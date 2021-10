Padre de Luis Andrés Colmenares denuncia que recibió amenazas de muerte

Luis Alonso Colmenares, padre del fallecido Luis Andrés Colmenares, denunció a través de su cuenta de Twitter que recibió mensajes intimidantes en su WhatsApp. Al parecer, las amenazas surgen a raíz de sus denuncias de corrupción en La Guajira.



"Sabes que... déjate de andar hablando mal de la gobernación de La Guajira, Colmenares. Te va a pasar peor que a tu hijo, así que cállate o te vamos a callar", se lee en la imagen que compartió el contador público en su video.



"Deja de estar fregando con los medios de comunicación. Dedícate a lo tuyo", es otra de las frases de la amenaza.



De acuerdo con Colmenares, desde hace algún tiempo: "He puesto en conocimiento público algunos hechos en columnas que he venido publicando sobre decisiones que se han tomado por parte de los gobiernos departamentales y municipales" de La Guajira. Situación que, de acuerdo con el contador, ha generado incomodidad.



La denuncia

"Hoy en la mañana me sorprendí con un mensaje que me llegó a mi cuenta de WhatsApp amenazándome de muerte. ¿Quién lo remite? No sé, eso aparece un número y no son capaces ni siquiera de enfrentarse", resaltó.



Advirtió que ya puso la respectiva denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, pues confía en que "deben ser los organismos judiciales los que determinen la responsabilidad de quien haya remitido el mensaje".



Sin embargo, aclaró que de llegarle a suceder algo es responsabilidad de "quienes se han visto afectados por las denuncias que he hecho en mis columnas, pero también a algunos medios de comunicación que se han molestado con las denuncias que yo he hecho".



Finalmente, manifestó que no va a dejarse intimidar. "De algo si quiero que todos estén seguros y es que yo no voy a claudicar, mi lucha continúa en favor de la gente (...)

Voy a seguir luchando con mi departamento", enfatizó el guajiro.

#LaOpinionDeColmenares

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Ayer la periodista @saludhernandezm de @RevistaSemana publicó un informe con base en unos hechos que denuncié y hoy recibí amenazas en mi cuenta whatsapp.

Mi abogado presentó la denuncia penal ante la @FiscaliaCol pic.twitter.com/GbC0EkhG0A — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) October 6, 2021

De momento, ni la Gobernación, ni las autoridades se han pronunciado frente al tema.

