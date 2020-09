¿Para qué son las órdenes de los jueces? / Opinión

La pregunta tiene una respuesta obvia en la nuestra y en cualquier democracia moderna. Las órdenes que dan en sus sentencias y en los autos judiciales los jueces –sea cual sea su estatus, desde los promiscuos de pueblo hasta los magistrados de alta corte– son para cumplirlas. Así de claro, sin esguinces.



Pero en Colombia, en buena medida por la desbocada polarización política de los últimos tres lustros, ese consenso sobre el deber de acatar lo que decida la justicia, aunque no nos guste, se pone cada vez con mayor frecuencia en entredicho.

Que dirigentes políticos de cualquier bandera cuestionen el cumplimiento de los fallos que no se acomodan a sus intereses puede entenderse, si bien no es para nada justificable. Pero el asunto cobra un cariz mucho más grave cuando los cuestionamientos llegan, como se ha visto, de funcionarios y servidores públicos. El mensaje que entonces se envía debilita las instituciones porque pone en entredicho la legitimidad de la justicia, cuyo acatamiento pleno es uno de los puntos de partida de cualquier democracia.



Ahora bien, la inconformidad frente a las decisiones judiciales, que igual las toman personas y por lo tanto pueden ser erradas, tiene un camino establecido en la ley que permite apelarlas ante instancias superiores y, finalmente, a través de acciones de tutela contra sentencia judicial.



Cuando el asunto lo amerita, como probablemente pase con el polémico fallo de la Corte Suprema sobre la protesta social, esas tutelas llegan hasta la máxima instancia posible, la Corte Constitucional. Lo cual no implica que mientras tanto la orden judicial no sea plenamente acatada, incluso si al final de la revisión ese mandato termina echado para atrás. Eso es lo que determina nuestro Estado de derecho. Por eso es que el único mensaje que debe llegar desde nuestros altos dignatarios frente a los fallos judiciales es que van a cumplirlos, sin medias tintas. Sin que esto impida que, cuando sea el caso, manifiesten su desacuerdo a través de los canales adecuados.



El nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, llegará a su cargo con una misión más urgente que sacar adelante las fallidas reformas que el país ha esperado por décadas: tendrá que aprovechar su interlocución con las cortes, de las que viene, para tratar de normalizar las relaciones Ejecutivo-Justicia. Unas relaciones que incluso es deseable que sean tensas, pero que nunca pueden ser hostiles.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET