Más del 53 por ciento de los colombianos se siente inseguro (36,8 por ciento), o muy inseguro (16,3), caminando solo en su barrio en las horas de la noches, y el 23,6 por ciento prefiere no salir solo de noche debido a ese motivo.



Estas cifras, que hacen parte de la encuesta Pulso Social, dejan ver la situación en la que están los habitantes de 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas, que fueron encuestadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entre el 8 de marzo y el 7 de abril de este año.



(Puede leer: Piden a Corte medidas urgentes ante crisis de seguridad de líderes sociales)

Para esta encuesta se hicieron entrevistas telefónicas completas a una persona por hogar, para un total de 11.213 encuestas, con una cobertura nacional del 72,48 por ciento.



El estudio señala que el 57,1 por ciento de los hombres se siente inseguro, cifra mayor al 50,3 por ciento de las mujeres que tiene esa misma sensación en el país.

Para julio de 2020, el 38,7 de los hombres encuestados y el 35,6 por ciento de las mujeres dijeron sentirse inseguros. En julio del año pasado ya la cifra era de 53,5 hombres y 50,6 mujeres con percepción de inseguridad.



En cuanto a la inseguridad que sienten las personas en el día, la medición encontró que 46,6 por ciento de los encuestados se siente inseguro (36,3) o muy inseguro (10,3) caminando solo por su barrio en el día, y un 3,1 por ciento de las personas afirmaron que nunca salen solos de día en su barrio.



(Le recomendamos leer: ‘Hoy reconozco responsabilidad’: general Coronado sobre 'falsos positivos')

Facebook Twitter Linkedin

Los resultados de la encuesta evidenciaron una diferencia en la percepción de inseguridad determinada por horarios: en la noche se sienten más inseguros los ciudadanos. Foto: Infografía EL TIEMPO

Inseguridad en las regiones

Por ciudades capitales, los habitantes de Riohacha, en La Guajira, son quienes más inseguros se sienten en las noches caminando por su lugar de residencia, con un 60,4 por ciento de personas que dice sentirse intranquilo en sus desplazamiento.



Le sigue Quibdó, Chocó, con 49,8 por ciento que se siente inseguro; en tercer lugar, Tunja, Boyacá, con 46,4 por ciento; el área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander, con 45,8 por ciento de los habitantes, y Popayán, Cauca, donde 43,9 por ciento de las personas se sienten inseguras de estas en vías públicas en horas de la noche.



En la capital del país, 34,6 por ciento de los habitantes se sienten inseguros caminando solos en su barrio de noche, 29,8 por ciento muy inseguros, 22,9 dice no salir nunca solos a estas horas; y solo 11,5 por ciento afirma sentirse seguro.

Facebook Twitter Linkedin

En cámaras de seguridad quedó registrado cuando cuatro hombres armados atracaron un restaurante en Teusaquillo, Bogotá. Foto: Archivo particular

En contraste, las cinco capitales en la que las personas se sienten más seguras de noche son Barranquilla, con 55,2 por ciento; Montería, 53,7 por ciento; Santa Marta, 49,9 por ciento; Manizales, 42,6 por ciento; y con 40,1 por ciento, Armenia.



(Le puede interesar: General Zapateiro será investigado por presunta participación en política)



Aunque en horas del día las proporciones cambian y en general la gente en las ciudades se siente más segura, en lugares como Riohacha, el 61,6 por ciento de las personas se sienten inseguras caminando en su barrio, al igual que el 53,4 por ciento de los payaneses; también el 52,6 por ciento de los habitantes de Cúcuta; el 51,6 por ciento de quienes viven en Valledupar y el 50,6 por ciento de quienes viven en la capital de Nariño.

La medición del Dane permite comparar los resultados de marzo de 2022 con los de marzo del año pasado, y allí se percibe que la gente afirma sentirse más insegura. Así, en marzo de 2021, un 1,8 por ciento de la población en general, a nivel nacional, se sentía muy seguro caminando de noche en su barrio, versus el 0,6 por ciento de este año, lo que representa una disminución del 1,1 puntos porcentuales.



La gente que se sentía segura también bajó en 2,6 por ciento, pasando de 25,3 a 22,7 en marzo de este año.



Los que afirman sentirse inseguros subieron un 4,5 por ciento, pues en marzo del 2021 eran 32,4 por ciento, y este año fueron 36,8. Y quienes dicen sentirse muy inseguros pasaron de 15,1 por ciento en marzo del año pasado, a 16,3 por ciento en marzo de este año.



(Puede leer: 'Otoniel': Minjusticia dio respuesta negativa a recurso contra extradición)



Entre las cinco capitales principales (Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla) en la que más ha aumentado el porcentaje de personas que respondió sentirse inseguro o muy inseguro de noche es Cartagena. En el primer trimestre del 2021, la capital de Bolívar estaba en cerca del 70 por ciento, y en el periodo entre enero y marzo de este año llegó a 92,4 por ciento. Le sigue Medellín, que pasó del 20 al 37,7 por ciento.



La encuesta Pulso Social también preguntó a los colombianos, en una escala de 1 a 5, en donde 1 significa nada y 5 completamente, cuánto confían los ciudadanos en distintos grupos de personas.



(Lea también: Los líos de Villa Valeria, el lujoso resort promovido por Carlos Palacino)



De acuerdo con la medición, en el total de 23 ciudades medidas, el grupo del cual más desconfían los ciudadanos son los desconocidos, con un 71,1 por ciento de personas que no confía nada en ellos. Pero el segundo grupo en el que hay absoluta desconfianza son las personas de otra nacionalidad, con 55 por ciento de personas que no confía nada en ellos; seguidos de los periodistas, con 19,8 por ciento; vecinos con 12,5 por ciento; 6,2 de las personas desconfía completamente de los científicos, y 2,1 por ciento no confía nada en los médicos y enfermeros.



justicia@eltiempo.com​

En Twitter: @JusticiaET

Otras noticias de Justicia