Parir, un asunto político: el parto nos pertenece

Día tres. Una de la mañana. Angie recuerda que el médico dejó de hacer ronda a las mujeres en la sala. Solo la enfermera jefa se le acercó y le dijo: “Yo le voy a ser sincera. Con la arrogancia en la que está el doctor, él no le va a hacer una cesárea a esta hora, yo lo conozco. Faltan dos horas para el cambio de turno. Aguántese lo que más pueda, yo sé que es muy fácil decirlo desde esta posición, pero por favor aguántese (...) y yo le voy a retirar todo, para que descanse”. La orina de Angie había cambiado de color y parecía estar orinando con sangre.



“No sé si usted se ha dado cuenta, pero lleva varias horas orinando sangre, usted no está evacuando normal; mire la sonda como está, está llena de sangre –le decía la enfermera-. Y fue por ese lado que yo me metí, que había que quitarle todas las cosas, porque estaba a punto de una falla renal y se está poniendo hipotensa”, continúa Angie con el relato sobre lo que ocurría.



“Ese señor se fue y supe después que cuando se rompen membranas, ellos deben poner un antibiótico, porque el bebé queda sin líquido y mi hija estaba sin él. Se pudo haber muerto. Me decían que los latidos de mi bebé estaban bajando. 70, 60, 40 y se perdían y la enfermera me movía la barriga”. Llevaba dos días sin comer, ni beber agua. Cambio de turno.



“La siguiente doctora me trató muy bien y dejó que Marcela ingresara. Se disculpó por todo lo que había pasado y me practicó una cesárea de emergencia. Me puso música en el quirófano y me decía que todo iba a estar bien. Eso era lo que yo quería, nada más, que me trataran con respeto. Luego me pasaron a mi niña y pude hacer contacto piel con piel”, recuerda Angie.



A raíz de las complicaciones que tuvo previas a su parto y la desatención de uno de los ginecobstetras, después de que nació su hija, la hospitalizaron durante tres. Estaba muy débil.



Han pasado dos años desde que Angie parió a su bebé y ella siente que aún no se ha recuperado físicamente de esta experiencia. “Voy a pedir una cita médica porque siento que el doctor me lastimó internamente con ese chuzo. No he podido tener relaciones sexuales satisfactorias con mi esposo, porque siento un dolor horrible internamente. Como si estuviera lastimada, cortada”, explica con preocupación.