Pese a cese al fuego, disidencias de las Farc obstaculizan elecciones en Argelia, Cauca

La gravedad de las denuncias en el cañón del Micay (Cauca), que podrían poner en riesgo las elecciones del próximo domingo, llevó a que el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo Bonilla, se desplace el miércoles 25 de octubre a Popayán para verificar el dispositivo de seguridad que garantice el derecho al voto de los ciudadanos.



La visita se da menos de una semana después de que se vio frustrado el ingreso del Ejército a zona rural del municipio de Argelia, en donde se alertó por la presencia de cambuches de las disidencias, campos minados, hombres armados y posibles francotiradores.

El Plateado, uno de los 11 corregimientos de Argelia, Cauca

No ingresamos para evitar una confrontación armada con estos grupos en medio del cese del fuego. FACEBOOK

La difícil situación de orden público que se siente con más fuerza en el corregimiento El Plateado, aunque afecta otros cinco corregimientos, se da no obstante la tregua acordada entre el Gobierno y las disidencias autodenominadas ‘Estado Mayor Central’ (EMC).



“No ingresamos porque se quería evitar una confrontación armada con estos grupos en medio del cese del fuego. En especial en la zona urbana en donde había integrantes de esta disidencia en medio de la población civil”, dijo el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca.



Ese hecho generó cuestionamientos como el de la senadora María Fernanda Cabal, quien señaló: “Es absurdo de la tropa no pueda ingresar a seis corregimientos de Argelia, en el Cauca. Según las fuentes militares, no pueden actuar porque los terroristas están entre la población civil. ¿Qué clase de seguridad es esta?”.

Precisamente, los municipios del norte de Cauca hacen parte de los priorizados por las Fuerzas Militares y que tendrán presencia especial de uniformados durante las votaciones del domingo.



El general Giraldo le dijo a EL TIEMPO que no hay zonas vedadas para la Fuerza Pública y que se va a garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Por ello sostendrá varias reuniones hoy para tomar nuevas decisiones para enfrentar el temor que reina en varios municipios del Cauca.

Comunicado de las disidencias de las Farc sobre el cese al fuego. Foto: Archivo particular.

En un comunicado publicado el domingo, el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc dijo: “Nos comprometemos a no realizar ni hostigamientos ni acciones ofensivas en el marco del decreto del cese del fuego, exclusivamente durante el Plan Democracia. Cuando veamos necesario transitar en la cabecera de El Plateado, lo haremos de civil y sin armas”.



Aunque fuentes del Ejército afirmaron a este diario que la Fuerza Pública no ha llegado a ningún acuerdo y que es una decisión que le corresponde al Gobierno, el alcalde de Argelia, Jhonnatan Patiño Cerón, afirmó a este diario que “hay un permiso para que el Ejército llegue este fin de semana y que el lunes deben salir”.



De acuerdo con el mandatario local, hace dos semanas los líderes de las campañas políticas solicitaron en el Comité de Garantías Electorales que se trasladen los puestos de votación en los corregimientos El Plateado y La Emboscada, debido a los casos de intimidación hacia los habitantes y amenazas a candidatos por parte de grupos armados organizados residuales, pero que la autoridad electoral aún no se ha pronunciado.

“Eso deja prever que (los grupos ilegales) pueden actuar en las elecciones, sobre todo donde tienen control, donde seguramente van a intentar controlar los resultados. Una buena opción sería trasladar las mesas de votación hacia un puesto más seguro y tratar de que la gente se pueda desplazar a un sitio en donde nadie le diga por quién votar”, indicó el mandatario.



Solo en El Plateado están registradas al menos 4.000 personas para votar el domingo. En uno de los hechos de violencia más recientes fue asesinado el líder social Miller Silva Rosero cuando salía de asistir a una capacitación como jurado electoral en el municipio de Argelia.

Facebook Twitter Linkedin

Argelia. Foto: Cortesía Oriéntese Periodismo de Opinión

Advertencias de la Misión de Observación Electoral



Según el quinto informe preelectoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), que se inició el 29 de octubre de 2022 y cerró el 29 de septiembre de este año, se han registrado 653 incidentes de violencia contra líderes políticos, sociales y comunitarios en los primeros once meses del año electoral.



La mayoría de estos actos violentos se han dirigido a líderes políticos, con un aumento del 92 por ciento en comparación con los de 2019. La violencia contra líderes sociales disminuyó un 15,6 por ciento en el mismo período. También hubo 176 incidentes de violencia contra candidatos locales, incluyendo 28 casos mortales.



De igual manera, advierte el informe que 30 de los 42 municipios que tiene el Cauca presentan un riesgo alto o extremo por violencia en medio de las elecciones.



La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el riesgo de hechos de violencia en otros municipios del departamento como Miranda y Corinto. Especialmente la alerta señalaba al frente Dagoberto Ramos, al que señaló de estar vinculado a hurtos, homicidios y extorsiones en la zona.



Las regiones más afectadas por esta violencia, además de Cauca, son Nariño, Valle del Cauca, Antioquia y Tolima.



Juan Diego Torres Lasso

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

