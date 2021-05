Paro: piden que EE.UU exija a Colombia protección de derechos humanos

Más de 17 organizaciones sociales e instituciones académicas enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden; a su secretario de estado, Antony John Blinken, y a los miembros del Congreso de ese país para denunciar las violaciones de derechos humanos que se han registrado en Colombia en el marco del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril.



En la carta, organizaciones como Dejusticia, el Consejo Regional Indígena del Cauca o el Congreso de los Pueblos, aseguraron que el gobierno de Colombia “optó por ejercer una violencia inaceptable contra la población, perpetrada por miembros de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército Nacional” en las protestas.



Esto, indicaron, en lugar de canalizar los reclamos y el malestar de la población a través de un diálogo fructífero y políticas públicas significativas.



Y reseñaron que por lo menos "39 personas han sido asesinadas, cientos de casos de desaparición forzada que están en verificación, cientos de manifestantes heridos y decenas de testimonios de primera mano de víctimas de tortura, violencia sexual y violencia basada en género".



En atención a la asistencia que hace el gobierno de Estados Unidos a Colombia en asuntos de seguridad, las organizaciones piden que se examine si dicho rol, "es en este punto una violación de la ley Leahy, que prohíbe que la asistencia estadounidense se canalice a fuerzas de seguridad que estén implicadas en la violación de derechos humanos".



Igualmente, le piden "condenar el uso excesivo de la fuerza policial, distanciarse de la retórica inflamatoria del gobierno de Colombia, e insistir en que el gobierno colombiano reforme la Policía Nacional, detenga el accionar criminal del ESMAD e investigue y sancione a todos los responsables de violaciones de derechos humanos ocurridas desde el 28 de abril".

Además, le solicitaron a Estados Unidos que le exija a Colombia que "se apliquen protecciones de derechos humanos más fuertes para la asistencia que el gobierno norteamericano da a las Fuerzas Armadas".



En su criterio, "la Policía en particular no debería recibir ninguna asistencia por parte del gobierno norteamericano, ya que tiene un indignante registro de violaciones de derechos humanos cometidas en impunidad".



De hecho, en la carta, las organizaciones sociales piden que se suspenda la venta de material de control de multitudes hasta que haya evidencia de que la Policía en Colombia haga una "adherencia estricta de protocolos de descenso de conflictos y el uso apropiado de fuerzas letales y no letales".

