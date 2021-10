Pandora Papers: inspeccionarán declaración de renta del director de la Dian

Luego de conocerse que el nombre del director de la Dian, Lisandro Junco, aparece en el reportaje periodístico internacional Pandora Papers, que menciona un listado de personas, entre esos colombianos, que tienen activos e inversiones en paraísos fiscales, la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) dijo que investigará el caso.



Esta agencia hace parte del Ministerio de Hacienda y ejerce vigilancia y control sobre la Dian, Coljuegos y sobre la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. Dentro de sus funciones está la de auditar a estas entidades, investigar y sancionar a sus funcionarios por conductas irregulares y faltas disciplinarias.



En ese sentido, mediante un comunicado la Agencia ITRC informó que en la misión de proteger el patrimonio público frente a acciones de fraude y corrupción puede fiscalizar las declaraciones de renta y trámites aduaneros de los funcionarios del nivel directivo y asesor de la Dian, y que así lo hará en el caso de Junco.



"La Agencia ITRC realizará las investigaciones conducentes a determinar si existen presuntos hechos disciplinables frente a la información relacionada con Pandora Papers", expuso la entidad.



Frente a su mención en Pandora Papers, el director de la Dian dijo el domingo en una declaración que no es delito tener inversiones o activos en el exterior, sino que el problema es no declararlos, y que este no es su caso.



"Mis declaraciones de renta y de activos en el exterior las he hecho públicas, y están, para conocimiento de todos los colombianos, en la página de la Función Pública, la página de la Dian y la correspondiente a la vigencia 2020 en mi cuenta de Twitter. El problema no es tener activos en el exterior, el problema es no declararlos", expuso.



Añadió que sus declaraciones y actuaciones estaban abiertas para la inspección de las autoridades y que no tenía nada que esconder. "Lo hago más como un deber moral que legal, para demostrar transparencia y dar ejemplo en este país donde todos, de una manera u otra, tenemos que aportar", concluyó.

