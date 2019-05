Azules y uribistas se la juegan por el ascenso del general Martínez

Las bancadas partidistas en el Senado empezaron a definir su voto en torno al ascenso del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez.



EL TIEMPO estableció que el Centro Democrático y los conservadores lo respaldarán, pese a que está en el centro de la polémica por la directriz revelada en The New York Times, sobre supuestas presiones a comandantes para doblar resultados, incluidas bajas.

El respaldo al general se conoce luego de que EL TIEMPO reveló este miércoles que le apareció una nueva indagación por presunto peculado, que se une a la que ya le abrió la Procuraduría por la citada directriz.



Al respecto, Juan Diego Gómez, vocero de los azules, le dijo a este diario que si se niega ese ascenso se erosionaría la institucionalidad: “No tiene nada pendiente en materia de derechos humanos, y aprobar su ascenso no lo exime de asumir las responsabilidades que tenga”.

Y en similar sentido, se pronunciaron los voceros del Centro Democrático que, como bancada, anunciaron su voto positivo para la promoción castrense de Martínez. El senador Ciro Ramírez, de esa colectividad, aseguró que desde la Constitución del 91 está contemplada la presunción de inocencia y en su criterio, “no hay pruebas contundentes en contra del alto oficial”.



Ramírez agregó que la oposición quiere frenar ese ascenso para golpear al gobierno del presidente Iván Duque.



Y aunque Cambio Radical aún no ha anunciado su postura, su vocero, Richard Aguilar, le dijo a EL TIEMPO que hasta ahora no hay ningún argumento que pueda frenar la promoción del alto oficial.



“¿Quiénes somos nosotros para juzgar a priori al general? Que se dé el debido proceso”, dijo Aguilar.



Sobre la nueva indagación, este diario supo que no ha sido notificada al oficial por estar en etapa preliminar, luego de que un juez penal militar compulso copias a fiscales delegados ante la Corte.

FACEBOOK

¿Y la oposición?

Por otra parte, se da por descontado que la Alianza Verde, el Polo, los Decentes y la Farc votarán en contra del ascenso.



“Aprobarlo dejaría mal parado al Congreso y al Gobierno ante la comunidad internacional”, señaló Antonio Sanguino, de Alianza Verde.



De hecho, son ellos los que impulsan la resurrección de la moción de censura del ministro de Defensa, Guillermo Botero. Si bien esta la motivó el crimen del exmiembro de las Farc Dimar Torres a manos de un soldado, se le unió la polémica por la directriz sobre la supuesta exigencia a los comandantes de duplicar resultados, incluyendo bajas.



Este miércoles, el canciller Carlos Holmes Trujillo se reunió con el consejo editorial del The New York Times para destacar la política de respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, implementada por el Gobierno.

Gobierno se declara tranquilo con el NYT

El canciller Carlos Holmes Trujillo se declaró, este miércoles, “tranquilo” con los resultados de su reunión con los miembros del consejo directivo del periódico estadounidense The New York Times, con quienes tuvo una conferencia de hora y media.



Holmes asistió con los embajadores ante la Casa Blanca, Francisco Santos, y ante Naciones Unidas, Guillermo Fernández, para explicar la postura de este gobierno sobre el proceso de paz.



El Times criticó en un editorial que “la paz colombiana es demasiado valiosa como para abandonarla”.



Holmes dijo que se mejoraron los canales de comunicación con el diario.

UNIDAD INVESTIGATIVA@UinvestigativaET