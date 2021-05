Paro nacional: ¿Qué pasa con las cifras disímiles sobre desaparecidos?

Este 6 de mayo, 26 oenegés le entregaron a la Defensoría del Pueblo un informe en el que señalan que desde el 1º de mayo, en el marco de las protestas por el paro nacional, se han reportado como desaparecidas 471 personas, de las cuales ya se ha ubicado a 92, con lo que 379 seguirían desaparecidas.



La cifra, sin embargo, dista mucho de la que ha entregado la propia Defensoría del Pueblo, que ha hablado de 89 registros de desapariciones, de las cuales ya se ubicó, según la Policía, a 47 personas.

En algunos casos, se trata de manifestantes que fueron detenidos, por lo que organizaciones han pedido cotejar los listados para evitar desinformación.



¿Por qué es problemático que no haya una cifra consolidada sobre las personas reportadas como desaparecidas en el paro nacional?



En primer lugar, no tener un registro unificado de estas cifras puede dificultar la búsqueda de las personas.

César Santoyo, director ejecutivo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB), comentó que es necesario unificar y consolidar un universo sobre el cual trabajar y hacer planes para dar con el paradero de estas personas.



"Tener cifras tan disímiles puede de alguna manera relajar las investigaciones y permitir la posibilidad de que se cometan otros delitos. En la medida en que no tengamos una idea unificada de cuántas personas están reportadas como desaparecidas, esto puede poner en riesgo sus vidas", contó.



Añadió que han conocido reportes sobre que se estaría llevando a las personas

a sitios no oficiales, lo cual, dijo, es necesario investigar.



"Es muy grave, no sabemos en qué condiciones de protección, integridad, judicialización están las personas presuntamente detenidas, por eso las cifras tan escalofriantes", puntualizó.

Sobre por qué hay tanta diferencia en las cifras que tiene unas y otras entidades, Alberto Yepes, coordinador del Observatorio de Derecho Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, indicó que hay varias razones.



En primer lugar, explicó que la información de que una persona está reportada como desaparecida llega de sus amigos, familiares y allegados, que en el contexto del paro nacional muchas veces reportan a personas que fueron detenidas por la Policía y con quienes no se han podido volver a comunicar.



De otro lado, dijo que el hecho de que las personas que fueron reportadas como desaparecidas aparezcan no disminuye el hecho de que sobre ellas se hubiera generado un reporte de desaparición.

Añadió que en la respuesta al paro nacional por parte de la fuerza pública se han usado prácticas que facilitan un reporte de desaparición como que "la policía se esté acompañando de personas de civil. Si una personas es detenida por un particular, no es una detención legal y puede facilitar la desaparición".



Así mismo, señaló que han recibido reportes de policías que usan chalecos que ocultan sus números de identificación, lo cual no permite conocer la identidad de quién detuvo a alguien, "eso dificulta la labor para identificar a dónde fue llevada una persona, pues si los uniformados estuvieran identificados se podría rastrear que el agente número tal tiene la obligación de llevar a los detenido a cierta estación".



Otras prácticas que han detectado es que tras la detención, los detenidos son sometidos a largos recorridos, de muchas horas, en las cuales no se pueden comunicar con sus familias, por lo que estas desconocen su paradero. Además, han recibido, contó, quejas de que a las familias les niegan que su familiar está detenido en cierto lugar cuando van a allí a preguntar por la persona.



Y algunos uniformados estarían también negando el acceso de abogados a las URI, pese a que cuentan con el poder de la familia para representarlos en un proceso penal.



"En todos esos casos se genera un reporte de personas reportadas como desaparecidas, cerca de las 36 horas de su reporte aparecen algunos, pero hemos tenido también 2 personas que fueron reportadas como desaparecidas, luego de una represión en La Virginia, Risaralda, que aparecieron muertos en el cauce del río Cauca", manifestó Yepes, quien hizo un llamado para que se comience el Mecanismo de Búsqueda Urgente, que obliga a las autoridades a entablar una búsqueda inmediata.

