Juicio disciplinario a policías por retener a joven en el paro en Popayán

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a cinco policías quienes deberán responder en juicio disciplinario por la posible retención ilegal y uso excesivo de la fuerza contra una joven de 17 años, tras ser detenida el 12 de mayo de 2021, en medio de una protesta del paro nacional en Popayán, Cauca.



Se trata del intendente Víctor Hugo Martínez Martínez y los patrulleros Jhon Jader Montenegro y Camilo Julián Andrés Martínez Pérez, integrantes del Esmad, y los patrulleros Edwin Orlando Cortés Cifuentes y Ricardo Andrés Salazar Manrique, adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Metropolitana de Popayán.



Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, el pasado 12 de mayo los tres integrantes del Esmad habrían privado de la libertad ilegalmente a una joven cuando estaba agachada en el antejardín de una casa ubicada en un barrio de Popayán, al parecer grabando la actuación policial. La joven fue trasladada por los uniformados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI).



Así mismo, se cuestiona la conducta de los uniformados del Esmad y del Goes quienes presuntamente causaron daño a la integridad de la adolescente como consecuencia del exceso de uso de la fuerza al trasladarla desde el sector de Versalles Pajonal a la URI.



"El procedimiento para identificar y/o registrar a la joven realizado por los efectivos del Goes, utilizando la fuerza desmedida y sujetándola para que otro miembro del Esmad la golpeara, resulta desde todo punto de vista desproporcionado e ilegal", advirtió el órgano de control.



Añadió que la fuerza física estaba autorizada única y exclusivamente para prevenir o mitigar el riesgo de posibles violaciones a los derechos fundamentales de las personas en medio de las protestas del paro nacional.



Las conductas objeto de investigación por parte del Ministerio Público fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo. Una vez se realice la notificación a los investigados, la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial remitirá el proceso disciplinario a la instancia correspondiente dentro del ente de control para que se establezca la fecha de instalación de la audiencia pública.

