El 25 de julio pasado José Carlos Arévalo Contreras, de 18 años de edad; Jesús David Díaz Monterroza, de 22; y Carlos Alberto Ibáñez Mercado, de 26 años, fueron asesinados en Chochó, Sucre, y luego presentados por la Policía como presuntos integrantes del 'clan del Golfo'.



(Lea también: No aparece el coronel Núñez, involucrado en supuesto 'falso positivo' en Sucre).



Pero testimonios dan cuenta de que esa versión es falsa. Declaraciones de dos patrulleros que acompañaron el operativo contra los jóvenes señalan que ellos no estaban armados, fueron asesinados en completo estado de indefensión mientras estaban en el volco de un vehículo policial, y que quien les disparó a sangre fría fue el coronel Benjamín Núñez, quien para entonces era comandante operativo de la Policía en Sucre.

Facebook Twitter Linkedin

El teniente coronel Benjamín Núñez fue retirado de la Policía el pasado 5 de agosto. Foto: Policía Nacional

Los videos con la declaración de los patrulleros ante la Inspección de la Policía fueron revelados por Noticias Caracol y el medio digital Vorágine y en ellos los policías, quienes señalan que habían guardado silencio por miedo, detallan el operativo policial en el que murieron los tres jóvenes.



De acuerdo con su testimonio, todo comenzó ese 25 de julio más temprano, cuando por radio le llegó información a Núñez, quien ya fue retirado de la Policía y de quien hoy se desconoce el paradero, del asesinato de un patrullero en una panadería en el municipio de Sampués. Según relataron los patrulleros en la Inspección, los tres jóvenes fueron detenidos en medio del operativo policial para dar con los responsables de ese hecho, que había ocurrido más temprano.



(Puede leer: 'El coronel Núñez disparó a los jóvenes de Chochó (Sucre)', senador Álex Flórez).



Fue así como sobre las 5 de la tarde, según los testimonios revelados por Noticias Caracol, recibieron el reporte de una fuente de que había tres jóvenes en una carretera rural y que uno tenía una herida por arma de fuego, lo que podría indicar que había participado en ataques a policías, todo esto en el marco del 'plan pistola' que el 'clan del Golfo' había desplegado en contra de uniformados en todo el país.



Sobre las 5:20 de la tarde, un grupo de policías comandados por Núñez se desplazó a ese sitio y los montaron al volco de la camioneta oficial, y aunque inicialmente la orden fue llevarlos a un centro asistencial, en medio del camino el coronel habría ordenado tomar una vía alterna, más demorada.



“Cuando veníamos por una parte del camino, el señor coronel le dio el primer disparo a uno de los sujetos que estaba herido. En el momento nosotros quedamos atónitos. No sabíamos qué hacer ni qué decir. Él cogió y le dio otros dos tiros y también a los otros dos que estaban ahí", dijo uno de los testigos.



(Puede leer: El debate por anotaciones a comandantes militares y policiales por masacres).



Fueron más o menos siete disparos los que escucharon los testigos, que relataron que los jóvenes ni estaban armados ni los habían intentado agredir, sino que fueron asesinados "a sangre fría".



El otro patrullero que declaró en la Inspección de Policía detalló que luego de que el coronel disparó a los jóvenes, lo miró y le dijo: " 'no importa que aquí respondo yo. Yo soy coronel' ”, expresó.



Por el momento, tanto la Fiscalía como la Policía avanzan con las investigaciones sobre los hechos y con la búsqueda de Núñez, quien aún no ha sido ubicado.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: