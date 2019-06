Los dudosos diplomas de director de revista que golpeó a periodista

"Jurisprudente, periodista, rector".



Esas son las tres palabras con las que Hernán Gustavo Castro Alcárcel se describe en la página de la revista Congreso, que él dirige, publicación impresa y digital que ya va por su edición número 66.

Castro, quien quedó en el ojo de la opinión pública este lunes por un video que se compartió en redes sociales y en el que se le ve agrediendo a una periodista que había ido hasta su oficina para cobrarle su salario, figura en su página como un empresario colombiano que trabaja en la asesoría de comunicaciones.



Tras la denuncia pública, Castro estuvo detenido varias horas en una URI por el delito de lesiones personales.



Luego recuperó su libertad porque un juez lo dejó salir de la URI, ya que la detención no se hizo en flagrancia (en el momento de la agresión) y porque se están buscando más pruebas, así como a otras personas a quienes supuestamente les habría quedado debiendo por su trabajo, y que serían víctimas del cuestionado director de la revista Congreso.



(Lea también: Periodista denuncia agresión del director de la revista 'Congreso')



Contra Castro ya se inició un proceso penal que se hará por el sistema abreviado y en el que la Fiscalía debe radicar la acusación en su contra en los próximos días.

El Congreso de la República negó tener alguna relación con la revista de Castro, y aseguró que su medio no hace parte de la institución. Y aunque la revista de Castro, en efecto, no es la oficial del legislativo, sus nexos con esa institución y con congresistas hacen que se mueva como pez en el agua por la vida política.



Esa cercanía con el servicio público y su constante asistencia a los eventos del Ejecutivo y Legislativo queda registrada en las numerosas fotografías que hay de Castro en la red, en donde aparece posando con reconocidos políticos, entre ellos expresidentes.



En su web, Castro aparece como el director de la revista desde hace 15 años, plataforma en la que publica temas sobre el Congreso, la Presidencia, las altas Cortes y las Fuerzas Armadas.



En el portafolio de servicios, en el que la revista dice que tiene 5.000 suscriptores, ofrece promociones y descuentos para quienes quieran pautar en el medio de comunicación, así como "entrevistas, reportajes, y todo el apoyo periodístico para que su marca o empresa se destaque".



En la misma página de la revista aparecen más datos y documentos del perfil de Hernán Gustavo Castro. Por ejemplo, dice que es licenciado en comunicación social y periodismo de Logos International University.

El diploma de licenciado de Gustavo Castro. Foto: Archivo particular

Esta universidad se describe como una "Institución de Educación Superior Religiosa Autónoma, independiente e innovadora que propicia la tolerancia, el pluralsimo, el respeto y la moral". Su sede principal, según figura en su página web, está en la Florida, Estados Unidos. Y en la misión de la Universidad para el 2020 aparece que será la primera institución norteamericana "sin ánimo de lucro, ubicada en el nororiente colombiano, en ofrecer un amplio portafolio de servicios educativos virtuales de talla mundial".



Según la página de la revista Congreso, Castro fue rector honorífico de ese centro educativo. El nombramiento lo hicieron el tres de octubre del 2017 la junta directiva de Logos International University y su presidente, Édgar Eduardo Prada, con cédula de Bucaramanga, según dice en los papeles de la página.

Gustavo Castro es nombrado como rector de Logos International University. Foto: Archivo particular

En el 2015 la universidad de Gómez quedó en la lupa luego de que el entonces superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, aseguró que el Gobierno no reconocía a esa entidad con el estatus de universidad, ni convalidaba los títulos de sus egresados, perjudicando a decenas de personas que invirtieron dinero y tiempo en la institución.



En ese momento se cuestionó a la universidad por no tener un criterio válido para certificar su plan de estudios, críticas a la que Prada respondió diciendo que, como los parámetros académicos del centro educativo son de Estados Unidos, pueden resultar confusos para el país. Sin embargo, en la época el Ministerio de Educación señaló que la supuesta universidad no aparecía en las bases de datos del Departamento de Educación de los Estados Unidos y, por lo tanto, no tenía capacidad legal y jurídica para emitir títulos de educación superior.



Así figura en la respuesta que el Ministerio de Educación le entregó a uno de los afectados cuando no se le convalidó su título de psicólogo.

Resolución en la que el Ministerio de Educación no reconoce a Logos International University. Foto: Archivo particular

El hecho generó todo un revuelo pues varios reconocidos políticos habían recibido títulos de la universidad, entre ellos, Richard Alfonso Aguilar, entonces gobernador de Santander, y hoy senador de la república. En el 2012 Aguilar recibió el título de doctor honoris causa en Derecho Internacional Humanitario y Administración Pública.



Otro de los beneficiarios con el doctorado exprés fue el entonces alcalde de Bello, Antioquia, Carlos Alirio Muñoz Lómpez, quien en el 2014 consiguió graduarse como doctor en administración pública de la cuestionada universidad.

Los títulos y condecoraciones de Castro

Pero además de ser rector de la cuestionada Universidad, jurisconsulto y periodista, Castro asegura en sus redes sociales que es abogado de la Universidad La Gran Colombia de Bogotá, además de politólogo y expresidente del Movimiento Político Ciudadano de Barranquilla



Castro nació en la capital del país en 1959, y en su perfil de Facebook afirma que es asesor jurídico externo del Congreso. Dice que en Miami lo condecoración con la 'Gran Cruz Comendador', y que la Cámara de Representantes le entregó el reconocimiento de la Orden de la Democracia 'Simón Bolívar'.



Además, asegura Castro, el Concejo de Bogotá también reconoció en su momento sus buenos servicios y "su importante aporte periodístico en temas económicos, políticos y sociales de la ciudad capital".



Y es que desde la revista Congreso -que tiene un costo de 12.000 pesos- Castro le ha dado tribuna a diferentes personalidades de la vida pública. Por ejemplo la última edición de la revista, la número 66, tiene en la portada a Celinea Oróstegui, directora ejecutiva de la Rama Judicial, a quien le hace una entrevista.

Portada de la revista Congreso Foto: Archivo particular

En esa revista Castro hizo una editorial sobre la paz, afirmando que había que apropiarse del proceso desde diferentes ámbitos, haciendo un llamado a "aceptar, respetar y tolerar".



Otros de los personajes que, según la revista, han hecho parte de sus portadas son el comandante del Ejército Nicacio Martínez -recientemente ascendido en el Congreso y quien en los últimos días ha desatado polémica por señalamientos en su contra que lo vinculan con supuestos falsos positivos hace más de una década, así como con una polémica directriz en las Fuerzas Militares que pedía incrementar las bajas-.

Pero además de sus publicaciones en la revista Congreso, Castro tendría otros nexos con la política y con el legislativo.



En junio del 2018 figuraba en las listas del Congreso de la República como uno de los aspirantes para el cargo de secretario de Comisión. Un mes después aparece en la lista de los que cumplieron los requisitos para ocupar dicho puesto. Y en agosto del 2018, en una revista de la Asociación Internacional de Lanceros, se describe a Hernán Gustavo Castro Alcárcel como "secretario general de la Comisión Segunda del Senado".



JUSTICIA