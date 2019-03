Nuevo capítulo judicial por muerte de la hija del general Cabrera

En la etapa final de la investigación por la muerte de la estudiante María Andrea Cabrera, hija del general (r) Fabricio Cabrera, se registró un fuerte enfrentamiento entre dos influyentes abogados.

Por un lado, el penalista Jaime Granados salió a pedir que se les imputara homicidio por omisión a los tres amigos de Cabrera que, según dice, no la socorrieron ese 4 de febrero de 2018, tras percatarse de que ella estaba intoxicada por la ingesta de licor y éxtasis.

Aunque inicialmente la defensa de la familia solicitaba imputación por homicidio con dolo eventual (al considerar que la droga fue puesta en la bebida), en una carta a la Fiscalía, Granados solicitó que fueran acusados de incumplir el deber que tenían los jóvenes de garantizarle atención médica para salvar su vida.



Pero, en declaraciones a EL TIEMPO, la defensa de los tres investigados por estos hechos –Jaime Esparza, Mauricio Ladino y Luis Miguel Flórez – manifestó que la tesis de Granados surge de su imaginación y no de las evidencias.



“La noche de los hechos sí hubo consumo voluntario de sustancias estupefacientes, tal y como sus acompañantes lo reconocieron. Es más, a su amiga Carolina, quien fue la que se la llevó a su casa, también le encontraron la misma sustancia. ¿Será también que le pusieron esa droga en el trago?”, le dijo Iguarán a EL TIEMPO.



Según los relatos de sus compañeros, ella salió muy mal del establecimiento donde estaba, fue llevada a la casa de una de sus compañeras –donde fue cambiada de ropa y acostada–, y luego de un tiempo, trasladada a un centro médico.



Al respecto, en su carta de 15 páginas a la Fiscalía, Granados señala que los jóvenes sabían que le habían puesto la droga al trago y tenían una posición de garantes: “Tenían que actuar, llevarla a un centro asistencial, estaban a 500 metros de la Clínica del Country y no hicieron nada para cumplir con su deber de cuidado de la joven”.

Pero Iguarán le recordó al defensor de la estudiante que “está acreditado que ella era consumidora”

.

Además, contradijo la tesis de Granados según la cual los tres muchachos deben responder por no brindarle ayuda.



“Su argumento es que se presentó una omisión porque los muchachos tenían una posición de garantes, que los obligaba a llevarlos a un centro asistencial (...). En su afán de encontrar a toda costa un responsable de la muerte, resulta incompresible que esté pretendiendo, así manifieste lo contrario, que se judicialice tanto a los jóvenes como a las amigas de Andrea que la acompañaban ese día, y a los adultos y familiares de una de ellas que estaban en la casa donde llegó”, aseguró el exfiscal.

‘Es un irrespeto’

Para él es claro que esa figura no se les puede aplicar ni a Esparza ni a los demás jóvenes y que la premisa del abogado Granados “tiene origen en su imaginación”.



EL TIEMPO buscó la reacción de Granados, pero él dijo que no iba a responder.



“No voy a entrar en el juego de una persona que irrespeta la memoria de alguien que no se puede defender. De Mario Iguarán se pueden decir cosas, pero pensé que tenía ética”, puntualizó el penalista.



Ahora, la Fiscalía deberá determinar qué tesis acoge.



UNIDAD INVESTIGATIVA Y JUSTICIA​@UinvestigativaET@PazyJusticiaET