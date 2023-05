La decisión del presidente Gustavo Petro de pedir la renuncia a los tres viceministros de Defensa, que él mismo nombró, entre ellos un laureado general del Ejército, volvió a generar inquietud sobre lo que está sucediendo en esa cartera.



(Le puede interesar: Así funcionarán las rutas sociales que empezará a cubrir Satena).



Y aunque en el remezón ministerial de finales de abril se ratificó al ministro Iván Velásquez, ahora se solicitó la renuncia a la segunda línea de mando integrada por Alberto Lara; el general Ricardo Díaz (conocido por liderar la famosa operación Jaque) y Elsa Piedad Morales.​

Aunque trascendió que sus renuncias no han sido aceptadas, esta decisión se suma a las versiones que hay sobre las lejanas relaciones del ministro Velásquez con los altos mandos militares y de Policía y a los cuestionamientos que se han hecho al jefe de la cartera por la supuesta falta de operatividad de las autoridades, que fue una de las razones para que un grupo de congresistas lo citaran a moción de censura, de la que salió airoso.

Facebook Twitter Linkedin

General Ricardo Díaz Foto: Captura de pantalla

Fuentes oficiales señalaron que aunque la llegada de Velásquez al Ministerio no fue bien recibida por un sector de la Fuerza, por los pronunciamientos que en el pasado hizo contra los uniformados, con el tiempo las relaciones estarían mejorando aunque sin lograr la confianza plena de los integrantes de la Fuerza Pública.



Además, se señala que en las unidades del país han extrañado que el jefe de la cartera no mantenga el ritmo de viajes a las regiones para conocer directamente la situación que se vive en cada zona del país y las necesidades en materia de equipos y personal.



Fuentes consultadas señalaron que las renuncias además generaron inquietud sobre si habrá un nuevo giro en las posiciones del Gobierno en temas de seguridad.



El general (r) Héctor Darío Castro, exsubdirector de la Policía Nacional, consideró que las renuncias a ese nivel se piden para reorganizar los equipos de trabajo y son normales. “Esto obedece es a una reorganización del Ministerio en general, entonces no considero que pueda significar una crisis o que pueda obedecer a alguna situación especial sino a reubicar a la gente en los puestos en donde puedan rendir más”, dijo el oficial en retiro tras señalar que las expectativas de los ciudadanos es que cada día haya más eficacia “porque las amenazas que hay para la seguridad nacional y ciudadana son preocupantes y se requiere que haya una respuesta del Estado para que las condiciones de convivencia sean cada día mejores”.

(Le puede interesar:¿Pico y placa para consumir drogas?: discusión para cumplir fallo de la Corte).

El general en retiro Juan Carlos Buitrago, experto en temas de inteligencia, señaló que es preocupante que no haya pasado un año de su nombramiento y ya se pida el cambio de los viceministros “que fueron quienes crearon la política de seguridad y defensa que actualmente formalizó el Gobierno ante el Congreso, que es la que va a desarrollarse para el resto de lo que queda del Gobierno”.



Igualmente señaló que preocupa que las peticiones de renuncia estén asociadas al “resultado de cuotas políticas dentro de la nueva conformación del Gobierno a partir de la salida de otros partidos de la coalición y de la necesidad de entregar espacios y cuotas a quienes están reacomodándose como los más fieles alfiles a las directrices que el Gobierno ha enmarcado”.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez, durante la posesión del general Salamanca. Foto: Presidencia

El oficial en retiro consideró que hay falta de liderazgo en la conducción operativa del Ministerio.



Andrés Macías, docente investigador de la Universidad Externado y doctor en Estudios de Paz y Conflicto, señaló que no cree que exista una crisis en el Ministerio y dijo que el cambio en la dirección de la Policía y en los viceministerios “busca es fortalecer el Ministerio de Defensa. Se está tratando de encauzar nuevamente su sector de seguridad y defensa, más aún cuando ya quedó aprobado el Plan de Desarrollo y cuando ya se promulgó la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia”.

(Le puede interesar: ¿Prosperará la recusación de Nicolás Petro a Barbosa? Esto dicen los expertos).

Añadió que el Presidente puede estar entendiendo que la labor de los viceministros en la elaboración de la Política ya cumplió su ciclo y los quiere cambiar en ese nuevo impulso que le va a dar políticamente al Ministerio pensando en una nueva era en la Policía, con una política nueva para empezar a implementar.



Igualmente dijo que el liderazgo en el Ministerio podría mejorar: “Creo que la labor del ministro Velásquez se ha centrado en algunos puntos de lo que el ministerio hace, pero no en todo y, en ese sentido, yo sí creo que el liderazgo del ministerio sí se debe fortalecer”.



A su vez, Adriana Márquez, experta en seguridad ciudadana y derecho policivo, señaló que en la gestión pública se debe avanzar por resultados, que debe tener una evaluación permanente.

(Le puede interesar: Alias el Gatico: ¿cuál es su paradero tras la orden de un juez de devolverlo a prisión?,

“Lo que la gente quiere ver son cambios, no importa quién esté arriba o abajo. Son cosas que en nada generan impacto a la gente más allá del comentario o el rumor. Lo que interesa es que en los modelos de gestión pública las actividades se comiencen a ejecutar”, dijo Márquez.



Las renuncias pedidas en el Ministerio se dan en medio de las versiones de que el ministro Velásquez podría ser uno de los integrantes de la terna que el Presidente enviará este año a la Corte Suprema de Justicia para el remplazo del fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, quien termina su periodo en febrero del próximo año.

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com