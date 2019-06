Paola Noreña, otra sobreviviente de feminicidio que espera justicia

El pasado lunes se llevó a cabo la audiencia de alegatos de conclusión del caso de Paola Noreña, en el que se busca judicializar a su exnovio por intentar asesinarla en 2017.



El 6 de abril del 2017, la comunicadora social Paola Noreña salió de su trabajo en la Universidad Minuto de Dios y segundos después fue abordada por un hombre que la atacó por la espalda con un cuchillo y la apuñaló en dos ocasiones. Durante el forcejeo por librarse de él, le hirió las manos y le propinó una puñalada desde la ceja hasta la parte posterior de su cabeza; la segunda puñalada fue en su cuello y estuvo a solo dos milímetros de causarle la muerte.

En las cámaras del sector quedó registrado el ataque y el principal sospechoso era su exnovio, Luis Miguel Rozo Trujillo, con quien mantuvo una relación de casi seis meses. Una semana después fue capturado y se le imputaron cargos por feminicidio agravado en calidad de tentativa, aunque él no los aceptó. La medida se aseguramiento lo envió a la cárcel por representar un peligro para la víctima.



A partir de ahí, Paola inició una batalla contra su agresor por encontrar justicia. Sin embrago, en agosto del 2018 su atacante fue dejado en libertad por orden del Juez 42 de Garantías de Bogotá, por vencimiento de términos, sin ningún tipo de condicionamiento más que el de la prohibición de salir del país. “A él no le dieron casa por cárcel, ni le pusieron un brazalete electrónico, solo tiene que mantenerse alejado de mí y mi familia pero es algo ridículo, todos sabemos que si él tuviera las opciones podría hacerme daño”, explica Paola.



En la audiencia de alegatos de conclusión las dos partes presentaron los resultados arrojados después de la recolección de testimonios y pruebas recogidas durante el proceso. La defensa de Miguel Rozo prescindió de los testimonios que presentó en primera instancia. Dentro de esos testimonios estaban los de los padres de Miguel y el de un amigo del papá de él, que aseguraban haber visto al sospechoso lejos del lugar en el que fue atacada Paola.

Por su parte, el Ministerio Público encontró que la Fiscalía probó con suficiencia la participación de Miguel Rozo en los acontecimientos. Para la Procuraduría no cabe duda alguna de que la intención de Rozo no fue otra que la de causarle la muerte, sin embargo, después de analizar la situación para ellos no se está en presencia de un feminicidio.



En respuesta a la declaración del Ministerio Público, la fiscal Alejandra Castaño Rivera y usando su derecho a la réplica, manifestó que “sí hubo actos de violencia reprochable y una respuesta violenta por parte del autor que, es lo que diferencia el homicidio del feminicidio”. También se mostró en desacuerdo por el argumento de la funcionaria del Ministerio Público en el que afirma que al ser Paola una mujer de carácter, con independencia económica no puede ser subordinada por su agresor.



Lo que espera ahora Paola del largo proceso, es que se reconozca la verdad y haya justicia para que su caso sirva de apoyo y respaldo a otras mujeres que pasan por situaciones similares. De lograrse una condena ejemplar para su agresor, su caso se convertiría en el primero del país que consigue un fallo condenatorio en el caso de tentativa de feminicidio. “Es muy triste pero en todos los casos de feminicidio en los que se han emitido condenas, las víctimas están muertas. Pero si se logra, es una victoria porque tuve que lucharla y es una muestra del por qué sigo aquí”.



Se espera que la jueza entregue una conclusión y emita la sentencia. La lectura del fallo se llevará a cabo el próximo lunes 29 de julio, a las 2 de la tarde en los juzgados de Paloquemao, en donde Paola y su familia esperan que Miguel Rozo sea declarado culpable por el delito de feminicidio agravado en calidad de tentativa.



NO ES HORA DE CALLAR