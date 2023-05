En el marco de los acercamientos para un cese del fuego bilateral, el abogado Ricardo Giraldo, quien representa los intereses de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), conocido también como 'clan del Golfo', hizo un mensaje en el que cuestiona al presidente Gustavo Petro.



(Puede leer: Así sería el cese del fuego con el 'clan del Golfo', ya está listo el borrador)

De acuerdo a declaraciones entregadas por el abogado, él espera que el ultimatum que le dio el presidente a este grupo armado ilegal para que avise si va en serio en su idea de llegar a una paz, o sino no perder tiempo, "no sea una pataleta de Petro".



“Tengo la esperanza de que esto sea una nueva pataleta del presidente o sofisma de distracción de su mal encuentro con el fiscal general (Francisco Barbosa). Nosotros seguimos esperando el diálogo con el Gobierno Nacional, y eso es lo que estamos esperando, que haya una razón por el conducto oficial, que es la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, le dijo a Noticias Caracol.



(Le dejamos: Este es el abecé del caso que enfrenta al presidente Petro y el fiscal Barbosa)

Facebook Twitter Linkedin

Ricardo Giraldo, abogado de las AGC. Foto: Archivo Particular



El mensaje de Petro preguntando por las intenciones que tienen las Agc se dio durante el fin de semana, cuando se conoció que los magistrados Alejandro Ramelli y Hugo Escobar, de la Jurisdicción para la Paz (JEP) denunciaron que les llegó una amenaza de muerte atribuida al 'clan del Golfo', situación que no solo fue tomada por la Fiscalía para la respectiva investigación, sino que también fue rechazada por autoridades locales e internacionales.



"Rechazo contundentemente las amenazas del 'clan del Golfo' a magistrados de la JEP que están investigando falsos positivos. La búsqueda de la verdad siempre será el principio fundamental de todo proceso de paz [...] Si el 'clan del Golfo' no entiende que la Paz implica la verdad, es mejor que lo diga y no perdamos tiempo", fue el trino que publicó el jefe de Estado.



(Le dejamos: 'No perdamos tiempo': duro mensaje de Petro al 'Clan del golfo' por amenazas)

Rechazo contundentemente las amenazas del Clan del Golfo a magistrados de la JEP que están investigando falsos positivos. La búsqueda de la verdad siempre será el principio fundamental de todo proceso de paz.



Si el clan del golfo no entiende que la Paz implica la verdad, es… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 7, 2023

Ante esa acusación, la organización ilegal comandada por Jobanis de Jesús Ávila, alias Javier o Chiquito Malo, emitió un comunicado negando estar detrás de las amenazas a los magistrados de la JEP, rechazando que se les señale de hechos como este, y reiterando que sus ánimos son llegar a la paz.



Mientras se soluciona el impasse alertado por el abogado Giraldo, la duda está en si el 'clan del Golfo' tendrá la vía de la negociación de paz, o la del sometimiento a la justicia, postura que debe definir el Gobierno del presidente Gustavo Petro.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: