugar, “lo que generaba un margen de indeterminación y un sacrificio injustificado de los principios de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la salud de los consumidores” en el espacio público.



Por eso, aunque el alto tribunal mantuvo vigentes las normas demandadas, indicó que las asambleas y los concejos deben dictar regulaciones frente a los sitios de consumo que “no impliquen limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas”.

Facebook Twitter Linkedin

Corte Constitucional 2023 Foto: Corte Constitucional

Aun así, aplicar la decisión de la Corte, en la práctica, no es tan sencillo. Lo primero es recordar que si bien el fallo vuelve a poner los reflectores sobre el debate del consumo en espacios públicos, no es la primera vez que autoridades locales intentan regular el asunto.



En julio de 2019 el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, expidió un decreto para controlar el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos del departamento y, además, le puso ‘pico y placa’: se restringía el uso de marihuana y otras sustancias psicoactivas en escenarios deportivos y parques públicos de 6 a. m. a 10 p. m. en todo el departamento.



(Sugerimos: Demandan ley que volvió a prohibir consumo de dosis personal en parques)



También estaba prohibido el consumo entre las 8 a. m. y las 8 p .m. a 50 metros a la redonda de las bibliotecas públicas con servicios para niños, niñas y adolescentes; y entre las 5 a. m. y las 8 p. m. no se podían usar sustancias psicoactivas en las ciclovías.

Facebook Twitter Linkedin

Marcha en Medellín. Foto: Yeison Gualdrón / Archivo EL TIEMPO

Una idea parecida la replicó en diciembre de ese mismo año el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien por decreto definió en 200 metros el perímetro circundante a zonas de espacio público en las que no se permitía el consumo o porte de sustancias psicoactivas. Esa restricción era las 24 horas, los 7 días de la semana y regía a 200 metros a la redonda de colegios, estadios, centros deportivos, parques de escala regional, metropolitana, zonal, vecinal, plazas y plazoletas, entre otros.



¿Esto funcionó? En Bogotá, explicó el ex secretario de Seguridad Hugo Acero, se quedó en un decreto que nunca se aplicó, pero tal y como está redactado, dijo, si se aplicara en la ciudad, el 90 por ciento del espacio público estaría vedado y solo en el 10 por ciento se podría consumir.



Según Acero, aunque es claro que hay que proteger los derechos de los niños a un medioambiente sano, salidas como restringir el consumo en casi todos los lugares serían, además de inviables -porque la Policía no daría abasto-, inconvenientes, porque podrían empujar a los usuarios de drogas a sitios clandestinos que propicien consumos problemáticos.



“El 90 por ciento del consumo no es problemático, no tiene que ver ni con violencia ni con delincuencia. Si marginalizamos a los usuarios y los mandamos al parque más inhóspito, la gente se mete a ollas de vicio a consumir y allá termina adicta. Si la medida es extrema, lo que hacemos es clandestinizar el consumo y no hay peor cosa que el consumo oculto, porque este solo saldrá a la luz cuando ya haya una adicción y la persona sea parte del 10 por ciento de usuarios de drogas que sí tienen un consumo problemático y requiere ayuda”, comentó.



(Le dejamos: 'Algunos sindicatos han desviado su labor para buscar intereses corruptos': UNP)



Sin embargo, también reconoció que aunque los datos muestran que la gran mayoría de personas que usan drogas no tienen un consumo problemático, “cuando uno le pregunta a la gente en la calle por problemas en su barrio, hacen una relación entre consumo, violencia y delincuencia”.



Esa creencia tiene efectos tan profundos que incluso hay preocupación de que la idea de que un concejo pueda designar determinado parque como sitio de consumo pueda afectar las viviendas que están a su alrededor.



Germán Molano, presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá, comentó: “Si vamos a tener un parque junto a un conjunto residencial o propiedad horizontal, por ejemplo, nos va a dañar el avalúo, nos va a deprimir el valor por esos riesgos de los inmuebles. Serán los derechos de ellos (los consumidores), pero ¿lo que consumen cuánto nos afecta los derechos en el ‘devalúo’ de la vivienda?”.

Si vamos a tener un parque junto a un conjunto residencial o propiedad horizontal, por ejemplo, nos va a dañar el avalúo. FACEBOOK

TWITTER

Molano citó dos ejemplos sobre esto; en primer lugar, dijo que en zonas de Bogotá como San Victorino “están cerrando locales precisamente porque allá hay vicio, licor adulterado, eso ha dañado las copropiedades”; en segundo lugar, citó una situación diferente al consumo de drogas pero cuyos efectos, según él, podrían asimilarse: “Se permitió que el portal de las Américas fuera tomado por vándalos y cogieron el sector y lo deprimieron, un apartamento que valía 300 millones pueden estarlo vendiendo ahora en 150 por todo lo que pasa allí”.



Ahora, sobre llevar a la práctica la instrucción de que sean los concejos y las asambleas los que definan los sitios para el consumo, aunque las fuentes consultadas coinciden en que en efecto son esas autoridades territoriales las que legalmente tendrían las facultades para hacerlo, que logren llegar a un consenso no será nada fácil.

Facebook Twitter Linkedin

Marisol Gómez, concejal. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

Marisol Gómez, concejal de Bogotá por el partido Nuevo Liberalismo, considera que la Corte le dejó una carga muy grande a estas corporaciones: “Confió en la sabiduría de los concejos, pero me parece muy difícil que se llegue a acuerdos generales. Los concejos están compuestos por personas con cargas ideológicas fuertes, divididas y radicalizadas, habrá quienes apoyen y quienes se opongan por completo y por eso lo que pase en los concejos puede no ser necesariamente la mejor decisión”.



Abstrayendo las dificultades procedimentales para que los concejos regulen esto, Gómez considera que probablemente los espacios que se definirían para el consumo serían muy específicos. “Me imagino algo como las zonas de fumadores que ya existen para los cigarrillos normales, pero para el cannabis, un sitio concreto”, dice.



(Puede ver: ¿Por qué pese a la orden de un juez, 'El Gatico' no ha sido enviado a la cárcel?)



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se anticipó al debate y dijo que para cumplir el fallo de la Corte se podría acudir, por ejemplo, a que el consumo se permita en sitios puntuales, como discotecas.

¿Cómo conciliar las tensiones?

Más allá de lo difícil que será este debate, el abogado y profesor de Derecho Administrativo y urbanístico Juan Carlos Covilla sostuvo que los concejos tienen la potestad, como autoridades territoriales, de definir cómo se usa el territorio, “incluida la posibilidad de que ciertas partes estén destinadas a una actividad determinada; en este caso, el consumo y legalmente las personas a las que cobijen esas decisiones, por ejemplo quienes viven cerca de ese espacio, deben atenerse a ellas”.



Pero añadió que en derecho urbanístico existe el principio de cargas y beneficios, que implica que si a una persona se le impone determinada carga, también se puede mirar qué beneficio puede tener para equilibrarlo un poco: “Si les pone una carga a unas personas, por ejemplo, por tener el parque A destinado al consumo al lado, el mismo concejo podría tomar medidas para equilibrar esa carga, eventualmente una compensación de otra manera”.

Facebook Twitter Linkedin

Consumo de marihuana. Foto: Raúl Arboleda. AFP

Del otro lado del debate, el abogado Alejandro Matta, quien interpuso la demanda que estudió la Corte, dijo que había denuncias de arbitrariedades de la Policía frente a los consumidores: “Había una persona que estaba en el espacio público, que no estaba afectando a niños y no estaba en ningún perímetro de afectación a terceros, y pese a ello la Policía imponía comparendos que luego la inspección de policía terminaba revirtiendo por violar la permisión que tiene el Estado colombiano de la dosis personal”.



Por eso dijo que la determinación de la Corte es que haya un protocolo “que permita el consumo de adultos, pero en zonas donde no se afecten niños. ¿Cómo hacer eso? Reglamentando. ¿Quién debe reglamentar? El concejo distrital o municipal, y mientras eso pasa, que el Gobierno Nacional expida un protocolo para que no haya arbitrariedades de la Policía y respeten los derechos de los consumidores y tengan especial protección por los niños; están buscando un camino medio”.



David Ponce, psicólogo y vocero de la Comunidad Cannábica Colombiana, señaló que tienen claro que el cannabis de uso recreativo o de uso adulto “es para mayores de edad y los espacios de las ciudades pensados para el disfrute de menores de edad deben estar libres de estas sustancia, pero hay otros espacios para los adultos donde sí pueden consumir”.



Por eso esperan que con la decisión de la Corte las autoridades digan claramente “dónde no consumir, pero en todo lugar en donde no haya restricción, se entiende que sí se puede. Señalizar todos los lugares en los que sí se puede es virtualmente imposible; por ejemplo, si en cualquier calle se puede fumar, ¿cuántas señales toca poner? En cambio, se puede señalar la restricción con avisos que digan cosas como ‘Parque infantil, prohibido el consumo de sustancias psicoactivas’ ”.

Facebook Twitter Linkedin

Cultivo de marihuana. Foto: Juan Pablo Rueda/Archivo El Tiempo

Para Ponce, en todo caso, la idea no es tampoco enviar a los consumidores a zonas inhóspitas. “Lo que se busca no es ocultar a los consumidores en el parque más raro, feo y peligroso, sino proteger a los niños haciendo que los usuarios no consuman en sus espacios, pero no en el sentido de evitar nuestro disfrute”, concluyó.



En ese mismo sentido, Adrián Restrepo, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, dijo que la solución no es sacar a los consumidores de todos los espacios y puso sobre la mesa la necesidad de acabar con el estigma de que un consumidor es “un enfermo o un delincuente”, pues las estadísticas demuestran lo contrario.



“La medida que se tome tiene que evitar seguir con el estigma del consumo. Si el asunto no es la moral sino la salud, lo que menos pasa en un parque es la afectación a la salud porque es un espacio abierto, el humo se lo lleva el aire, pero en todo caso, hay lugares en el mundo donde los parques tienen diseños que separan espacios; si el problema es el humo, se pueden separar los espacios y esa es una salida incluyente”, concluyó.



Por último, Paula Aguirre Ospina, directora de la oficina de Elementa DD. HH. en Colombia, que trabaja en investigaciones sobre drogas y derechos humanos, explicó que la Corte precisa el respeto por la dosis personal y los derechos de las personas que usan drogas, y por eso determinó que el simple porte “no pone en riesgo los derechos de terceros y la limitación del consumo se da en espacios de riesgo para menores de edad. El reto va a estar en lograr que la implementación territorial de los lineamientos o protocolo que expida el Gobierno no exceda los principios que exige la Corte y que no se convierta en un instrumento de criminalización administrativa de personas que portan y usan drogas”.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

En Twitter: @MIOF_

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: