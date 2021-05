Paro nacional: llevan a la Fiscalía de CPI casos de abuso policial

A través de una carta, varias organizaciones de derechos humanos le solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incluir en el examen preliminar que adelanta sobre Colombia desde el 2012 los casos de abuso policial que se han reportado en el paro nacional desde el pasado 28 de abril.



La carta asegura que las manifestaciones, principalmente pacíficas, han sido recibidas "con una violencia desproporcionada por parte de policía colombiana contra manifestantes, en su mayoría hombres y mujeres jóvenes, incluidos menores".



"Como resultado, al 8 de mayo hemos recibido informes de al menos 47 asesinatos, de los cuales 39 han sido presuntamente por la policía–, 12 casos de agresión sexual, 548 personas desaparecidas y 963 ilegales detenciones", indicaron las organizaciones.



El documento es firmado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Colombia DIversa, Corporación Humanas – Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Sisma Mujer y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos.



La carta dice que hay una "amplia evidencia sobre la brutal respuesta de la policía" y cómo los agentes estatales no siempre están identificados debidamente o actúan vestidos de civil y que, incluso, han disparado armas de fuego contra los manifestantes.



"Si bien la escalada en los niveles de violencia por parte de la policía colombiana ha alcanzado niveles sin precedentes, no se trata de incidentes aislados", indicaron las organizaciones que recordaron que ya en 2018 fue enviada una misiva similar a la Fiscalía de la CPI por actuaciones del Esmad de la Policía en protestas desde 2013.



La carta dice que en protestas de noviembre de 2019 y del 9 de septiembre de 2020, por lo menos 17 jóvenes fueron víctimas mortales de la Policía. Y reseña un reporte de la ONG Temblores que da cuenta que entre 2017 y 2019 se han registrado 289 asesinatos atribuidos a la Policía, 39.613 casos de violencia física y 139 de violencia sexual.



"Además, quedan serios interrogantes sobre la independencia y eficacia judicial en Colombia. Muchos casos de brutalidad policial, incluido el asesinato, se investigan y juzgan ilegalmente bajo la jurisdicción de los tribunales militares y terminan destituidos sin la suficiente investigación y enjuiciamiento", dice la carta.



En ese sentido, las organizaciones le pidieron a la Fiscalía de la CPI que determine si se han cometido en este contexto delitos bajo la jurisdicción del Estatuto de Roma, en particular crímenes de lesa humanidad en el marco del examen preliminar que adelanta dicho organismo.



La carta expone que en el examen preliminar que se adelanta por la situación en Venezuela, ya se examina la violencia ejercida desde los organismos de seguridad, particularmente 70 muertes entre abril y julio de 2017 y otras entre 30 y 47 en las movilizaciones del 21 al 25 de enero de 2019.



Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, explicó que se trata de actuaciones "generalizadas" de la Fuerza Pública por ocurrir en múltiples lugares de Colombia. "Le hemos pedido que tenga en cuenta toda esta información en el análisis que hace la Fiscalía de la CPI y que establezca si en este caso hay crímenes de lesa humanidad que quepan dentro de su competencia", dijo.



justicia@eltiempo.com

