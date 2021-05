Paro nacional: ¿qué dice la comunidad internacional sobre protestas?

Los hechos de violencia y afectaciones a la infraestructura que se han registrado en el país desde hace 32 días, cuando comenzó el paro nacional, siguen encendiendo las alertas en la comunidad internacional.



Diferentes organismos se han pronunciado en rechazo a los casos de abuso policial, vandalismo y bloqueos que han manchado una jornada de manifestaciones que, según los registros del propio Gobierno, ha sido en su mayoría pacífica.

De hecho, en un ambiente de preocupaciones expresadas por entes del exterior –que precipitó la renuncia de la excanciller Claudia Blum–, tuvo lugar esta semana una visita a Washington, Estados Unidos, encabezada por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien asumió en simultánea como canciller desde el pasado 19 de mayo.



Uno de los encuentros clave en la gira de la alta funcionaria fue el que sostuvo con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo, atendiendo a la petición de más de 600 oenegés a nivel mundial, le solicitó al Gobierno autorización para realizar una visita de trabajo en Colombia, en la que se pudiera verificar y documentar la situación de derechos humanos en el país.



Hasta el pasado 24 de mayo –fecha del último informe de la Fiscalía– se tenía reporte oficial de 43 personas fallecidas durante el paro nacional, 17 de las cuales ya se estableció que tuvieron relación directa con las protestas. Dos de ellas eran uniformados de la Policía, institución que reporta más de mil heridos desde el 28 de abril. El ente acusador, además, tiene activa la búsqueda de 129 personas desaparecidas.



De otro lado, la oenegé Temblores documentó en el primer mes del paro 3.405 hechos de violencia policial, 1.133 casos de violencia física, 1.445 detenciones arbitrarias y 22 denuncias de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública.



En cuanto a bloqueos de vías, la Defensoría del pueblo reportó 2.615 hasta el viernes, en dos de los cuales impidieron el paso de ambulancias, lo que derivó en la muerte de dos bebés. A eso se suma el desabastecimiento provocado por esos cierres de vías, que el Ejecutivo también ha calificado como violencia.



Todas estas situaciones se pusieron sobre la mesa en el encuentro entre la Vicepresidenta y la CIDH.



De hecho, la Comisión informó al término de la cita que Ramírez expresó “el respeto al ejercicio del derecho a la protesta reconocido en la Constitución Política, el rechazo por parte del gobierno a toda violación de derechos humanos, así como a los actos aislados de violencia, los efectos de los bloqueos, la necesidad de contar con un registro unificado de violaciones, la articulación de las instituciones del Estado y la prioridad otorgada a las investigaciones; asimismo, resaltó la importancia del trabajo de la CIDH”.

Por su parte, los miembros de la Comisión subrayaron su preocupación por “los resultados del uso desproporcionado de la fuerza, en particular en términos del elevado número de pérdidas de vidas humanas, personas heridas, incluyendo lesiones oculares y denuncias de desaparición forzadas en el contexto de las protestas; así como su preocupación sobre denuncias de violencia sexual y de género en el marco de las protestas”.



También manifestó su preocupación sobre la necesidad de contar con un registro confiable sobre denuncias de violaciones a derechos humanos y la importancia de la participación de la sociedad civil en su elaboración; y por las afectaciones ocasionadas por actos violentos y vandálicos.



Además, la Comisión resaltó que, según información enviada por el Estado, se han abierto 144 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias por parte de funcionarios de la Policía.

Y subrayó que, según los datos del Gobierno, de al menos 9.623 protestas en 794 municipios –con la participación aproximada de 1.493.791 personas–, en 7.801 no se han presentado incidentes.

La visita de la CIDH

Tras el encuentro del lunes, en el que también se habló de la anuencia pedida por la CIDH para visitar el país, causó controversia la respuesta del Ejecutivo.



“Hemos dicho que todas las visitas son bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría) terminen de hacer su tarea e investigar cada uno de los casos”, fueron las palabras de la vicepresidenta y canciller Ramírez, que resaltó como condición para la visita que se lleve a cabo después de una audiencia –con fines no relacionados con el paro– programada por la CIDH para el 29 de junio.

Marta Lucía Ramírez durante su reunión con la CIDH. Foto: Twitter de Marta Lucía Ramírez

Ante esa posición, que generó críticas desde distintos sectores contra el Gobierno, la CIDH emitió un pronunciamiento insistiendo en la importancia de realizar una visita de trabajo “a la mayor brevedad posible”.



Y aunque la vicepresidenta respondió que “si ellos quieren venir y anticipar la audiencia y la hacen mañana, no tenemos ningún problema”, el jueves se conocieron dos cartas con las que quedó en vilo el futuro de la llegada de la CIDH al país.



En la primera, dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, Ramírez le extiende una invitación para que visite el país cuando lo desee y sin ningún tipo de condiciones.



En la segunda misiva, enviada a la CIDH, la también canciller insiste en que las puertas del país están abiertas para la Comisión, pero no antes de que se realice la audiencia solicitada por el organismo para 29 de junio como parte de su periodo ordinario de sesiones.



La CIDH, de momento, ha indicado que la fecha de esa audiencia no se puede adelantar, pues es un mecanismo de control no asociado a la visita, y que el Estado podría autorizar esta a la mayor brevedad.

Otros organismos

Aparte de la Comisión Interamericana, varios entes internacionales han puesto de relieve su preocupación por los hechos de violencia en el país, y se han reunido tanto con delegados del Gobierno como con organizaciones defensoras de derechos humanos.



Uno de esos encuentros lo sostuvieron esta semana con la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien las oenegés le compartieron su “preocupación por la continua violación a los derechos humanos que está ocurriendo en el marco de las protestas del último mes”.



Luego de la difícil situación que se vivió el viernes en Cali –donde se registraron enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes, e incluso se vio a civiles disparando contra quienes apoyan el paro–, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA reiteró su llamado “a la no violencia, la protección de la vida y la solución pacífica de los conflictos” y le pidió a las autoridades “investigar, judicializar y sancionar a los responsables con celeridad excepcional”.



Entre tanto, la Embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, invitó al diálogo.



“En una sociedad democrática no hay espacio para violencias, vandalismos ni abusos. Las diferencias se dirimen por el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos. Cuanto más grandes los desacuerdos, más exigente la inversión en el diálogo. Colombia no puede poner más muertos”, expresó la representante.



Así mismo, el embajador de Alemania en nuestro país, Peter Ptassek, señaló: “Rechazamos la violencia, la pérdida de vidas. No se dispara a civiles, ni entre civiles, no se permite linchar a nadie. La situación tenaz, muestra que la violencia lleva a más violencia”.



