Petro llega a audiencia con Pastrana: no desiste de demanda

Este martes 30 de enero, el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Andrés Pastrana asisten a una diligencia de conciliación en la Fiscalía General luego de los choques que protagonizaron a través de las redes sociales a finales de 2023.



A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado se refirió en un comunicado sobre la diligencia en el que dejó ver que no desistirá de la demanda.



"He acudido al búnker de la Fiscalía a defender la honra y buen nombre de mi gobierno. Ser Presidente tiene un periodo fijo, pero ser ciudadano y demócrata es imperecedero, aún a riesgo de nuestra propia vida", se lee en el comunicado.



A renglón seguido, se dice: "Creo y defiendo las instituciones del país que me otorgó el privilegio de dirigirlas y acudo en busca de justicia porque nadie puede estar por encima de la ley. Como demócrata, respeto las diferencias pero no respondo a la violencia del lenguaje, reservado para quienes quieren lucrarse del poder pasajero, sin más ideas que la agresión verbal".

En este sentido, el mandatario dijo en el comunicado que a través de la querella contra el ex presidente Andres Pastrana, "pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figuras públicas no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas. La indemnización por perjuicios morales que reclamo será destinada a una fundación con objeto social".

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/ue2RndCfjh — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2024

El expresidente Andrés Pastrana llegó a la Fiscalía a una conciliación con el presidente Gustavo Petro, quien lo denunció por el delito de injuria al señalarlo de que supuestamente tenía nexos con el narcotráfico Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

“El país sabe que la Fiscalía fue creada en 1991 como una institución que investiga y gestiona los conflictos sociales con valores muy superiores en grandeza a los que, como canijos, pretenden sacar provecho politiquero de la justicia”, añadió el presidente Petro.



A la llegada del expresidente Pastrana a la sede de la Fiscalía en Bogotá, se refirió a lo que sería la diligencia.



"Venimos primero a cumplir una cita con la justicia, como corresponde a todo ciudadano colombiano. La Fiscalía General de la Nación ha llamado a una conciliación en el día de hoy y estaremos precisamente contestando", dijo el expresidente Pastrana.



Es de recordar que a finales del año pasado, el presidente Petro publicó la captura de miembros de la Armada Nacional quienes estarían relacionados con el narcotráfico. En seguida, Pastrana cuestionó la política de 'paz total' del actual gobierno.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Pastrana escribió en X: "Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total".



A los cuestionamientos, Petro le respondió que lo que decía "tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo". En mandatario hizo referencia al cuestionado Jeffrey Epstein, sindicado en una red de explotación sexual.



"Jamás fui amigo de Epstein ni me subí al "lolita express" y por eso se que es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo", dijo Petro.

'Vengo a reafirmarme en lo que he dicho': Pastrana

Denuncia de Petro a Pastrana. Foto: EL TIEMPO

Por lo que, antes de ingresar a la sede de la Fiscalía en Bogotá, Pastrana dijo que "es un caso histórico en Colombia. Es la primera vez que un Presidente de la República denuncia a un expresidente por opinar, por hacer oposición. Ese es un tema muy grave porque aquí lo que está en juego, como digo yo, es la libertad de pensamiento, es la libertad de opinión, es la libertad de hacer oposición, que hoy el gobierno está instaurando contra un político, contra un expresidente, contra un ciudadano precisamente por opinar".



Luego se le preguntó por el trino que el expresidente Andrés Pastrana publicó en su cuenta de X en el que vincula al narcotráfico con el presidente Gustavo Petro y la Paz Total, y él respondió: "Claro, porque esa es mi opinión, es decir, ahí hay una cantidad de pruebas y de evidencias. Traemos todas las pruebas".



Y añadió: "Lo primero que se va a tratar es de conciliar, que es a lo que venimos hoy, y si no se concilia, pues vamos a continuar precisamente con el proceso. Vamos a ver qué pasa y a ver qué dice porque hay muchos mecanismos en los que se puede conciliar. Por el momento yo vengo a reafirmarme en lo que he dicho".



En caso de no llegar a una conciliación, lo que seguiría es que se pase al proceso penal en el cual el caso pasaría a un despacho de la Fiscalía que tendría que investigar los hechos y determinar si hay elementos de juicio para una eventual imputación de cargos. Como en los demás procesos penales, el proceso podría llegar ante un juez que tendría que definir si emite una sentencia condenatoria o absolutoria.



En caso de una sentencia condenatoria el juez tendría que definir la pena a imponer.



Este diario conoció que la diligencia se da ante un fiscal delegado para derechos humanos.​



Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

