¿Podría terminar investigado Pastrana por nueva versión de los Rodríguez?

Desde Estados Unidos, los excapos del narcotráfico Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, que fundaron el cartel de Cali, enviaron una carta en la que señalan que sus aportes a campañas presidenciales no solo fueron para la de Ernesto Samper, en 1994, sino que también habrían llegado a la campaña de Andrés Pastrana.



Ahora, la pregunta está en qué consecuencias podría tener para Pastrana ser señalado de corrupto y relacionado con el escándalo del Proceso 8.000, por el que varias personas fueron condenadas en el pasado.



"Señor expresidente Pastrana: No nos extraña, pero nos sorprende, cómo, con la entrega de la carta enviada a usted con nuestro común amigo el doctor Santiago Rojas hace más de 20 años y sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad, usted señala y al mismo tiempo pretende posar de víctima de la corrupción sin incluirse usted mismo en dicha corrupción", dice el documento que desde Estados Unidos, donde cumplen condenas por narcotráfico, enviaron los hermanos Rodríguez Orejuela.



A la carta a la que se refieren es una que entregó Pastrana hace unos días a la Comisión de la Verdad, firmada por los Rodríguez, y que dice que Samper sí supo del ingreso de plata de la mafia a su campaña.



Los excapos añaden en la nueva carta a Pastrana que ayudaron a liberales y conservadores por igual; de hecho, en el Proceso 8.000 decenas de congresistas de los dos partidos fueron condenados por recibir plata de la mafia.



"Su campaña no podía ser la excepción, y de eso un testigo podría ser el doctor Álvaro Pava hijo (...) La única manera en que usted podría decir que no sabe es que también haya sido a sus espaldas", dicen los hermanos.



Pese a la gravedad de estas afirmaciones, las nuevas revelaciones de los exjefes del cartel de Cali no son, en sí mismas, suficientes para endilgar alguna responsabilidad penal a Pastrana, ya que para ello debe haber una investigación.



Sin embargo, en Colombia los expresidentes mantienen un fuero con base en el cual los procesos penales en su contra se inician en el Congreso de la República, que debe hacer un juicio político. Solo si la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lo acusa, y el Senado avala esa acusación, el caso puede pasar a la Corte Suprema de Justicia.



De hecho, ya en el pasado el mismo Samper pasó por este proceso pero su caso terminó archivado en el Congreso, por lo que la investigación nunca llegó a la Corte Suprema.



En ese momento, la denuncia contra Samper fue formulada al Congreso por el entonces fiscal general Alfonso Valdivieso Sarmiento.



De hecho, el año pasado el exfiscal Valdivieso aportó su testimonio a la Comisión de la Verdad y en su versión reafirmó sus señalamientos contra Samper.



"Esa certeza sobre la gravedad que significa la penetración de recursos ilícitos en las campañas electorales me llevó a mí y a la institución a garantizar y asegurar ante el país que Ernesto Samper sabía del origen de los dineros ilícitos que financiaron su campaña; el tema de juicio político es otro tema", aseguró el exjefe del ente acusador ante la Comisión.



