Atención: capturaron al hombre que le propinó patada voladora a patrullera

Fuentes de la Fiscalía General y la Policía Nacional le confirmaron a EL TIEMPO que fue capturado el hombre sindicado de atacar - con una patada voladora - por la espalda a la patrullera Astrid Carolina Salas el 20 de julio.



De acuerdo con las fuentes se hizo efectiva - en Medellín - una orden de captura emanada por la Fiscalía 52 seccional de Administración Pública por violencia contra servidor público.

"En la investigación se desarrolló un trabajo muy coordinado entre la Policía y la Fiscalía que en una semana ya tenía plenamente identificado al hombre, solo se esperaba darle captura", dijo un investigador del caso.



En el proceso fue valiosa la información aportada por la ciudadanía y el trabajo realizado por expertos de la Fiscalía en reconocimiento facial, "quienes revisaron por horas varias cámaras de seguridad del sector", destacó la fuente.



El hombre, que fue capturado en vía pública, no pasa de los 30 años y en las próximas horas se presentado ante un juez de control de garantías para la imputación de cargos y legalizar su captura.

La patrullera Astrid Carolina Salas Rocha, de 26 años. Foto: Archivo particular

"Iba caminado cuando sentí el impacto, caí al suelo y no recuerdo más", dijo la patrullera Astrid Carolina Salas Rocha, de 26 años, en entrevista con este diario. al recordar los momentos en que un hombre que le propinó una patada voladora.



La mujer cayó al suelo y perdió la conciencia por unos minutos por el impacto. Ese día ella prestaba servicio con un Grupo de la Fuerza Disponible para contener desmanes y actos de violencia en el sector de la glorieta de la 33.



Las fuentes indican que están verificando si el hoy capturado - el 20 de julio - había sido capturado por vandalismo.



La agresión contra la patrullera levantó voces de rechazó, por que fue por la espalda " a traición", lo describió en su momento el director de la Policía y diversas autoridades.



