El Gobierno nacional avanza junto a un grupo de congresistas y reconocidos abogados en la construcción de un proyecto que será llevado al legislativo y que busca el desmantelamiento de las redes criminales en el país como parte de la 'paz total' promovida por el presidente Gustavo Petro.



El proyecto tendrá que definir por ejemplo un punto clave que es el tiempo que tendrían que pagar en prisión las personas que se vinculen al sometimiento luego de entregar la información de sus negocios ilegales.

En entrevista con EL TIEMPO, que será publicada completa este domingo, el ministro de Justicia Néstor Osuna da pistas de las ideas que viene analizando el Gobierno en medio de la mayor confidencialidad.



Osuna indicó que se apunta a garantizar el desmantelamiento de esas redes criminales "hasta el punto que el narcotráfico deje de ser la amenazas de convivencia que ha sido para los colombianos en los últimos años. Esa es la finalidad, esa es la meta, que podamos vivir en una Colombia sin la amenaza del narcotráfico".

El ministro de Justicia durante su visita a Washington. Foto: Cortesía

Y fue más allá al plantear un monto de tiempo de cárcel que podría ser aceptado por los colombianos al ser el mismo que ya se ha aplicado en el país en dos ocasiones.



"Con la oficina del Alto Comisionado hemos venido trabajando en distintos borradores de textos de cómo podría ser ese sometimiento o acogimiento la palabra es lo de menos; y lo que se ha pensado es que del modo parecido, como ya ha ocurrido en varias ocasiones en nuestro país y como ha ocurrido en otros lugares del mundo, pues se ofrecería a cambio de desmantelar la banda: es decir entrega de información sobre las rutas, sobre la forma como se hace el negocios, entrega de bienes y aceptación de responsabilidad penal, unos beneficios de rebaja de penas", dijo Osuna y enfatizó que, en todo caso, no se trataría de amnistías o beneficios de ese tipo.

Y añadió: "digamos que no hemos decidido cuánta rebaja o algo así, pero el país se familiarizó con la idea de Justicia y Paz de los ocho años. No quiero decir que ese vaya a ser el número, pero digamos que ese número sabemos que no debería suscitar gran escándalo porque ya la sociedad lo utilizó en otras ocasiones".



Esa pena de ocho años fue la misma que se acordó con los grupos paramilitares durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para los integrantes de esos grupos ilegales la pena era efectiva de prisión.

Reunión del equipo jurídico interinstitucional que analiza el proyecto de desmantelamiento de las bandas. Foto: Archivo particular.

Luego, durante la negociación de paz con la guerrilla de las Farc en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se acordó de nuevo una pena de ocho años. Esto, frente a las llamadas sanciones propias es decir las que se aplicarían a los excombatientes que reconozcan su responsabilidad en los delitos, digan la verdad y reparen a sus víctimas.

Sin embargo, por tratarse de una negociación de paz y no de un sometimiento, las penas no eran de cárcel sino de "restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición de los hechos".



En el caso de las bandas criminales que negocian con el gobierno, se han escuchado posiciones como la del fiscal general Francisco Barbosa, quien ha señalado que la pena a imponer debe ser cumplida en centro carcelario y que los integrantes de esas redes no podrían participar en política como candidatos.



El ministro Osuna, en la entrevista con este diario, además señaló que la ley estará en vigencia solo para este proceso con lo cual quien no se someta a ella no podrá aspirar a beneficios posteriores.

"La ley sería específicamente para los que entren en este proceso concreto; no sería una ley con vigencia general. Y lo otro: este es un tema de criminalidad internacional y por lo tanto necesitamos actuar en esto de acuerdo con otros países de nuestro entorno y de todo el mundo para que haya una estrategia más certera en contra de esta criminalidad que es transnacional", dijo el funcionario.



Igualmente reconoció que, tal como ha sucedido en otras negociaciones, se van a tomar decisiones para frenar las extradiciones de vinculados a estos grupos.



"Hasta el día de hoy, la extradición se ha comportado del mismo modo como se había comportado en los últimos años; no ha cambiado ese ritmo, ni ha cambiado tampoco el sentido de las decisiones. En algunas ocasiones, gobiernos anteriores y seguramente este también lo propondrá, en virtud de una ley de sometimiento o de un eventual acuerdo de paz, pues es decisión soberana de Colombia negar algunas extradiciones; eso todos los países lo entienden. Como no han habido avances suficientes en las negociaciones con el Eln y los acercamientos con los otros grupos, pues no ha habido tampoco ocasión de plantearle esto a los Estados requirentes. Cuando llegue el momento lo conversaremos", indicó Osuna.

