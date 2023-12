‘Queda claro que el proceso de ‘paz total’ solo es con el Eln y con las disidencias’

El fiscal general, Francisco Barbosa, en diálogo con EL TIEMPO se refirió al más reciente fallo de la Corte Constitucional que salvó, pero puso límites, la Ley 2272, conocida como la ley de 'paz total' que le permite al gobierno del presidente Gustavo Petro entablar acercamientos con grupos armados ilegales.



(Lea: Tumban apartado con el que Gobierno pidió liberar a detenidos por violencia en el paro)



En su declaración, el funcionario destacó la decisión adoptada por la Corte como un "espaldarazo" que respalda a la Fiscalía y a la justicia del país.

Fiscal, ¿cómo recibió el fallo sobre la ‘paz total’?



La Corte Constitucional le da un espaldarazo a la Fiscalía, respalda las posiciones insulares que tuvimos en enero de este año, cuando incluso muchas personas decían que el Fiscal General estaba abusando de sus funciones, cuando yo lo que estaba haciendo es proteger la institucionalidad y la gente.

La decisión de la Corte, a mi juicio, dice varias cosas que nos respaldan plenamente. En primer lugar, para cualquier negociación que tenga que ver con sometimiento a la justicia no puede ser sino el Congreso el que le dé el contenido a una ley y no lo puede hacer el Gobierno directamente.



(Le invitamos a leer: Él es el empresario señalado de millonaria estafa con cobros ilegales de incapacidades)

Facebook Twitter Linkedin

El fiscal Francisco Barbosa fue uno de los primeros en intervenir en el evento. Foto: Cortesía

¿Cómo así?



El 11 de enero, el Presidente de la República me solicitó la suspensión de órdenes de captura con fines de extradición de miembros del ‘clan del Golfo’, de ‘los Pachenca’ y otras personas, creo que eran 19. Y mi respuesta como Fiscal fue que no iba a aceptar ninguna solicitud de levantar órdenes de captura porque no existía ley de sometimiento.

En ese momento, el ministro del Interior y el senador (Iván) Cepeda dijeron que el Fiscal estaba en contra de la ley colombiana, que era un error. Hoy la Corte Constitucional nos dice básicamente que debe haber una ley de sometimiento.



(Además: ¿En qué va la anunciada reforma integral a la Policía? Gobierno y ONG responden)

Facebook Twitter Linkedin

Varios integrantes de la 'primera línea'. Foto: El Tiempo

También se pronunciaron frente a los voceros de paz...



Se determina una figura que era muy importante, y que el país estuvo expectante y también tiene que ver conmigo. Con la solicitud que me hizo el Presidente de la República cuando se posesiona, que me dice que salgan los presos políticos de las cárceles, atribuyendo eso a los autodenominados ‘primera línea’.

Luego utilizaron el parágrafo de un artículo, el 5, diciendo que personas que pertenecían a organizaciones sociales y humanitarias –que no pertenecían a organizaciones armadas– podían ser nombrados voceros de paz y salir de las cárceles.

La Corte le dice al Gobierno no es posible hacerlo porque es una función que viola la separación de poderes, la reserva judicial en materia penal, y atenta contra el derecho de las víctimas. Podría decirles sin ninguna duda que hoy el presidente Gustavo Petro ni el Congreso tienen facultad para sacar a nadie de las cárceles que haya cometido delitos.



(También: Magistrado Alejandro Linares Cantillo termina su periodo en la Corte Constitucional)

¿Con los ajustes de la Corte se aclaró todo?



Yo creo que sí, porque nosotros sin la sentencia de la Corte le atinamos. Yo había dicho que hubo dos procesos de paz que se podían adelantar. Unos con organizaciones de carácter político, como el Eln e incluso como las disidencias de las Farc, en el que nosotros suspendimos las órdenes de captura de miembros del Eln y de las disidencias para que existieran las mesas de paz. ¿Cuál era el hueco que había? Querían hacer procesos de sometimiento colectivo con organizaciones criminales como narcotraficantes, el ‘clan del Golfo’, la ‘oficina’ de Envigado.

Todo eso era parte de lo que estaba haciendo el alto comisionado para la Paz. Queda claro que el proceso de ‘paz total’ solamente es con el Eln y con las disidencias de las Farc, con los otros no hay posibilidad hasta que no exista una ley de sometimiento.



(Le sugerimos leer: Fiscalía destapó evidencias con las que busca condena de la mamá de la niña Sara Sofía)

Facebook Twitter Linkedin

La medida fue ordenada por la Corte Constitucional. Foto: Cortesía Corte Constitucional

¿Qué va a pasar con los facilitadores y gestores?



Hay dos conceptos que deben ser analizados, el de gestor de paz y el de vocero de paz. El gestor sigue siendo válido porque está en otra ley, que es la 975 y un decreto reglamentario que es el 1175.



(Le podría interesar: Inteligencia dice que en el cese al fuego con el Eln se han reportado 165 violaciones)

¿Usted va a buscar capturas de nuevo, de cuántos?



Los casos yo no los tengo. Lo que está haciendo la Fiscalía es un balance de quiénes fueron las personas que se beneficiaron de la figura de vocería de paz, que dejó de existir, y serán los fiscales autónomos que evaluarán el contexto del fallo y la viabilidad de hacerlo quienes podrán o no solicitar esas capturas para efecto de ir ante los jueces. No es un asunto que le compete al Fiscal General.



(Además: ‘Paz total’: los límites que le puso la Corte a política bandera del gobierno Petro)

O sea que frente a los de la ‘primera línea’ que están por fuera, ¿todavía su suerte depende de un juez?



Siguen dependiendo de un juez, es que no tienen nada que ver con un proceso de paz. Los únicos que tienen que ver con procesos son el Eln y las disidencias, que son grupos armados organizados, que tienen algún tipo de protección jurídica, y que la Fiscalía lo ha reconocido. Lo que no puede ocurrir es que vuelvan esto un salpicón en donde asimilen a los sicarios de Buenaventura con los de Barranquilla y con los narcos de Antioquia, como si fueran miembros de una organización organizada.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más Noticias de Justicia: