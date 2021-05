Paro: piden intervención internacional por desapariciones en el Valle

Un grupo de organizaciones sociales dirigieron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo medidas cautelares de urgencia e intervención urgente en el Valle del Cauca, a propósito de 77 casos de desapariciones de personas que se han registrado, con corte al sábado, en el marco del paro nacional.



“Entre el 28 de abril y el 5 de mayo de 2021, hemos recibido el reporte de al menos ochenta y nueve (89) personas desaparecidas en el contexto de las manifestaciones adelantadas en Cali, Palmira y Buga, es decir que cada 2,15 horas una persona ha sido reportada como desaparecida en estas ciudades de las cuales 77 personas permanecen desaparecidas en la actualidad", dice el documento conocido por EL TIEMPO.



La petición se concentra en hechos ocurridos en Cali, Palmira y Buga. Según la petición, no obstante, podría haber más casos pues no hay una cifra consolidada.



"Los casos que hasta el momento se han logrado registrar, que no son los únicos, dada la dificultad e impedimentos para ejercer la labor de defensa y protección de los derechos humanos, indican que entre el 28 de abril y el 3 de mayo, por lo menos 16 personas ya identificadas, han sido asesinadas", dice la petición.



"Es decir que cada 9 horas un manifestante ha sido asesinado, insistiendo que esta cifra puede tener problemas de subregistro en las ciudades de Cali y Palmira”, agregaron las organizaciones sociales. El documento es firmado por DH Colombia, el Congreso de los Pueblos, la Asociación Campesina Agroecológica, la Asociación Comité de Mujer Corteras de Caña, el Cinep y el capítulo Valle del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, entre otras.



El documento también va dirigido al relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura y al relator Especial para la Libertad de Expresión. Allí se asegura que la intervención internacional es necesaria dado que se los casos se habrían producido "en un contexto de militarización de las ciudades y la vida social.



Esto, "dado que desde el 1 de mayo de 2021, el Presidente de la República dispuso que “como Comandante Supremo de la Fuerzas Armadas, la figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población (…) Nuestras Fuerzas Militares, entrenadas para actuar en contextos urbanos, están apoyando el trabajo de la Policía Nacional”".



La petición de 31 páginas asegura que "la adopción de medidas a favor de las personas que se reportan como desaparecidas, es necesario y urgente, dadas las evidencias que indican el riesgo que corren las personas privadas de la libertad, más aún cuando se oculta su paradero, si se tiene en cuenta que las personas detenidas son objeto de tratos en contra de la vida, integridad y dignidad humanidad".



El documento además considera que las medidas cautelares urgentes son necesarias por la supuesta omisión de las autoridades locales de adelantar labores de búsqueda.



"Las personas desaparecidas, no han sido mantenidas en lugares de detención oficialmente reconocidos y vemos con preocupación que por parte de las autoridades no se han generado mecanismos, para que tengan acceso, a cualquier lugar de detención y cualquier otro lugar donde existan motivos razonables para creer que pueda encontrarse la persona desaparecida", agrega la petición.

