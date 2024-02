El Inpec a paro por ataques: panfletos amenazan con plan pistola contra dragoniantes

En la mañana de este lunes, se confirmó que varios de los integrantes de la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, entrarán hoy en un cese de actividades frente a las amenazas que han recibido a través de panfletos.



Por las amenazas y el asesinato de un guardian en Cartagena, el fin de semana, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, solicitó al director del Inpec declarar la emergencia carcelaria.



"Esto no lo vamos a permitir de ninguna manera. He hablado con el general Salamanca (director de la Policía) y se ha dispuesto un refuerzo policial inmediato alrededor de todas las cárceles del país y he solicitado a las Fuerzas Militares su apoyo y he hablado con el ministro de Defensa (Iván Velásquez) y se dispondrá el apoyo militar para proteger la vida, libertad y honra de los guardianes del Inpec”, dijo Osuna.

Carlos Andrés Sandoval, de 40 años. Foto: Redes sociales

Amenazas

Un grupo que se autodenomina 'Muerte a Guardianes Opresores', dio a conocer un panfleto en el que afirman que desde las cárceles se controla el 80 por cciento del país.



"Nuestro movimiento está activo para demostrar con hechos que desde estos lugares que ustedes ignoran tenemos más control territorial que las mismas guerrillas (...) solo estamos a la espera de una orden para hacerle saber al gobierno que en las cárceles se maneja el 80% de este país", se lee en la amenaza.



Las amenazas se dan, por el traslado de internos a otras cárceles del país y a las medidas adoptadas para disciplinar las cárceles.



