Mindefensa responde a señalamientos por excesos de la policía

En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte se refirió a los hechos de violencia registrados en el país en los últimos días, especialmente en Cali.



Molano aseguró que "el Estado no va a renunciar al uso legítimo de la fuerza que le otorga la Constitución y la ley, donde exista amenaza se actuará bajo estricto apego de la Ley", y que se llevará ante las autoridades a quien trasgreda la ley.

Sobre los hechos registrados en Cali con algunos indígenas, el Ministro señaló que intentaron actuar como autoridad "con retenes ilegales", lo que no fue bien recibido por la comunidad, y les pidió no dejarse "instrumentalizar por los criminales que tienen propósitos distintos a los de ellos, porque eso también los pone en riesgo".



¿Cuál es la lectura que le da a la situación que se registró en Cali?



En Cali tenemos tres situaciones puntuales: Están los ciudadanos que permanecen en sus casas, o quienes tratan de continuar con sus rutinas de vida y trabajo cumpliendo protocolos de bioseguridad, pero que han visto afectados sus derechos.



Hay un grupo de manifestantes que la Policía está acompañando y al cual le garantizamos ese legítimo derecho en la medida de que se trate de manifestaciones pacíficas. Los jóvenes siempre le imprimen energía y ganas a nuestro país, ellos son la gran mayoría de los que caminan por el país y a ellos también los protegemos con nuestra Policía.



El problema, el gran detonante de la violencia, son los delincuentes, vándalos que, de forma sistemática, premeditada, infiltrados en las manifestaciones, generan caos y violencia. Estos son a quienes tenemos que enfrentar, por la seguridad de los que marchan y por la de quienes no marchan.



¿Quiénes están detrás de ese tercer grupo?



En este tercer grupo tienen metidas sus manos los criminales de la droga, está comprobado que hay presencia de Eln y disidencias de las Farc. Ya fueron capturados delincuentes como alias Lerma, en Cali, y alias El Barbado, en Manizales. A todos los narco-criminales seguiremos enfrentándolos sin vacilaciones.

Cali llevaba varios días de zozobra. Foto: Santiago Saldarriaga / CEET

En que sustenta su afirmación...



La infiltración del Eln en algunas de las manifestaciones, por supuesto no en todas, está demostrada. Como le dije, en Cali se capturó a 'Lerma', un peligroso jefe de la red urbana de las milicias del Eln, quien planeaba activar una granada en medio de una manifestación para luego señalar a la Policía como supuesta responsable de semejante acto terrorista.

Este sujeto ya había sido capturado en 2018 en Nariño, pero estaba libre desde enero de 2019, tras un preacuerdo con la justicia. Tenemos la certeza de que la violencia la están cometiendo los terroristas infiltrados que quieren mantener vivo su negocio del narcotráfico y todo tipo de economías ilícitas.



De otro lado, en Cali se han recibido algunas denuncias de civiles que habrían estado disparando, eso lo rechazamos y por supuesto investigamos las situaciones. Hacemos el llamado para que nadie intente hacer justicia por mano propia.



¿Quiénes estuvieron detrás de los peajes o retenes al interior de Cali?



Lo que ha establecido la Policía es que detrás de los bloqueos ilegales en la ciudad están 19 grupos delincuenciales con 160 integrantes que tienen influencia en sectores como Meléndez, Puerto Rellena, Calipso y Paso Comercio. Tenemos identificadas bandas como 'la Mazamorrera', 'los Bastantes', 'los del Dominio', 'la Banda de Yordi', grupos como 'Salón Azul', 'los Panda', 'los Sánchez', 'los Chingas', 'los de La Florida', 'los Lecheros', 'los Maniceros', 'la Playita', 'la 20', 'los 42', 'los Bon-Ice' y 'los Calle Luna'.



A estos grupos se les están sumando 15 pandillas con aproximadamente 120 delincuentes dedicados a alterar el orden público. Después de adelantar varios procesos de investigación se han adelantado judicializaciones de varios de estos extorsionistas de peajes ilegales. No vamos a permitir que sigan atentando contra los caleños, van a pagar. Esos criminales están siendo utilizados por el Eln y por las disidencias de las Farc para alterar el orden público a cambio de pago.

Todo el respaldo para la Fuerza Pública que es la única que debe tener el monopolio de las armas para garantizar la defensa de los colombianos. Hay que dejar de lado la violencia. FACEBOOK

¿Hay extranjeros delinquiendo en estos hechos?

​

Extranjeros o colombianos, quienes sean los que están delinquiendo, tendrán que asumir las consecuencias legales, sobre ellos caerá todo el peso de la Ley. En Cali, vivimos unos ataques sistemáticos, organizados y premeditados, promovidos por unos vándalos. La Fiscalía está determinando los responsables de estos actos vandálicos y por supuesto va a enjuiciarlos. Hasta el momento la Fuerza Pública ha hallado 49 extranjeros participando en hechos de violencia en las calles de Cali, incluidos cinco adolescentes que fueron dejados bajo protección del Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.



Colombia es una Democracia y el presidente Duque un demócrata.

Escena de uno de los v ideos, en momentos en que hubo la confrontación entre la minga y vecinos en vía entre Cali y Jamundí, y de Ciudad Jardín. Foto: De video

Hablan de una camioneta blanca, o varias camionetas blancas, cuyos ocupantes estarían detrás de una serie de disparos contra la población que estuvo reunida marchando, ¿qué se sabe de eso?



Desde el mismo momento en que se denunciaron los hechos se dispuso de un grupo especial de investigadores que viene trabajando con la Fiscalía para dar con los responsables. Las cámaras de seguridad y los videos que se conocieron desde el momento de los hechos fueron aportados como prueba.



A pesar de las dificultades y la violencia, Colombia no se puede permitir que nadie haga justicia por mano propia. Esa historia ya la vivimos y nunca ha resultado bien. Este escenario nadie lo va a aprovechar para desmanes. Todo el respaldo para la Fuerza Pública que es la única que debe tener el monopolio de las armas para garantizar la defensa y seguridad de los colombianos. Hay que dejar de lado la violencia, rechazarla de donde venga.



¿Quiénes son las personas de las camionetas? Hablan ya de una especie de redes organizadas par atacar a los manifestantes...



La Fiscalía está investigando esas denuncias, unos hechos absolutamente repudiables que no van a quedar en la impunidad, quien haya accionado un arma será judicializado. Los que salieron en las camionetas que usted menciona y también los indígenas que registramos con armas de fuego. Hay que respaldar a la Policía y a las Fuerzas Militares para que se restaure el orden en el Valle del Cauca.

'Ni los indígenas, ni nadie puede bloquear las vías, menos salir con armas a amenazar'

La situación registrada en Cali este domingo con la minga indígena, ¿cómo analiza lo que pasó?



El llamado del Gobierno Nacional es a que no haya violencia desde ningún lado, en ninguna circunstancia. La violencia la rechazamos de donde venga, el uso y monopolio de las armas corresponde al Estado que es el encargado de proteger a los ciudadanos. Ni los indígenas, ni nadie, puede bloquear las vías, menos salir con armas a amenazar. La Fuerza Pública trabaja para garantizar la defensa y seguridad de todos los colombianos, de los que marchan y los que no, pero también recibirán condenas ejemplarizantes quienes asuman acciones delictivas y vandálicas.



¿Usted cree que hay excesos en la marcha indígena?



Nuestras Fuerzas Militares y de Policía están para proteger a todos los ciudadanos. Y claro que proteger a los indígenas es una prioridad de este gobierno. Ahora, cuando van a las vías de hecho, no solo ponen en peligro a sus propios integrantes sino a toda la comunidad, porque generan confrontación. Bloquear las vías es un acto ilegal, eso pone en peligro el suministro de bienes básicos, de medicinas, de alimentos a toda la población. Eso pone en peligro miles de vidas de ciudadanos inocentes. Los indígenas, además, no se deben dejar instrumentalizar por los criminales que tienen propósitos distintos a los de ellos, porque eso también los pone en riesgo.

El error en Cali fue que quisieron actuar como autoridad con retenes ilegales que generaron reacciones.

Los indígenas no se deben dejar instrumentalizar por criminales que tienen propósitos distintos. El error en Cali fue que quisieron actuar como autoridad con retenes ilegales que generaron reacciones FACEBOOK

Se han registrado casos de civiles armados disparando ¿Qué saben de eso?



Según información suministrada por diversas fuentes, sabemos que algunos indígenas estaban cobrando peajes ilegales, bloqueando vías y finalmente entrando por la fuerza a condominios privados y allí se presentaron confrontaciones con otros civiles. Todos estos hechos son materia de investigación y, como le dije, quienes hayan disparado tendrán que responder ante la justicia. Esa es una labor de la Fiscalía a la que precisamente ya se le han aportado importantes materiales probatorios.



'A la comunidad internacional debemos aclararle que nuestro propósito es proteger a todos los colombianos'

Facebook Twitter Linkedin

El Ministro de Defensa, Diego Molano, anució recompensas por la captura de vándalos y personas que participaron en actos delictivos. Foto: Alcaldía de Cali

Ministro, tampoco se puede negar que se han observado excesos de la fuerza pública...



La Fuerza Pública por su formación, por su convicción, pero también por instrucciones mías y del presidente Duque, ha venido actuando bajo el marco de la Constitución, la Ley y los Derechos Humanos. La legitimidad institucional pasa por la actuación firme, pero respetuosa de los derechos de la gente, en cada procedimiento que hacemos. ¡Los Policías de Colombia respetan los derechos humanos!



En los casos donde se ha presentado abuso, de inmediato se ha dado instrucción de abrir investigación y trabajar contra la impunidad. Ya se han abierto 62 investigaciones. También tengo que afirmar que la Policía ha venido siendo objeto de una campaña sistemática de desprestigio, con intereses políticos. Tenemos 835 policías heridos estas semanas, al capitán Solano lo asesinaron en Soacha con sevicia.



Hay un coro engañoso contra la Policía, una propaganda burda que ha ido más allá de nuestras fronteras. A la comunidad internacional debemos aclararle que nuestro propósito es proteger a todos los colombianos. Pero también le digo: ¡No van a destruir la moral de nuestros soldados y policías jamás! El colombiano sabe quién lo protege, y tiene claro quién es el enemigo. Así como nos duelen los 742 civiles heridos, nos duelen nuestros 835 policías; aquí ninguno debió salir lesionado porque lo que hacemos es trabajar para proteger a los colombianos.



Pero claro se entiende que los policías son personas que se cansan, pero tienen las armas… Y hay imágenes muy evidentes sobre abusos contra la población...



Los abusos de parte y parte son inaceptables, en ninguna circunstancia se van a permitir, no acepto que se pretenda mostrar a nuestros soldados y policías como criminales. Eso es lo que dice la campaña de desprestigio engañosa. Ellos son parte de nuestras instituciones y son los héroes de nuestra Patria, que no se equivoquen, nuestra Fuerza Pública debe recibir todo el reconocimiento y respeto.



De 5.569 manifestaciones que se han presentado, en 800 se presentaron disturbios por lo que el Esmad actuó, siempre en estricto apego al respeto de los derechos humanos; ni el cansancio, ni la crítica puede alejarlos de eso. Es una lástima que organizaciones internacionales se fundamenten en muchos casos en las redes sociales y fake news para hacer pronunciamientos irresponsables, supuestas autoridades que velan por los derechos humanos de todos no pueden ser tan ligeras en sus informes, eso le hace daño a los que en su misión defienden, son los colombianos los que se afectan cuando hay sectores que buscan afectar a la Fuerza Pública. Ni la comunidad internacional, ni los medios de comunicación deberían juzgar sin darle la oportunidad a la Institución de dar su versión.



Allá afuera en la calle todos somos colombianos. Los que marchan y los que protegen. No voy a aceptar que a nuestros policías una minoría organizada quiera convertirlos en ciudadanos de segunda, les recuerdo que por ellos y por su sacrifico hemos podido enfrentar las más terribles amenazas contra nuestro país y es gracias ellos que las hemos ganado.



En estos momentos convulsionados no debe existir discusión de si son más los civiles o los policías afectados, unidos rechazando la violencia.

No es 'militarización'

Facebook Twitter Linkedin

Presencia militar en Cali Foto: Juan Pablo Rueda

¿Cómo va la implementación de la figura de asistencia del Ejército en medio de esta situación que se registra en el país?

​

El Ejército en casos muy puntuales, cuando ha sido necesario, ha brindado asistencia a la Policía, con riguroso sometimiento a la ley. Y lo hace bajo protocolos estrictos. Eso de la militarización es otro de los gritos engañosos de quienes quieren mancillar a nuestra Fuerza Pública. Soldados y policías hoy mas que nunca trabajan unidos y son protectores de todos los ciudadanos. Son sus aliados. Desde el día en que el señor Presidente lo ordenó, hemos desplegado mas de 2.300 militares en Cali, Bogotá y Pereira, entre otras ciudades.





Algunos sectores consideran que eso es una militarización de las ciudades...



Se llama asistencia militar, se hace en cumplimiento de la Constitución y el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y nos permite de forma temporal y excepcional garantizar el abastecimiento de tal forma que no falten víveres, elementos de sanidad y combustible en las ciudades. Como ya le dije, en circunstancias y sitios puntuales se ha brindado un acompañamiento a la Policía por parte del Ejército y la Fuerza Aérea bajo los protocolos y límites que establecen la Ley.



¿Los militares están portando sus armas, el fusil?



Es arma asignada por el Estado. Y solo será usada para el cumplimiento del mandato constitucional de defensa de la integridad de los colombianos, el territorio y del orden constitucional. La instrucción que se ha impartido es que no se hará uso de las armas como primera opción, como quiera que la Fuerza Pública actúa bajo los parámetros de los Derechos Humanos y en estricta aplicación de las normas.



Pero, cuidado, esto no quiere decir que hay permiso para los vándalos, delincuentes: El Estado no va a renunciar al uso legítimo de la fuerza que le otorga la Constitución y la ley, donde exista amenaza se actuará bajo estricto apego de la Ley, las noticias falsas y distorsión del actuar de nuestra Fuerza Pública no va a amedrentar a nuestros hombres, en Colombia rige el imperio de la Ley y esto lo vamos a garantizar por la defensa de los colombianos.



¿Pueden disparar sus armas ante una alteración de orden público?



Las armas se usarán en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y solo en los casos establecidos dentro del Código Penal y otras normas concomitantes, excepto en casos de defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte y solo si hubiese resultado insuficiente la adopción de medidas menos extremas. El éxito de la asistencia militar y de la recuperación que están logrando las Fuerza Militares mientras acompañan a la policía es la restauración del orden y la convivencia con acciones contundentes, ejerciendo autoridad y ganándose el corazón de los colombianos.

¿Cómo garantizar que no haya excesos?



La orden perentoria que tienen nuestros policías y soldados es la de actuar bajo el marco de la ley, con todo rigor, con respeto absoluto por los Derechos Humanos, por los derechos de los ciudadanos. Agredir a un soldado o a un policía, no solo es un delito, sino que es un atentado contra la Institución que vela por los colombianos. No vamos a abandonar a los ciudadanos, ni a las instituciones a manos de los criminales.



Nuestra misión es que los colombianos que están en sus casas preserven su integridad, que los que salgan a marchar lo puedan hacer democráticamente y se preserve la vida, que los policías que salen a proteger a esos ciudadanos, a los unos y a los otros, preserven igualmente su vida. Eso es lo que tenemos que garantizar.



¿Si se registran hechos de vandalismo, en medio de su labor de acompañamiento, cuál es su papel?



Se tiene que ejercer la autoridad. La autoridad del Estado está para proteger a la población. No vamos a permitir que, por bloqueos ilegales, la población pase hambre, le falten combustibles, o medicamentos que ponga en riesgo sus vidas. Es que los bloqueos y el vandalismo atentan contra la vida de la población y vamos a poner fin a esas manifestaciones violentas.



Desafortunadamente en Cali se han registrado actos de vandalismo derivados de algunos bloqueos. El vandalismo hay que rechazarlo. Le hemos manifestado al alcalde y a la Gobernadora que cuentan con todo el apoyo del gobierno nacional para la seguridad y defensa de los vallecaucanos.

