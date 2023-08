El 5 de mayo de 2021 en Bogotá, en medio de las marchas del Paro Nacional, la Fiscalía capturó a la trabajadora de la Universidad Nacional Marlene Buitrago Garzón, a quien señaló de supuestamente tener en su casa armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.



Más de dos años después, la justicia comprobó que las pruebas recolectadas en su contra se obtuvieron de manera irregular y que su caso fue un "montaje judicial". Así se estableció luego que la Jueza Segunda Penal Especializada de Bogotá excluyó todas las evidencias y compulsó copias para que sean investigados los policías que participaron en el proceso.

Imagen del Paro Nacional Foto: Archivo particular.

Yessica Hoyos, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), quien representa a Buitrago, explicó que la mujer es sindicalista, fue objeto de un allanamiento en su residencia e imputada y acusada por la Fiscalía General que, ahora, anunció que pedirá la preclusión del caso en favor de la trabajadora.



La mujer fue procesada en el marco de las jornadas que protesta que se realizaron en el país, en las que participó activamente durante varios días, previo a su detención. En su contra apareció una supuesta fuente anónima que avisó de la supuesta presencia de elementos en su casa que serían usados para afectar las protestas.



No obstante, ahora se comprobó que esta información era falsa. Según explicó Hoyos se demostró el montaje judicial: "agentes activos aportaron información falsa e indujeron en error a la Fiscalía General de la Nación, que autorizó el allanamiento, así como al Juez de Control de Garantías, que finalmente lo legalizó”.

Hoyos expuso que el Juzgado declaró la exclusión probatoria luego de que se demostró que esa fuente anónima no era un estudiante que estaba marchando, como se había alegado, y desde ahí todo el material probatorio se cayó por ser ilegal y afectar los derechos fundamentales de la mujer.



La defensa de Marlene Buitrago Garzón indicó que el interés principal por ahora es resarcir su buen nombre y que esperan que la Policía, por cuenta propia y sin esperar un proceso judicial, pida disculpas por lo que pasó y que "se deje de criminalizar la protesta social en Colombia".



“Es importante que el país conozca este hecho lamentable y que no podemos dejar pasar por alto. Desde el Cajar solicitamos que no se estigmatice en Colombia el derecho a la protesta y que la Policía admita su error ante el país”, agregó la abogada Yessika Hoyos Morales.

