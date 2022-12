Catorce años después de su liberación, un comentario hecho por alias Martín Sombra podría cambiar, de ser cierto, las vidas de Clara Rojas y de su hijo Emmanuel, concebido mientras ella estuvo secuestrada por las Farc.



(Lea también: ‘He pensado si me retiro o no de la JEP’, advierte Clara Rojas).



Según el exguerrillero cuyo nombre real es Elí Mendoza, aunque la versión más difundida es que el padre de Emmanuel fue fusilado por haber tenido un hijo con Rojas, él en realidad estaría vivo.



(Le puede interesar: 'Asistimos a un lamentable repunte de la violencia en las regiones': Procuradora).

Así lo dijo Mendoza en una entrevista publicada por Semana, en la que recordó un episodio mientras fue el llamado 'carcelero de las Farc', pues estuvo a cargo de varios de los secuestrados por la guerrilla, entre esos el grupo de políticos que mantuvo en cautiverio el grupo ilegal entre los que estaban Rojas e Ingrid Betancourt.



De acuerdo con Mendoza, luego de una discusión entre Rojas y Betancourt, la primera le habló de su embarazo y le contó que el padre era alguien conocido como 'Juaco' o 'Taqueta'.



(Más notas: ‘Habrá que respetar las decisiones de los jueces sobre los gestores de paz’).



Según 'Martín Sombra', él mismo se encargó de sancionar al hombre, que era para entonces un joven guerrillero de unos 20 años, y lo metió en huecos de basura y lo puso a cargar leña, pero según dijo, él no fue fusilado.



Pese a esa versión, en una entrevista de Rojas con María Isabel Rueda, publicada por EL TIEMPO, ella negó que lo dicho por 'Sombra' sea cierto y dijo que por eso mismo no les cambia la vida ni a ella ni a su hijo.



"Por supuesto que no, porque no es verdad. No sé por qué ‘Martín Sombra’ lo dice. Ese no es el papá. No sé a quién se refiere. No sé quién fue el que se lo dijo, pero no fui yo. Nunca le he contado a nadie quién es el papá, y menos a ‘Sombra’, con quien no he siquiera conversado acerca de eso", sostuvo en la entrevista.

