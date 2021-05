Así va búsqueda de reportados como desaparecidos en el país

La Fiscalía anunció este lunes que junto a la Defensoría del Pueblo activaron 35 equipos para adelantar en el país del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) de personas desaparecidas.



Cada equipo tendrá además de un fiscal, acompañamiento de la Policía, Medicina Legal y Defensores Regionales que permitan tener muy rápidamente claridad total sobre las graves denuncias sobre la desaparición de personas durante las protestas que se vienen realizando en el país.



En su más reciente reporte, la Fiscalía señaló que hasta este lunes no tenía ninguna denuncia formal sobre casos de desaparición y que venía trabajando sobre los reportes que entregó la Defensoría del Pueblo recibidos de ONG de derechos humanos en el país.



En ese sentido, el penalista Andrés Garzón señaló que las personas que no tengan noticia de sus seres queridos deben acudir ante las autoridades para hacer la denuncia formal, lo que permite, además de activar los mecanismos de búsqueda, avanzar en el inicio de los procesos penales del caso.



“En estos casos el tiempo es oro”, señaló el abogado al indicar que no se debe esperar a que pasen 72 horas para que la familia haga la denuncia formal.

El abogado Francisco Bernate sostuvo que legalmente una persona desaparecida es alguien “cuyo paradero se desconoce” independiente de los hechos que rodearon la situación.



Juristas consultados señalaron que, en principio, cualquier denuncia presentada sobre una desaparición de una persona debe ser investigada, previa activación de las labores para su ubicación. Y que esa figura –la de desaparecido– solo cambia si la persona es ubicada, incluso muerta.



En el reporte de la Fiscalía se indica que de las denuncias de las ONG llegadas a través de la Defensoría ya ha logrado localizar a 227 personas. De estas personas, dijeron fuentes de la Fiscalía, ya se sabe su paradero, y por tanto ya salieron del reporte de desaparecidos. Otras 153 solicitudes, dijo la Fiscalía, “se regresarán a sus peticionarios por falta de información suficiente y se declararán infundadas, teniendo en cuenta que no permiten tener un mínimo de datos como partidor de búsqueda”.

En estos casos, indicaron las fuentes, había información incorrecta o incompleta o insuficiente, por lo que era imposible en avanzar en las investigaciones.



Sostuvieron que no se está llegando a una conclusión de que estas personas no están desaparecidas sino que se busca tener mayor información, por lo que los denunciantes e incluso la Procuraduría podrán pedir la revisión de la decisión y aportar nueva información para lograr avanzar en las labores de búsqueda.



Adicionalmente, dijo la Fiscalía, se activó el MBU en 168 casos y que si las indagaciones llevan a que se trata de hechos de desaparición se abrirán de oficio las investigaciones penales del caso.



El tema de las denuncias sobre presuntas personas desaparecidas prendió las alarmas la semana pasada cuando, según un reporte de ONG, se habló de 471 casos, de los cuales se dijo ya se tenía noticia de 92, dejando y aún se mantenía la incertidumbre sobre otras 374 personas.



Para ese punto, las diferencias con las cifras oficiales de la Defensoría volvieron a generar preocupación. La Defensoría hablaba de 89 registros de desapariciones, de las cuales ya se había ubicado, según la Policía, a 47 personas.



Analistas consultados por EL TIEMPO manifestaron su preocupación por las diferencias de las cifras y la posibilidad de que ese hecho impida que se llega a la verdad de lo sucedido y en el avance efectivo de la búsqueda de las víctimas.



César Santoyo, director ejecutivo del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB), dijo que es necesario unificar y consolidar un universo sobre el cual trabajar y hacer planes para dar con el paradero de estas personas.



“Tener cifras tan disímiles puede de alguna manera relajar las investigaciones y permitir la posibilidad de que se cometan otros delitos. En la medida en que no tengamos una idea unificada de cuántas personas están reportadas como desaparecidas, esto puede poner en riesgo sus vidas”, indicó.



¿Cómo activar búsqueda?

La Fiscalía tiene establecido el mecanismo para denunciar la desaparición de una persona y activar los mecanismos de búsqueda urgente. La denuncia la puede presentar cualquier persona, no necesariamente un familiar de la presunta víctima.



Lo puede hacer de forma verbal o escrita y no tendrá que esperar un determinado tiempo para poner en conocimiento de las autoridades la situación. Tendrá que informar los hechos y circunstancias que permitan establecer que la persona es una posible víctima del delito de desaparición forzada.



Suministrar los datos que permitan identificar a la víctima: nombre, documento de identificación, lugar de residencia, rasgos y características físicas, prendas de vestir, elementos de uso personal que portaba en el momento de la desaparición y demás datos que permitan su individualización.



