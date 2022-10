En entrevista con EL TIEMPO, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, habló sobre la posibilidad de incluir en la iniciativa de 'paz total' a los exjefes guerrilleros que traicionaron el proceso de paz y volvieron a las armas.



“Las disidencias tendrían que someterse a la justicia ordinaria como lo ha reiterado el exnegociador y senador Humberto de la Calle”, dijo.



¿Cuáles puntos destaca de lo aprobado en el Congreso sobre la prórroga de la Ley 418 o de orden público?

Yo creo que es importante el esfuerzo que se está haciendo para clarificar las bases jurídicas de los acercamientos, la negociación y el sometimiento a la justicia de las diversas organizaciones criminales que operan en Colombia, de acuerdo con su naturaleza. La paz es un derecho fundamental y las iniciativas que buscan diseñar e implementar procesos de paz deben apoyarse, siempre que se respeten los estándares jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, el principio de legalidad y el Estado de derecho.



¿Cuál le preocupa?

Voy a serle franco: no hay mucho que la Fiscalía General de la Nación pueda discutir sobre este específico proyecto de ley. Es una iniciativa de carácter político, que el Gobierno, de manera legítima, ha puesto en marcha en ejercicio de sus facultades constitucionales. El Gobierno Nacional puede definir con qué estructuras criminales entabla acercamientos y quiénes entrarían en su proyecto de ‘paz total’. Lo importante para nosotros es el esquema de sometimiento a la justicia que se tenga en mente, que, por lo que hemos conocido, hará parte de otro proyecto de ley.



¿Considera que la Fiscalía debería tener un papel central en la caracterización de bandas criminales propuesta por el senador Humberto de la Calle?

Vamos por partes. Hay dos clases de caracterización de estructuras criminales. Una es aquella que se lleva a cabo a efectos del proceso de acercamiento, conversación y negociación con los grupos armados, que realiza el gobierno del presidente Gustavo Petro. Allí, la Fiscalía no va a participar porque no es su rol, ni tiene ninguna responsabilidad frente a interlocutor alguno. Pero otra, muy diferente, es la caracterización probatoria de las organizaciones criminales, de cara a su judicialización, que irá en un proyecto de ley específico. En esta, la Fiscalía General sí debe tener un rol protagónico, por lo que estaremos atentos a lo que se defina al respecto en el proyecto de ley de sometimiento a la justicia.



¿Cuál debería ser el rol de la Fiscalía en la implementación del proceso de ‘paz total’?

El que está relacionado con las competencias de la entidad, que no es otro que contribuir a que estos procesos de paz cumplan con los estándares de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esta Fiscalía, desde que el Gobierno anunció su iniciativa de paz, no ha parado de trabajar en la consolidación de toda su información probatoria, es decir, la que ha logrado concentrar en sus investigaciones en contra de estructuras criminales durante estos años.



Hoy somos una Fiscalía mucho más solida que la que existió frente al proceso de Justicia y Paz derivado de la Ley 975 de 2004. De modo que en este punto sí debo ser muy claro: respetamos y valoramos la iniciativa legislativa de ‘paz total’ que ha presentado el Gobierno Nacional, pero estaremos atentos, vigilantes y con una mirada crítica a los elementos que proponga el proyecto de ley de sometimiento, porque eso sí nos concierne profundamente.



Desde el día uno de la discusión parlamentaria, estaremos en el Congreso para aportar al debate y para asegurarnos de que las decisiones que se tomen respeten el trabajo de la Fiscalía. En particular, los procesos de investigación de nuestros fiscales, que nos permiten corroborar la responsabilidad que les asiste a los diversos cabecillas de estos grupos en la ejecución de los delitos más graves.



'Las disidencias son deberían tener status político'

¿Cuál es su opinión sobre la definición de los grupos armados organizados al margen de la ley y de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que plantea el proyecto de ley de ‘paz total’?

Como señalé, es un buen esfuerzo por clarificar la tipología de estructuras criminales que serán incluidas en la iniciativa de ‘paz total’. Porque, a pesar de que a todas las guíe principalmente el lucro, se trata de grupos delincuenciales distintos. No es lo mismo un grupo armado organizado al que se reconoce carácter político, que uno al que no se le reconoce, y el resto de las estructuras armadas.



¿Considera que las disidencias de las Farc, como quedó aprobado, puedan acogerse a la ‘paz total’? ¿En qué condiciones podrían hacerlo?

Nosotros entendemos que, tal como quedó definido, las disidencias de las Farc son un grupo armado organizado que debe estar incluido en el proyecto de ‘paz total’, con el que el Gobierno Nacional podrá acercarse y conversar. Sin embargo, a esos grupos no se les debe reconocer carácter político alguno, distinto a lo que ocurre con el Eln. En ese sentido, las disidencias tendrían que someterse a la justicia ordinaria como lo ha reiterado el exnegociador y senador Humberto de la Calle.



¿Lo aprobado deja algún riesgo de impunidad en el país?

​

Es muy prematuro plantear ese debate, pues este no es un proyecto de justicia transicional ni de sometimiento. Simplemente, define las bases de la ‘paz total’, en términos de acercamientos, conversaciones y negociaciones con grupos armados. Lo importante es que el proyecto de ley de sometimiento que se deberá presentar al Congreso respete y acate los estándares de derechos humanos, del derecho penal internacional y del derecho internacional humanitario.



También recordemos que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia fueron claras en fijar los límites al proceso de Justicia y Paz al decir que no podrían existir amnistías o indultos y que el sometimiento tendría que tener reclusión efectiva. Con el Eln, debe entenderse que los mínimos ya se dieron en el proceso de paz con las Farc reconociendo el margen nacional de apreciación del Estado derivado de los numerales 4 y 5 del capítulo 5 sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



¿Qué va a pasar con la primera línea'?

¿La Fiscalía ha observado una reducción de la violencia en algunas regiones, como lo dice el Gobierno?

​

Le puedo hablar de lo que es la competencia constitucional de la Fiscalía en materia de esclarecimiento de delitos priorizados, como el homicidio doloso, el homicidio de defensores de derechos humanos y reincorporados, el feminicidio, y de los esfuerzos que hemos hecho por capturar a los cabecillas de las organizaciones criminales que, con frecuencia, están detrás de esos fenómenos. Nuestros resultados y nuestras cifras en esos temas hablan por sí solos y el país los conoce. Ya que esas estrategias, que desde luego exigen un trabajo interinstitucional con el Gobierno, sumadas a las iniciativas de paz, tengan un impacto en la reducción de la violencia, es algo que deberá estudiarse con detenimiento.



Fiscal, esta semana el Congreso sacó de un proyecto el indulto y amnistía para los vinculados a la primera línea. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?

​

Yo no voy a entrar en ese debate. Creo que las preocupaciones que se han planteado en el Congreso reflejan las dificultades de la iniciativa y, en particular, que la autonomía de los jueces de la República es un límite importante que no se puede desconocer. Nosotros no vamos a controvertir las iniciativas que se presenten en el Congreso, nuestra función es aplicar la ley. Ya será la discusión parlamentaria y el examen de la Corte Constitucional los que determinen el marco jurídico válido en este asunto. Eso sí, no puedo dejar de señalar que la aproximación de esta Fiscalía a los hechos ocurridos en el marco y con ocasión de la protesta social no ha tenido derroteros distintos que la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional y penal, siempre con la suficiencia probatoria en cada caso como punto de partida.



¿Usted ve viable una propuesta en ese sentido?

​

Le repito, soy respetuoso de lo que determine el Congreso de la República en el marco de su competencia legislativa.

Fiscal, hay graves señalamientos sobre el manejo de bienes en la SAE, ¿ya tienen un diagnóstico de la situación?

​

Estamos trabajando en eso. Como el país sabe, acabamos de conformar una mesa técnica de alto nivel con la SAE y otras entidades competentes, bajo el liderazgo, por parte de la Fiscalía, de la señora Vicefiscal General, la Delegada para las Finanzas Criminales, el Director del Cuerpo Técnico de Investigación –CTI– y la Directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. La idea es identificar integralmente los presuntos hechos de corrupción en la SAE y efectuar seguimiento a las actuaciones penales que se adelanten. Al efecto, hemos destacado dos fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, para que se investiguen los casos y situaciones detectados en la mesa de alto nivel. En su momento, el país conocerá los resultados de esta gestión.



¿Esto puede ser tan grave como lo que sucedió con la DNE, que llevó a su liquidación?

​

Lo sabremos con el tiempo. Nosotros compartimos la preocupación del Gobierno frente a este tema y por eso decidimos articularnos. Las fiscales que destacamos para esto hacen parte, precisamente, del Grupo de Trabajo para la Corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), así que sabrán detectar fenómenos delictivos en los que se presenten los mismos modos de operar.



Se conoció hace unos días una denuncia sobre un ataque cibernético a la Fiscalía. ¿Ya saben de qué nivel fue ese ‘hackeo’?

​

Hay que decir que la entidad tiene garantizada la seguridad de su infraestructura tecnológica. Ahora, con relación al evento del que usted habla, se activaron los mecanismos de verificación y mitigación para evitar cualquier riesgo y fue abierta una investigación penal, con la conformación de un equipo interdisciplinario encabezado por fiscales especializados en delitos informáticos e investigadores y peritos con amplia experiencia forense en la materia. Lo adecuado es esperar qué arroja dicha indagación, antes de aventurar cualquier diagnóstico.

Las puntadas sobre la justicia restaurativa

¿Cómo ve la idea del ministro de Justicia de eliminar varios delitos como la inasistencia alimentaria y la injuria?

​

Eso hace parte del margen de configuración legislativa del Congreso en materia penal. Habría que estudiar cada tema con detenimiento. En general, nosotros compartimos la idea del ministro de que el ejercicio de la acción penal, incluso si queremos que sea más eficiente, debería reservarse para los delitos graves. A eso se refiere el postulado liberal de derecho penal mínimo que he defendido como servidor público y como académico en el que se considera que el campo de lo penal es la última ratio del ordenamiento positivo.



¿Cómo ve la propuesta de la justicia restaurativa, en general, de tener medidas alternativas a la prisión?

​

Me parece que es el camino correcto. En esta Fiscalía logramos sacar finalmente un Manual de Justicia Restaurativa que era un mandato legal incumplido por 19 años, y estamos en su proceso de implementación. Sin embargo, una justicia restaurativa audaz y eficiente requiere de reformas legales y en eso creo que hay que acompañar al Gobierno Nacional. Existen medidas alternativas como respuesta a ciertos delitos y no todos los fenómenos deben tener la prisión como principal reacción del Estado. Creo que eso es un asunto sobre el que existe consenso académico y científico, aunque el cambio de paradigma de justicia no sea sencillo.

