El periodista y columnista David Ghitis denunció amenazas en su contra que lo obligaron a tomar la decisión de salir del país.



En un video publicado en redes sociales da a conocer las razones que lo llevaron a tomar su decisión.

"Un mes de Petro en la Presidencia y ya tocó salir corriendo del país por las amenazas. Amenazas que gente de la Fiscalía y de la Dijin me han dicho que tome en serio", dijo el periodista.



Y añadió que se va pero que en cuatro años va a regresar para hacer campaña al Congreso "para luchar por este país, no puede ser que terroristas nos quiten el país y no peleemos".



Fuentes de la Fiscalía señalaron que el comunicador no presentó una denuncia formal por esos hechos.



En entrevista con Caracol Radio, Ghitis señaló que las amenazas se incrementaron luego de que le contestara unos trinos a la congresista Sandra Ramírez, pero insistió que no tiene evidencias de su procedencia.



Dijo que el 27 de agosto recibió una llamada a un teléfono de La Bodeguita que fue el detonante de su salida del país: "me dijeron usted jode mucho. Usted no conoce la Colombia profunda, siga jodiendo y lo vamos a llevar a la selva para que la conozca".



Reconoció que no interpuso una denuncia pero que consultó a personas cercanas vinculadas al ente acusador que le señalaron que "parecía una amenaza seria de secuestro".



Añadió que venía considerando semanas antes la posibilidad de abandonar el país.

