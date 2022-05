Aunque ya van más de 100 días del inicio de clases este año, y desde noviembre de 2021 les asignaron recursos (por casi $ 64.000 millones), cinco entidades territoriales aún no han puesto en marcha el Programa de Alimentación Escolar (PAE), por lo cual más de 500.000 niños, niñas y jóvenes no han recibido comida durante su jornada de clases.



Así lo denunció este domingo la Controlaría General de la República, que adelanta un seguimiento de la mano del Ministerio de Educación Nacional y su Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa).

Los estudiantes de ciudades como Buenaventura (con 120 días de retraso en la operación), Neiva (113) y Sincelejo (113), y departamentos como Magdalena (113) y Sucre (106) aún no reciben los alimentos del PAE, no obstante estar en clases desde el mes de enero.



La Contraloría, además, identificó que se presentan observaciones en 9 entidades territoriales (Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Pitalito, Nariño, Malambo, Pasto y Vichada), que reportaron inicio en el territorio y no están operando al 100 por ciento la prestación del servicio del PAE, aumentando el número de menores que estarían sin atender.

Faltan cocinas, comedores y espacios de refrigeración

En el seguimiento del órgano de control durante el 2022, se han visitado 387 instituciones educativas oficiales en las que se ejecuta el PAE. En este ejercicio, informó la entidad, se pudo corroborar que en el 15 por ciento (35 colegios) no se realizaron entregas del PAE el día de la visita.



También se encontró que cuatro meses después del inicio del calendario escolar el 16 por ciento (38) de las instituciones monitoreadas no cuentan con cocina, el 19 por ciento (45) no tiene comedor, el 15 por ciento (35) no cuenta con un lugar de almacenamiento y el 20 por ciento (47) no tiene un lugar para la refrigeración de los alimentos.

La Contraloría también identificó que en el 73 por ciento de los colegios y escuelas visitados (173) aún no se han conformado las veedurías de padres de familia y los Comités de Alimentación Escolar, incumpliendo los lineamientos.



“Desde la Contraloría queremos reiterar nuestro llamado a la totalidad de las entidades territoriales para que atiendan y dispongan los equipos y los recursos necesarios para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar como es debido, siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional para que reciban su alimentación los más de 6 millones de estudiantes beneficiarios proyectados para la vigencia 2022”, indicó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.



Su dependencia también alertó, con base en la información de la Uapa, que Antioquia, Arauca, Cartagena, Chía, Ibagué, Malambo, Nariño, Norte de Santander, Soledad y Villavicencio presentaron fechas de caducidad para la contratación. Y en casos como los de Cartagena y Malambo, no se ha iniciado aún el nuevo contrato, por lo cual se presenta una suspensión en el servicio de más de 20 días.



Pineda recordó que si no se cumple con los tiempos establecidos, la Uapa puede “realizar recortes en las asignaciones presupuestales de la siguiente vigencia, independiente de las acciones fiscales que pueda adelantar este organismo de control”, y alertó por las implicaciones de las fallas de la ejecución del PAE en la deserción escolar.



