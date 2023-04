“Un coronel activo del Ejército intentó callarme, según él, yo soy una persona rebelde por darle voz a las víctimas, según él, tenía que adaptarme, ¿adaptarme a qué, a hablar bien de unos asesinos que por décadas han destruido a Colombia?, ¿y si no lo hacía qué, tenía que irme de la oficina y del país como me lo dijo?”.



Esta denuncia la hizo la periodista Stephanie Bates a través de un video compartido en sus redes sociales en el cual señaló que fue presionada por el coronel Orlando Quiñónez Marriaga, jefe del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Ghad) del Ministerio de Defensa, y que por cuenta de presiones y amenazas ella tuvo que renunciar a un cargo en esa oficina.

En su video, Bates comparte extractos de una grabación que sería del coronel Quiñónez en la que se le escucha decir: “Stephanie, ahorita lo que vende es la paz total, yo te recomiendo en tu programa oriéntalo a temas sociales. Ella me dice ‘yo no voy a cambiar mi posición’, eso es rebeldía frente a un tema y si no, tiene que irse del país. Si ella asumiera una posición radical y yo estoy en Gobierno, porque yo hago parte, ¿qué me toca hacer? Me toca decirle ‘hágase a un lado’".



La grabación continúa diciendo que ella le manifestó al coronel que no cambiaría su posición, "yo le dije ‘no es cambiar, es decir las cosas de manera diferente’, es mezclarlas con lo que el Gobierno… y si ella quiere ser exitosa aquí, pues tiene que adaptarse porque ella no puede estar así”.

Según la periodista, quien era asesora externa de comunicaciones del Ghad y dirige el programa ‘Primera Voz’ que se emite por Red+ y cuyo enfoque es el apoyo a las víctimas del conflicto, estos comentarios del coronel tenían que ver con su postura en defensa de las víctimas.



“Una vez pasadas las elecciones el coronel me llamó a su oficina, me intimidó y me dijo que no podía volver a hablar de las víctimas de este país, que eso ya estaba, según él, mandado a recoger y que los grupos armados ilegales ya estaban firmando la paz y que yo, al hablar en contra de esos grupos, inmediatamente iba en contra del gobierno actual”, contó la comunicadora.

En su video, señala que se cansó de trabajar en una oficina donde esos comentarios eran reiterados, y envió un mensaje al jefe del Ghad: “A los periodistas no se los calla, no se les amenaza por darle voz a las víctimas, no se les intimida como lo hizo y no se les dice que se van a tener que ir del país por hablar de la historia y del país”.



También cuestionó si el gobierno del presidente Gustavo Petro era consciente de que tenía un funcionario que presionaba así a los periodistas.



“No voy a ajustarme a lo que usted diga o quiera, no es rebeldía, es cuestión de amar al país y no lavarle las manos a quienes por décadas han intentado acabarlo a punta de sangre de gente inocente”, concluyó Bates.

