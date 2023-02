Aparentes falencias en la traducción, la renuncia de la traductora y la renuncia también del abogado defensor en medio de amenazas, hacen parte de los sucesos que han marcado la accidentada audiencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra John Poulos, señalado asesino de la DJ Valentina Trespalacios.



Pero además de hacer el proceso penal más lento, estos percances pueden afectar directamente la garantía de la familia de la víctima a obtener justicia, verdad y reparación, explicó en entrevista la abogada penalista Dalila Henao.

Esto porque hay una relación directa entre el respeto por las garantías que por ley debe tener un procesado en Colombia, sin importar el delito del que se le señale, y la garantía de las víctimas a la justicia.

Qué debe tener una traducción

Henao explicó que lo mínimo en una audiencia en cuanto a la traducción es que la haga un traductor juramentado ante el juez, que la traducción sea simultánea, y que se garantice que el procesado entienda lo que se le dice.



Pero no solo por la traducción sino que su abogado pueda explicarle en términos comprensibles cualquier término o situación jurídica.



Aunque en el caso de Poulos la traductora trabaja con la Rama Judicial, en las audiencias los procesados también pueden pedir y llevar un traductor de confianza.

¿Cómo afecta el proceso una inadecuada traducción?

Valentina Trespalacios y John Poulos viajaron a Cancún en mayo de 2022. Foto: Suministrada

La abogada explicó, en principio, que quienes deben plantear los errores de traducción son el juez, la Procuraduría, o el procesado, si considera que no ha entendido o no se están cumpliendo esas garantías.



“Si la traducción inadecuada no se advierte por parte de la persona legitimada para hacerlo, o si al interior del proceso se convalida la traducción, no hay nada qué hacer, el proceso continúa”, señaló.



Pero si dentro del proceso eso se plantea, podría haber un escenario de nulidad, que procede cuando no se cumplió una garantía o hubo una irregularidad sustancial en el trámite.



“La nulidad implica que se devuelve el proceso hasta el punto inmediatamente anterior a la vulneración de la garantía. Por ejemplo, si se decreta una nulidad porque el procesado no entendió la imputación, o no entendió la audiencia de legalización de captura, se anularía eso y se devolvería el proceso hasta ese momento”, detalló Henao.



Esto sin embargo, enfatizó la experta, no significa que el proceso penal termine, sino que tendrían que repetirse las partes sobre las que se decrete una nulidad.



En el mismo sentido, si lo que se anula es la audiencia de legalización de captura, Poulos técnicamente tendría que quedar libre, pero esa sería “una libertad de un minuto”, dijo Henao, al explicar que seguramente la Fiscalía tendría lista otra orden de captura para materializarla de inmediato.



La renuncia del abogado de Poulos

Otro hecho que marcó la audiencia de Poulos fue la renuncia, en medio de la diligencia, de su abogado defensor por las amenazas que estaba recibiendo.



Al respecto, la abogada Henao sostuvo, en primer lugar, que es reprochable que un abogado sea amenazado por ejercer su profesión y dijo que la ciudadanía debe entender que el abogado no es su cliente, “separar el abogado de la causa que defiende, separar el abogado de su cliente”.



Seguidamente contó que tras la renuncia, se le debe asignar a Poulos un abogado de oficio, o él mismo llevar otro abogado de confianza, y que esto no tiene ningún efecto en el proceso en tanto no implica que se afecten las audiencias o actuaciones que se surtieron mientras el defensor que renunció estaba al frente del caso.

Los efectos sobre la familia de Trespalacios

Familiares y amigos cargan el ataúd donde reposa el cuerpo de la DJ Valentina Trespalacios. Foto: EL TIEMPO

Cuando las garantías no se aplican al procesado, la repercusión usualmente es la nulidad, y en la medida que el proceso tenga que repetirse, se va a hacer más lenta la consecución de justicia: Henao FACEBOOK

En últimas, puso de presente la abogada, la vulneración de garantías procesales del señalado asesino de Valentina Trespalacios no solo lo afecta a él como imputado, sino también a la familia de la DJ como perjudicados en este caso.



“Cuando las garantías no se aplican al procesado, la repercusión usualmente es la nulidad, eso significa que el proceso se devuelve, y en la medida que el proceso tenga que repetirse desde el punto que sea, se va a hacer más lenta la consecución de verdad, justicia y reparación”, contó.



Pero además de que la justicia será más lenta, la familia tendrá que volver a escuchar los hechos por los cuales son víctimas, es decir, volver a escuchar en audiencia el relato de la Fiscalía de cómo fue el asesinato de su hija, de cómo Poulos presuntamente la golpeó brutalmente, la agredió sexualmente, la estranguló, y cómo luego la metió en una maleta para tirarla a un basurero.



“Es un tema casi que de revictimización. En la medida en que no se garanticen los derechos del procesado, la víctima está cada vez más lejos de obtener sus derechos”, resumió Henao.

