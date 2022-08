En el segundo semestre académico de 2022, alrededor de 453.481 menores de edad estudiantes de colegios públicos no están recibiendo el Programa de Alimentación Escolar (PAE), de acuerdo con el seguimiento de Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación, con su Unidad Alimentos Para Aprender (Uapa).



Entre otros problemas, en visitas a terreno el órgano de control identificó que en Atlántico, Florencia, Nariño y Quindío se supendió el servicio de alimentación escolar debido a diferentes condiciones contractuales.



“Hemos venido realizando múltiples llamados de atención sobre los principios de planeación que se tienen que abordar en la contratación del PAE en el territorio nacional, y en estos casos, con excepción de la ETC Quindío en la que el contratista presentó diferentes incumplimientos, debían tenerse claro las fechas de culminación de los contratos para adelantar los procesos contractuales que garanticen la continuidad de la operación sin generar afectaciones a los estudiantes", indicó el contralor delegado para la participación ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Regiones sin cobertura en todo el territorio

En el seguimiento de la Contraloría a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) -municipios y departamentos que pueden administrar el servicio educativo en sus jurisdicciones- se encontraron varias que no están prestando el PAE en todo el territorio asignado.



Por ejemplo, la ETC Magdalena no reporta ejecución alguna del PAE para los estudiantes del área urbana y rural desde el inicio de año y de los 147.000 niños que deberían estar recibiendo alimentación en el departamento, solo han sido atendidos 2.379 de comunidades indígenas. Esto pese a que desde noviembre de 2021 fueron asignados recursos por 25.688'021.214 pesos para el programa.



Así mismo, en la ETC Guainía, de los 9.393 beneficiarios, 2.919 estudiantes de población mayoritariamente indígena, de las instituciones educativas de las zonas rurales, no han recibido PAE en todo el año 2022 por cuenta de convocatorias fallidas con asociaciones indígenas.



“En Guainía hemos conocido que para los estudiantes de las zonas 3, 4 y 5, que nunca han recibido alimentación escolar durante el 2022, la ETC prevé contratar de manera directa la cobertura con un proceso por valor aproximado de $2.130 millones, el cual solo atendería 54 días del calendario escolar, lo que indicaría que tampoco alcanzaría para culminar el año”, enfatizó Pineda, quien añadió que para los estudiantes que sí se atienden, que son 563, el contrato terminó el 9 de agosto y se prevé que la ETC realice una contratación directa por 54 días.



De otro lado, en la ETC Vichada, 56 sedes de instituciones educativas no están recibiendo PAE desde el inicio del contrato para la operación del programa, el pasado 17 de mayo, lo que ha afectado a 2.691 estudiantes beneficiarios.

La Contraloría informó que continuará haciendo seguimiento a estos y otros casos como en La Guajira, donde hay dos operadores contratados para los 12 municipios no certificados del departamento, pero actualmente la contratación y el servicio están en riesgo de suspensión.



Igualmente, en Villavicencio donde se identificó que entre el 3 y 18 de mayo del 2022 no se entregó PAE en ninguna de las escuelas porque la administración no tenía contrato de este programa; lo mismo volvió a pasar entre el 19 y el 25 de julio, por la adjudicación y firma del nuevo contrato que no garantizó que, al retorno de los estudiantes de vacaciones de mitad de año, se contara con la prestación del servicio.



Por último, el órgano de control señaló que en el seguimiento que se ha hecho en 2022 se han realizado visitas a 683 instituciones educativa oficiales en 53 ETC en todo el país.



Además, en el seguimiento anterior se encontró que de las 96 ETC, el 30.2 por ciento (29) incumplieron en el inicio oportuno del PAE, y de estas, 11 ETC (11.4 por ciento) iniciaron la ejecución del PAE con un retraso superior a dos meses.

