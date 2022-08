Entre los distintos frentes que maneja la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, Salomón Strusberg, quien la dirige, sostiene que las víctimas son la mayor prioridad para todo su equipo en cada proceso.



Es por eso que considera necesaria no solo la reparación integral, sino también dar con todos los testaferros, políticos y empresarios que financiaron a los grupos armados que le generaron daño al país.



En diálogo con EL TIEMPO, Strusberg se refirió al tema y también habló de las imputaciones por 25.000 hechos delictivos ante salas de Justicia y Paz, logradas en los últimos 30 meses; profundizó en los bienes entregados a las víctimas y en las exhumaciones de cuerpos hechas por la entidad. Las cifras de esas labores, según él, son históricas porque equivalen a todo lo hecho entre los años 2006 y 2019.



En dos años y medio, desde la dirección han hecho 61.191 solicitudes de imputación por hechos delictivos en el marco del conflicto.



¿Por qué resalta esa cifra?

​

Hemos hecho solicitudes de imputación equivalentes a las que se habían hecho durante el periodo 2006-2019. Eso corresponde a la priorización que se hizo en la administración del doctor Francisco Barbosa, para que nosotros lográramos superar esa fase de indagación que aún seguimos trabajando. Lo que hicimos fue priorizar a las víctimas, ponerlas de primeras.

¿Qué delitos se han imputado?

​

Hechos por desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, delitos relacionados con violencia basada en género, reclutamiento ilícito, entre otros.



¿Y a cuáles bloques del paramilitarismo?

​

Todas las estructuras paramilitares fueron imputadas, pero fundamentalmente el Bloque Norte, el Bloque Córdoba, la casa Castaño, el Bloque Élmer Cárdenas, el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Metro, que no tenía mayores avances en Justicia y Paz.



Pero de esas solicitudes, ¿cuántas imputaciones quedaron en firme?

​

Al día de hoy tenemos más de 25.000 hechos avanzados de esos 61.191, y están imputados materialmente. Quiero hacer una precisión, cuando nosotros atribuimos responsabilidades a postulados a la Ley de Justicia y Paz hacemos una valoración probatoria para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los crímenes.



Para solventar la congestión en estos procesos, ustedes optaron por hacer macroimputaciones, ¿en ellas se garantizan los derechos de cada víctima?

​

Sí, este año hemos sostenido ante los magistrados de control de garantías de Justicia y Paz macroimputaciones de 4.000 hechos en un solo escrito de imputación, y los magistrados han dado su visto bueno para que esto continúe.

¿Y tienen la cuantía de imputaciones año por año?

​

Sí, para 2020 logramos una cifra superior a 27.000 hechos, y para el año 2021 también una cifra superior a 27.000 hechos. Eso da 54.000 hechos con solicitud de imputación, este año llevamos una cifra superior a los 6.000 hechos.



En cuanto a exhumaciones de cuerpos, ¿cómo van las labores? Llevan 1.333 en dos años y medio, ¿vienen más?

​

Las hicimos en todo el país: en Caquetá, los Llanos Orientales, en Antioquia. El desafío era hacer las diligencias de exhumación en el marco de la pandemia. Un ejemplo es el caso de Benjamín Artemio, lo mataron hace mucho tiempo y no lo encontrábamos, pero ya hicimos la entrega digna del cuerpo a su familia. Este año tenemos un plan para hacer algo más de 1.000 entregas dignas.



Detrás de estos hechos y de los bienes hay personas conocidas, ¿no?

​

Sí, hay testaferros, nosotros estamos trabajando en ello. Por ejemplo, tenemos bienes relacionados con alias Memo Fantasma, avaluados en más de 100.000 millones de pesos. Esta es una de las personas a la que nosotros le hemos logrado acreditar el vínculo con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas. Hay más testaferros importantes, personas que se quedaron con los bienes del paramilitarismo, quienes muchos años después los han tenido que perder porque la ley exige que cuando se hagan este tipo de adquisiciones, se logre probar la buena fe cualificada, y eso es una cuestión muy difícil cuando usted le compró un bien a Vicente Castaño o Carlos Castaño.



¿Hay empresarios y políticos que no hemos conocido en esto?

​

La Dirección de Justicia Transicional está trabajando con todos los bienes del paramilitarismo, sin importar si los tienen empresarios, políticos, testaferros, las mujeres de los paramilitares o los hijos.

Pero, ¿tienen procesos contra políticos por tener predios de los paramilitares?

​

Las investigaciones están en fase de reserva hasta que en el grupo de persecución de bienes se decreta la medida cautelar.



Lo decimos por el tema de la ‘paraeconomía’, los financiadores de grupos armados. ¿Han dado con ellos?

​

Sí, hay un trabajo muy importante desde nuestro grupo de compulsa de copias. Aquí se han proferido resoluciones de acusación en contra de altos directivos de la Drummond, también lo hicimos con los bananeros, y lo hemos hecho con algunos azucareros del Valle del Cauca. Nosotros vamos a seguir priorizando todas las investigaciones sobre bienes en relación con el paramilitarismo, eso sin importar quién los tenga. Vamos a ir por todos ellos, ese es el futuro de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.



Ya que toca el punto de bienes, hubo un anuncio importante contra un reconocido exgobernador, ¿qué viene frente a ello?

​

El Fondo para la Reparación de Víctimas va a recibir un bien en las próximas semanas de más de 72.000 millones de pesos relacionado con el exgobernador de Antioquia Luis Pérez. Logramos probar el vínculo de esos bienes con la casa Castaño de las Autodefensas, con el cobro de la deuda entre dos narcotraficantes: ‘Marroquín’ y alias Techo. Los bienes son un globo de terreno con seis predios, el grande es Torrealta, de aproximadamente 300 a 400 hectáreas, tienen también un tema de parcelación. Ese es un bien denunciado por Rodrigo Zapata Sierra. Esto es importante porque demuestra que cuando las fuentes de información son los mismos paramilitares, podemos tener investigaciones exitosas.

En total, en los últimos 30 meses han otorgado al fondo 843 bienes, avaluados en 628.000 millones, ¿eso cómo beneficia a las víctimas?

​

Esto no tiene precedentes en la implementación del acuerdo de Justicia y Paz. Durante 2006 y 2019 se habían entregado bienes en cuantía superior a los 500.000 millones de pesos. En otras palabras, en dos años y medio hemos entregado en cuantía patrimonial más bienes de lo que les habían dado en 13 años. No se trata de la cantidad de bienes que se han entregado, sino de la cuantía patrimonial de lo que se ha entregado ahora.



Pero hace poco hicimos un informe sobre el tema, y hay bienes que están en la ruina, esos no monetizan. ¿Antes de pasarlos al fondo, ustedes examinan el estado de los predios?

​

Sí, todos los bienes tienen que tener vocación reparadora. Eso es lo primero, porque si no los magistrados no le van a decretar la medida cautelar. Claro que hay bienes con problemas, sin duda, pero uno no debe simplificar el tema de los problemas a todas las entregas.



En general, ¿tienen un estimado de qué tantos bienes han ocupado a los paramilitares?



Tenemos medidas cautelares radicadas ante los magistrados de Justicia y Paz y sin decretar, avaluadas aproximadamente en 200 o 300.000 millones de pesos, y adicionalmente estamos listos para radicar nuevas medidas cautelares.

