Los procesos en la Corte Suprema contra políticos de distintos partidos

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a los congresistas, ha tomado varias decisiones este año en procesos contra integrantes del legislativo vinculados a distintos partidos políticos.



Los casos están vinculados a hechos de corrupción con recursos públicos, enriquecimiento ilícito y presuntas irregularidades en los procesos electorales para llegar al cargo.

En octubre del 2018, cuando comenzó a operar en forma, la Sala de Instrucción de la Corte arrancó con 729 procesos contra senadores y representantes a la Cámara. Sin embargo, por las diferentes decisiones que se han tomado, arrancó el 2021 con 399 procesos activos.



Estas son algunas de las decisiones tomadas contra políticos del país.



11 de marzo- Elegido Partido de la U

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso penal contra el senador Armando Benedetti por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público, al cual dispuso vincularlo mediante indagatoria.



La investigación se da por supuestos ingresos e inversiones que no logró explicar durante la indagación preliminar, y está a cargo de la magistrada Cristina Lombana. La Corte Suprema puso la lupa sobre el legislador costeño porque, supuestamente, en los 20 años que lleva en el Congreso habría incrementado su patrimonio en casi $3.000 millones. Se investiga si estos recursos serían o no producto de su función de Senador.



Además, Benedetti tiene una indagación preliminar por el escándalo relacionado con el contrato suscrito y luego caducado entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Centros Poblados para la instalación de puntos de internet en el país. Se investiga si el Congresita ejerció algún tipo de presión o no, cosa que él niega rotundamente, ante la ministra de entonces, Karen Abudinen.



24 de junio-Partido de la U



La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a cuatro años y 10 meses al excongresista Eduardo Pulgar por el delito de tráfico de influencias y cohecho.

Senador Eduardo Pulgar Daza, tras su reseña en la cárcel La Picota de Bogotá. Foto:

La Corte le concedió una rebaja de un 45 por ciento de la pena por haberse acogido a sentencia anticipada y aceptar cargos, le negó a Pulgar la posibilidad de la casa por cárcel y le impuso una multa de 324 salarios mínimos legales vigentes.



El excongresista era investigado por intentar sobornar a un juez de la república con $ 200 millones para, al parecer, favorecer a un patrocinador suyo: el excónsul honorario de Polonia en Colombia Luis Fernando Acosta Osío, en el marco de una disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.





-21 de junio-Centro Democrático

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante a la Cámara por el departamento de Santander Edwin Ballesteros, por presuntas irregularidades en contratación en las que habría incurrido cuando fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, entre noviembre de 2013 y enero de 2016. Tras realizar la cita, Ballesteros dijo que no tenía garantías en la Corte, renunció a su curul y su expediente pasó a la Fiscalía General en octubre. El Congreso decretó 'silla vacía' en su caso.



28 de Julio-Partido Cambio Radical



La Corte ordenó la captura del entonces senador Richard Aguilar vinculado a un caso de corrupción cuando ocupó la gobernación de Santander. La Sala de Instrucción le abrió investigación formal a Aguilar por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros. Aguilar renunció a su curul y el caso pasó a la Fiscalía.

5 de agosto-Partido de la U

Bernardo Miguel Elías. Foto: Archivo EL TIEMPO

Mediante sentencia anticipada por aceptación voluntaria de cargos, la Sala Especial de Primera Instancia condenó al exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con el ilícito de lavado de activos, a una pena de 8 años y 4 meses de prisión en establecimiento carcelario y multa de 15.008 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



Los hechos de esta nueva sentencia del tribunal contra el excongresista también se enmarcan en el escándalo de corrupción de Odebrecht.



"Para la Sala quedó claro que, tras haber obtenido los resultados de su primera gestión a favor de Odebrecht relativa a la firma del contrato de estabilidad jurídica, el exsenador Elías Vidal prosiguió en la ejecución común de actividades delictivas a favor de la organización, conducta que demuestra su ánimo de permanencia en el tiempo en servicio a la organización criminal para cometer múltiples e indeterminados delitos, todos ellos manteniendo como su norte la consecución a ultranza de los propósitos contractuales de la firma extranjera, con la mediación de sobornos a funcionarios públicos, siempre cobijados por la subrepticia fórmula de circulación monetaria construida por la compañía, pero conocida y empleada por todos quienes intervinieron en tal devenir", señaló la corte.



28 de septiembre-Partido Liberal



La Corte acusó al exrepresentante a la Cámara, Germán Alonso Olano Becerra, para que responda en juicio como determinador del delito de interés indebido en la celebración de contratos, y como autor del delito de concusión, por hechos relacionados con la presunta exigencia de dinero en contratos de la red hospitalaria del Distrito Capital.



En la resolución de acusación, la Sala Especial de Instrucción señala la ocurrencia de los hechos que constituyen estos delitos y la probable responsabilidad de Olano cuando era congresista, entre 2006 y 2010. Contra el exrepresentante ya pesa una condena de la Corte Suprema de Justicia del 2012, por hechos relacionados con el denominado ‘carrusel’ de contratos en Bogotá.1 de octubre-Alas Equipo Colombia

Luis Alfredo Ramos, excongresista y exgobernador de Antioquia. Foto: Claudia Rubio. EL TIEMPO

Tras declararlo responsable del delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales, la Sala Especial condenó al exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, a las penas de 7 años y 11 meses de prisión efectiva en centro carcelario.



“Para la Sala, la valoración conjunta de los medios de prueba efectuada evidencia sin lugar a dudas los acuerdos a que llegó con comandantes de grupos de autodefensa, para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado de la República y a la Gobernación del Departamento de Antioquia, a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido, como realmente ocurrió cuando se desempeñó como senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007”, determinó la sentencia.



7 de octubre-elegido Partido de la U



La Corte acusó al exsenador Efraín Torrado García para que responda en juicio como presunto interviniente del delito de interés indebido en la celebración de contratos, relacionado con la suscripción de 21 convenios que le fueron entregados al ‘Grupo Torrado’ – conformado por varias firmas relacionadas con el excongresista– para que suministrara la canasta alimentaria en distintas localidades de Bogotá, entre los años 2008 y 2011.



La acusación hace referencia a hechos vinculados al denominado 'carrusel de contratos' en Bogotá. En el marco de este caso de corrupción, la Secretaría de Integración Social del Distrito celebró múltiples convenios con el grupo empresarial que sería controlado por el entonces senador a través de miembros de su familia o terceros, con el fin de que suministrara la canasta alimentaria en programas de atención a familias y a personas en condición de vulnerabilidad.



15 de octubre-Partido Cambio Radical



La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó al representante a la Cámara por el departamento de Boyacá, Gustavo Hernán Puentes Díaz, a una pena de 5 años y 7 meses de prisión al encontrarlo responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público.



Según la sentencia, Puentes Díaz usó su cargo de congresista entre 2008 y 2010 para influir indebidamente ante dos directivos de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con el propósito de que designaran como depositarios de un bien incautado a dos particulares amigos y colaboradores políticos suyos.



Para la Sala de Primera Instancia, los medios de conocimiento en este caso evidencian, sin lugar a equívocos, que Puentes Díaz usó ilegalmente las influencias derivadas de su cargo en provecho propio y de terceros, para que se nombrara a los dos depositarios que carecían de la idoneidad exigida para ese cargo, vulnerando el trámite legal para su designación.



-20 de octubre-Partido Conservador

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal en contra del senador del Partido Conservador Miguel Ángel Barreto Castillo por la presunta comisión de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. En concreto, por no haber reportado en 2018 en los gastos de campaña al senado una donación de 20 millones de pesos que le giró Juan Guillermo Mancera García. Esa contribución a Barreto, entonces representante a la Cámara, iba destinada a la campaña al senado de 2018 y se realizó el 6 de marzo de 2018 mediante un cheque. La denuncia dice que, al consultar el aplicativo ‘Cuentas Claras en Elecciones’, no figuran reportados por Barreto esos dineros.

María Cristina Soto fue elegida como representante para el periodo 2018-2022. Foto: Facebook: @TinaSotoG



-21 de octubre-Partido de la U



La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el representante a la Cámara por Norte de Santander Wilmer Ramiro Carrillo por la presunta comisión de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El congresista del Partido de la U es investigado por presuntas irregularidades en un contrato de obra pública del 2010. Ese contrato lo suscribió cuando era Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Norte de Santander, cargo que desempeñó entre 2008 y 2011.



-8 de noviembre-Partido Conservador



Ese día iniciaron las audiencias de juicio oral en contra de la condenada excongresista Aida Merlano Rebolledo en la Sala Especial de Primera Instancia por el delito de violación de topes de campañas electorales. En el expediente existen registros de cheques, que se encuentran en los documentos incautados por las autoridades en un allanamiento, correspondientes a hechos registrados entre enero y abril de 2018. Tiene una condena de 11 años y 4 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y porte ilegal de armas de fuego, en relación con la existencia de un entramado criminal para la compra de votos.



-14 de noviembre-Partido Conservador



La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a la representante a la Cámara por La Guajira por el partido Conservador María Cristina Soto de Gómez por su presunta participación en un complejo entramado de corrupción electoral que se habría fraguado para su llegada al Congreso en los comicios de 2018. El alto tribunal vinculó formalmente a la congresista de La Guajira a una investigación penal por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado y fraude procesal.

