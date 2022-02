El Tribunal Superior de Bogotá tendrá que resolver una petición de la Fiscalía para poder avanzar en el juicio contra el coronel Jerson Jair Castellanos y el mayor Wilmer Torres Orjuela, investigados por costreñimiento a la prostitución.



El juicio contra los oficiales en retiro se frenó a mediados de 2021, luego de que la Fiscalía declaró hostil a su último testigo en el proceso con el que pretendía vincular a los expolicías con presiones a jóvenes cadetes de la Escuela General Santander para prostituirlos.

En noviembre de 2016 la Fiscalía imputó cargos al coronel Castellanos por hechos registrados entre 2005 y 2006, cuando según el ente acusador el oficial se aprovechó de su cargo para conducir a los alumnos de la Compañía Carlos Holguín a actividades por fuera de la escuela, relacionadas con favores sexuales.



“Utilizaba su poder como coronel de la Policía y como jefe de seguridad del Congreso de la República, se iba a la Escuela de oficiales en busca de cadetes con la estrategia de darles regalos y hacerles invitaciones, para su beneficio”, señaló el ente acusador en su momento.

Yo ya había comunicado oficialmente que por motivos de salud y situaciones de fuerza mayor no deseo tener ningún tipo de cercanía o compromiso con este proceso: testigo

Los dos oficiales procesados se declararon inocentes en la imputación y durante toda la investigación han insistido en que no incurrieron en delitos.



El proceso venía avanzando ante el juzgado 41 penal de conocimiento de Bogotá, en donde hubo dificultades para la asistencia de los testigos de la Fiscalía.



Una de las últimas diligencias, conocida por EL TIEMPO, fue realizada a finales de abril del año pasado y en esta estaba citado un uniformado asignado a una unidad del departamento del Quindio. La cita se pudo realizar luego de que la juez ofició al propio director de la Policía Nacional para que el uniformado se presentara.



La juez había advertido que le parecía riesgoso ordenar a la policía trasladar a la fuerza a una persona que, por su trabajo, estaba armada y prefirió comunicarse con la línea de mando de la institución para que le ordenaran asistir a la diligencia.



Finalmente el uniformado, con el que la Fiscalía culminaba su etapa probatoria, se presentó pero desde el comienzo se negó a prender la cámara y a participar en la diligencia.



"Con todo respeto, yo ya había comunicado oficialmente que por motivos de salud y situaciones de fuerza mayor no deseo tener ningún tipo de cercanía o compromiso con este proceso (...) yo ya prácticamente no recuerdo nada de esos hechos porque fue hace muchos años, y además eso afecta mi situación psicológica y moral", dijo el uniformado cuyo nombre este diario se reserva.



Añadió que se presentó porque le explicaron que tenía que asistir a la diligencia pero insistió que no quería saber nada del proceso en curso. Indicó que desde hace varios años es un paciente psiquiátrico y que toma medicamentos para su enfermedad.​

Facebook Twitter Linkedin

La Escuela de Policía General Santander. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

La juez del caso inmediatamente intervino y le hizo saber sobre su deber de declarar. "Aquí no es si quiere o no quiere declarar, es una obligación, todas las personas citadas por los jueces están obligadas a comparecer", le advirtió la funcionaria judicial.



El delegado de la Procuraduría también se pronunció: "Usted es un servidor público, trabaja con la Policía (...) todos en Colombia tenemos la obligación de declarar, si no declaramos pues se abren investigaciones penales y disciplinarias, esa es la situación".



Finalmente el testigo accedió a declarar pero desde las primeras preguntas del fiscal del caso se mostró errático e inseguro, y decía que recordaba muy poco incluso de aspectos de su vida personal, como los lugares en los que ha trabajado.



Así mismo, mencionó que en el Congreso trabajó como escolta asignado por la Policía y que hizo parte de la seguridad de tres congresistas pero que no recordaba sus nombres. El uniformado dijo que no recordaba tampoco que ya había dado una declaración previa a la Fiscalía.



Ante la poca información suministrada, el fiscal pidió entregarle al testigo un video de esa declaración que dio con anterioridad y que duró dos horas y media. Con ello se buscaba que refrescara su memoria, la juez lo permitió argumentando que si el policía toma medicamentos psiquiátricos puede sufrir problemas de memoria y se le entregó el video de julio de 2016. Pero luego de verlo dijo que seguía sin recordar.



El fiscal preguntó, por ejemplo, cuál era el trato que le había dado el coronel Castellanos cuando fue su superior y él respondió que fue un buen trato, pese a que en la declaración previa había dicho que le había dado un mal trato, con gritos y humillaciones constantes. Tampoco pudo decir a qué congresistas había escoltado a pesar de que había acabado de ver la declaración en la que daba los nombres. "Él ve el video pero igual responde lo que quiere", se quejó el fiscal.

Fue declarado testigo hostil para interrogarlo

El fiscal pidió entonces a la juez declarar al policía como un testigo hostil y poder interrogarlo como tal, para hacer lo posible para que respondiera a las preguntas con las que el ente acusador pretendía comprometer la responsabilidad de los dos procesados.



Ante la petición, la juez levantó la audiencia para que el fiscal pudiera preparar su nuevo interrogatorio. En la siguiente sesión, la Fiscalía intentó de nuevo obtener respuestas del testigo y tampoco lo logró, por lo que el representante del ente acusador pidió que se permitiera validar como prueba del caso el video con el testimonio del uniformado entregado anteriormente, y no la declaración que estaba dando en la audiencia.



Sin embargo, los abogados de los procesados se opusieron y la juez les dio la razón, rechazando la petición de la Fiscalía. El ente acusador apeló y el proceso se fue para el Tribunal, que tendrá que definir si mantiene la decisión de no permitir usar el video.

Las víctimas llegaron armadas a exámenes en Medicina Legal

De otro lado, en el juicio contra los oficiales se conoció la declaración de un perito de Medicina Legal que evaluó la situación mental de las personas que aparecían como víctimas en el proceso. El perito relató que eran seis las personas citadas y que luego de mucha insistencia, solo llegaron tres, a las que se practicaron las pruebas.



El experto recordó que los uniformados llegaron armados a la sede del instituto y que relataron que temían por su seguridad.



Igualmente, relató parte de las declaraciones entregadas que daban cuenta de ofrecimientos del coronel Castellanos, supuestamente, para obtener favores sexuales; así como de las advertencias que les hacían de que el oficial era una persona muy poderosa, cercana a políticos y que podría influir en el éxito de sus carreras.



Una de las personas identificadas como víctima relató al experto que el oficial le ofreció 2.000 dólares para que estuvieran juntos, y luego le habló incluso de 4.000 dólares. Añadió que se negó a la propuesta y desde allí empezaron a alejarse del oficial y a no estar solos con él.



Las víctimas también manifestaron al perito que esas proposiciones eran ampliamente conocidas y que por las publicaciones que se hicieron del tema, ellos resultaron afectados pues empezaron a ser víctimas de matoneo.



El perito dijo que los entrevistados tenían un pensamiento pesimista y que hacer referencia a los hechos registrados les generaba tristeza y dolor.

