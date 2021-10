Primera policía trans, Andrea Cortés, juzgada por presunto hurto

"El que nada debe, nada teme", le ha dicho la patrullera Andrea Cortés Guarín, de 26 años, a su círculo cercano con referencia a la investigación interna que le adelanta la Policía Nacional por una denuncia en la que la acusan de haberse llevado una crema sin pagar de una droguería.



Los hechos se registraron el 23 de junio, en horas de la noche, en el centro comercial Titán Plaza, al norte de Bogotá.



Andrea Cortés es la primera mujer trans en las filas de la Policía Nacional y, por ello, abrió un espacio de inclusión en la Fuerza Pública.



De acuerdo con la denuncia instaurada por la persona que atendió a la patrullera Andrea (la noche de los hechos), y conocida por EL TIEMPO, señala que: "siendo las 7:35 p.m. ingresó al local una femenina, quien portaba un uniforme de la Policía Nacional, quien indagó por unos productos de belleza, la misma hizo un recorrido por el local y posteriormente se acercó a la caja para cancelar una caja de gasa y un sobre de migriñon por un valor aproximado de $13.000 (...)".



Agrega: "En el momento cuando la señora (...) que la atendió se retira de la caja, la femenina de nombre Andrea Cortés, según se puede evidenciar en su uniforme, toma una crema de contorno de ojos de la caja y la guarda en la bolsa de los productos sin cancelar, ante el descuido de la vendedora".



De acuerdo con la denuncia, la vendedora se da cuenta de la falta del producto - en medio del conteo cíclico - el 25 de junio y procede a validar los registros fílmicos y relaciona a la patrullera Cortés con la crema.



La funcionaria de la droguería procede a ubicar a la uniformada y termina denunciándola ante la Policía, la misma institución la guía para que presente la denuncia por Fiscalía.

Andrea Cortés se incorporó a los 18 años a la Policía. En 2015 inició su tratamiento hormonal y, en 2017, hizo el cambio en su registro civil. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

El próximo lunes - 4 de octubre - se desarrollará la audiencia de fallo y se conocerá la decisión adoptada por la Policía Nacional frente al caso.



La audiencia está citada en la misma estación de Policía donde se realizaron las audiencias de imputación de cargos y la de descargos. En esta última la patrullera Andrea Cortés no aceptó los cargos.



La uniformada narró que el día de los hechos llegó al lugar con otra compañera, Policía, pero que ella estaba de civil. Andrea fue con su amiga a adquirir unos productos que requerían.



En ese proceso, dijo la patrullera Andrea, preguntó por las pastillas Migriñon y en ese momento ella le comenta a la vendedora que está ojerosa y que tiene dolor de cabeza, a lo que la vendedora le ofrece una crema de contorno de ojos de marca Eucerin que está en promoción.



De acuerdo con el testimonio de la patrullera, en la audiencia y que conoció este diario, la uniformada narró con respecto a la crema: "Le digo que sí, que me la llevo. (...) Entonces ella (la vendedora), me pasa una bolsa para que yo empaque los productos cancelados. No sé si por razones del covid ella no empacó", se lee en el documento.



De igual forma, la uniformada dijo en la audiencia que "yo soy la que guardo en la bolsa el Migriñon y la crema, pagó y me retiro del establecimiento".



La patrullera Andrea ha señalado a sus cercanos que ella nunca tuvo la intención de llevarse la crema sin pagar, que jamás lo habría hecho, porque "no es una ladrona y que su función es salvaguardar y velar por los derechos de los ciudadanos".



Y, además, que siendo policía sabe que en esos lugares hay cámaras de seguridad y que, además, estaba uniformada, y que su nombre está en su guerrera de uniforme y su placa de identificación institucional.



Fuentes cercanas al proceso advirtieron a este diario que muy seguramente el fallo que se conocerá este lunes será de destitución. Es claro para los cercanos a la uniformada que este caso fue priorizado - porque la investigación solo se tardó tres meses - mientras que hay investigaciones de mayor importancia y relevancia para la Policía y la sociedad represadas desde 2017.

